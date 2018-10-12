Red Bull Basement University başvuruları için son günler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Kampüs
12.10.2018 - 11:50, Son Güncelleme:

Red Bull Basement University başvuruları için son günler

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Red Bull Basement University başvuruları için son günler

Yeni neslin teknolojik girişimcilerini, hackerlarını, kod yazarlarını destekleyen Red Bull Basement, üniversite öğrencilerine kampüslerini değiştirecek projelerini geliştirmeleri için fırsat tanıyor.

Öğrenciler, kampüslerini ileri götürecek fikirlerini ve projelerini birer dakikalık videolarla tanıtıp, 21 Ekim’e kadar Red Bull Basement University’ye başvurabilecek. Başvurularda son haftaya girilirken; başvuru sürecine hazırlık için alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlenen Red Bull Basement Hatch eğitim atölyeleri de başladı. Söz konusu atölyeler İzmir, Ankara, Antalya ve Denizli’nin ardından, Koç Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Adana GO OFIS Co-Working Space’de gerçekleşecek. Koç ve Galatasaray Üniversitesi’ndeki eğitim sadece o okuldaki öğrencilere, Adana’da gerçekleşecek eğitim atölyesi ise herkese açık olacak. Başvurular www.redbullbasement.com/university  adresinden yapılıyor.

Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde doğan Red Bull Basement, bugün pek çok ülkede yeni neslin hackerlarına, kod yazarlarına ve girişimcilerine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Red Bull Basement’ın üniversite öğrencilerine yönelik projesi Red Bull Basement University ise, öğrencilerin kampüslerini değiştirebilecek fikirleri hayata geçirebilmeleri için şans veriyor. Projelerini anlattıkları birer dakikalık videoları 21 Ekim’e kadar www.redbullbasement.com/university adresine gönderen öğrenciler arasından seçilenler, alanında uzman isimlerden mentorluk alacak.

Mentorluk için seçilen üç başvurunun içerisinden birinci olan proje ise daha sonra Berlin’de gerçekleşecek finale katılmaya hak kazanacak. Öğrencilere kampüslerini değiştirecek fikirlerini geliştirme imkânı sunan Red Bull Basement University’ye lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılabiliyor. Katılımcı takımlar bir veya iki kişiden oluşabiliyor.

Red Bull Basement University başvuruları için son günler


Fikrini olgunlaştırmak için atölyelere katıl

Red Bull Basement Hatch adı verilen atölyelere alanında uzman isimler katılıyor. İzmir, Ankara, Antalya ve Denizli’nin ardından 13 Ekim 2018 Cumartesi günü Koç Üniversitesi’nde de bir hatch gerçekleşecek. Aynı gün Adana GO OFIS Co-Working Space’de düzenlenecek program ise tüm öğrencilere açık olacak. Red Bull Basement Hatch’lerin son durağı, 17 Ekim 2018 Çarşamba günü Galatarasay Üniversitesi (GSÜ) olarak belirlendi. Red Bull Basement University başvuruları 21 Ekim 2018 tarihinde son bulacak.

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