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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kampüs
24.12.2018 - 12:12, Son Güncelleme:

Rektörden öğrencisine doğum günü sürprizi

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Rektörden öğrencisine doğum günü sürprizi

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Engeliler Araştırma Enstitüsünde 2014-2015 grubunda down sendromlu arkadaşlarıyla eğitim alan engelli öğrencisi için düzenlenen doğum günü partisine katılarak sürpriz yaptı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Engeliler Araştırma Enstitüsünde 2014-2015 grubunda down sendromlu akranlarıyla eğitim alan engelli öğrenci Siraç Atik için düzenlenen sürpriz doğum günü partisine katıldı.

AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite kampüsünde düzenlenen doğum günü partisinde engelli öğrenci Siraç Atik'i yalnız bırakmayan Çomaklı, doğum günü pastasını öğrencilerle keserek ikramı da kendi yaptı.

Çomaklı, sürpriz sonrası öğrencilerine teşekkür ederek, "Üniversitemiz, özel eğitim alanındaki hassasiyetiyle her zaman adından başarıyla ve gururla söz ettirmektedir. Engelliler Araştırma Enstitümüzün Türkiye’de alanında ilk ve tek olması da bu hassasiyetimizin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

"Daha iyisini nasıl yapabileceğimizin arayışı içinde olduk"

Enstitünün öğrencilerin öğrenim gereksinimlerini karşılayabilmek adına bünyesindeki nitelikli ve yetişmiş uzman kadrosuyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünün altını çizen Çomaklı, şunları kaydetti:

"Enstitümüz bu kapsamda da pek çok bilimsel çalışmaya ev sahipliği yapmakla kalmayıp 0-8 yaş grubundaki gelişimsel yetersizlik ve gerilik gibi problemlerle yaşamlarını sürdüren çocuklarımıza eğitim olanağı sunmaktadır. Biz sadece enstitümüz bünyesinde eğitim gören öğrencilerimizi önemsemiyoruz, aynı zamanda büyük zorluklarla mücadele etmek zorunda kalan öğrencilerimizin ailelerine yönelik hizmetlerimizi de sunma gayreti ve çabası içindeyiz. Bu kapsamda ailelerimize yönelik sürdürdüğümüz çalışmaların başında da danışmanlık ve rehberlik hizmetimiz geliyor. Dileyen ve ihtiyacı olan tüm ailelerimizin böylesine önemli ve verimli bir hizmetten yararlanmalarını tavsiye ediyoruz. Bizler her zaman öğrencilerimiz ve aileleri için daha iyisini nasıl yapabileceğimizin arayışı içinde olduk ve bundan sonra da aynı kararlılık ve hassasiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğimizden de şüpheniz olmasın."

Çomaklı, doğum gününün ardından Engeliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Diken’den, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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