Red Bull Basement University başvuruları için son günler
Yeni neslin teknolojik girişimcilerini, hackerlarını, kod yazarlarını destekleyen Red Bull Basement, üniversite öğrencilerine kampüslerini değiştirecek projelerini geliştirmeleri için fırsat tanıyor.
Öğrenciler, kampüslerini ileri götürecek fikirlerini ve projelerini birer dakikalık videolarla tanıtıp, 21 Ekim’e kadar Red Bull Basement University’ye başvurabilecek. Başvurularda son haftaya girilirken; başvuru sürecine hazırlık için alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlenen Red Bull Basement Hatch eğitim atölyeleri de başladı. Söz konusu atölyeler İzmir, Ankara, Antalya ve Denizli’nin ardından, Koç Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Adana GO OFIS Co-Working Space’de gerçekleşecek. Koç ve Galatasaray Üniversitesi’ndeki eğitim sadece o okuldaki öğrencilere, Adana’da gerçekleşecek eğitim atölyesi ise herkese açık olacak. Başvurular www.redbullbasement.com/
Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde doğan Red Bull Basement, bugün pek çok ülkede yeni neslin hackerlarına, kod yazarlarına ve girişimcilerine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Red Bull Basement’ın üniversite öğrencilerine yönelik projesi Red Bull Basement University ise, öğrencilerin kampüslerini değiştirebilecek fikirleri hayata geçirebilmeleri için şans veriyor. Projelerini anlattıkları birer dakikalık videoları 21 Ekim’e kadar www.redbullbasement.com/
Mentorluk için seçilen üç başvurunun içerisinden birinci olan proje ise daha sonra Berlin’de gerçekleşecek finale katılmaya hak kazanacak. Öğrencilere kampüslerini değiştirecek fikirlerini geliştirme imkânı sunan Red Bull Basement University’ye lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılabiliyor. Katılımcı takımlar bir veya iki kişiden oluşabiliyor.
Fikrini olgunlaştırmak için atölyelere katıl
Red Bull Basement Hatch adı verilen atölyelere alanında uzman isimler katılıyor. İzmir, Ankara, Antalya ve Denizli’nin ardından 13 Ekim 2018 Cumartesi günü Koç Üniversitesi’nde de bir hatch gerçekleşecek. Aynı gün Adana GO OFIS Co-Working Space’de düzenlenecek program ise tüm öğrencilere açık olacak. Red Bull Basement Hatch’lerin son durağı, 17 Ekim 2018 Çarşamba günü Galatarasay Üniversitesi (GSÜ) olarak belirlendi. Red Bull Basement University başvuruları 21 Ekim 2018 tarihinde son bulacak.
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