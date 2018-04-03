Robotbilimciler Boğaziçi Üniversitesi'nde buluşuyor

Boğaziçi Üniversitesi, robotbilim alanında faaliyet gösteren araştırmacıları ve endüstri çalışanlarını bir araya getirmek ve Türkiye’nin robot bilimlerinde yol haritasını çıkarmak amacıyla 4. Türkiye Robotbilim Konferansı’na (ToRK 2018) ev sahipliği yapacak. 12 - 14 Nisan tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’teki Albert Long Hall’da düzenlenecek konferansta robotbilim alanında faaliyet gösteren araştırmacılar ve endüstri çalışanları bir araya gelerek özgün bildiriler ve çalıştaylar ile robotiğin çok farklı alt alanlarındaki son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri paylaşacak, ülkemiz ihtiyaçlarının ve kabiliyetlerinin uluslararası rekabeti de göz önüne alarak nasıl eşleşebileceğini endüstriyel katılımcılar ve bilim insanları ile masaya yatırılacak. Konferansta insan-robot etkileşimi, öğrenen robotlar, yumuşak robotlar ve robot ve etik gibi ilgi çekici konular tartışılacak.

Konferansın davetli konuşmacıları arasında robotbilim alanında çalışmaları ile bilinen Case Western Reserve University Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Çavuşoğlu, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağatay Başdoğan ve ABD'de faaliyet gösteren bir robotik start-up firması olan Robolit, LLC’nin kurucusu Dr. Haldun Komsuoğlu yer alıyor. Case Western Reserve University Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Çavuşoğlu “Akıllı Robotik Cerrahi Asistanlarına Doğru”, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağatay Başdoğan “Dokunsal Kanal Üzerinden Fiziksel İnsan-Robot Etkileşimi”, Robolit, LLC Kurucusu Dr. Haldun Komsuoğlu da “Robotik Sistemlerde Standartlaşma ve Bunun Araştırmaya Olan Geliştirici Etkisi” üzerine bir konuşma yapacak.