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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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24.09.2018 - 09:34, Son Güncelleme:

Oyun piyasasında 2018’in liderleri ve NBA 2k19’a yakından bakış

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Oyun piyasasında 2018’in liderleri ve NBA 2k19’a yakından bakış

96. sayımızda Game Zone sayfamız yine dopdolu.

 

Mini Retro PlayStation Geliyor!

3 Aralık 1994’te piyasaya sürülen PlayStation, Sony tarafından tekrar pazara çıkarılıyor. Eski boyutundan %45 daha küçük olan bu retro konsol, nostalji oyunu severlerin ilgisini çekecek. 20 adet PS1 oyununun da bu donanım ile beraber verilmesi planlanıyor.

 

Oyun piyasasında 2018’in liderleri ve NBA 2k19’a yakından bakış

 

Yılın son çeyreğine girerken, listede büyük bir değişiklik olmayacak gibi görünüyor. 2018 yılı içinde en çok satılan oyun Far Cry 5 olurken, GTA5’in ise beklentilerin biraz altında kaldığı görülüyor.

 

İşte 2018’in en çok satılan oyunları!

  1. Far Cry 5 (Ubisoft)
  2. God of War 2018 (Sony)
  3. Monster Hunter: World (Capcom)
  4. Call of Duty: WWII (Activision-Blizzard)
  5. Dragon Ball: Fighterz (Bandai Namco)
  6. Grand Theft Auto V (Take-Two Interactive Software)
  7. NBA 2K18 (Take-Two Interactive Software)
  8. MLB 18: The Show (Sony)
  9. Mario Kart 8 (Nintendo)
  10. Playerunknown’s Battlegrounds (Microsoft)

 

Yakın Mercek: NBA 2k19

Her yıl, basketbol meraklısı oyun severlerin dört gözle beklediği NBA 2k serisi 2019 sezonu oyununu sizler için inceledik. Bir oyundan öte adeta bir simülasyon olarak görülen bu serilerin son oyunu olan NBA 2k19, hem oyun mekanikleri hem de sosyal oyunculuk açısından birçok farklılığa sahip. Ayak hareketleri, top kontrolü, defansif manevralar gibi, sektördeki diğer basketbol oyunlarının birçoğunun yetersiz kaldığı ince detaylar NBA 2k19’da son derece gerçekçi tasarlanmış. Spor oyunlarının genel problemi olan script ilerleyiş, oyun geliştirildikçe bir anlamda simülasyona dönme ile aşılabiliyor. 2k19 için tam olarak bunu başarmış diyebiliriz. Sürekli aynı türde basketlerin atıldığı ve pasların verildiği yüzeysel bir oyundan çok sizi her daim şaşırtmaya yönelik keskin vücut hareketleri, topun ilerleyiş akışkanlığı ve oyuncu koşuları kendinizi parke zeminde hissetmenizi sağlayacak. Bu bağlamda, bir maçın diğerinden çok farklı geçtiğini gördükçe oyunun tekrar oynanabilirliğinin üst düzey olduğunu fark edeceksiniz. Ayrıca basketbolun bir ivme oyunu olduğu da göz ardı edilmemiş. 2k19’da momentum çok önemli. Eğer bir oyuncu ile üst üste başarılı hamleler yaparsanız bu oyucunun isteği artıyor ve ekstra özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Bahsetmemiz gereken bir diğer konu ise, ünlü NBA spikerlerinin seslerinin oyuna aktarılması ve saha içi seslerin gerçekteki hallerine benzemesi için çok çaba gösterilmesi. Odanızı bir basketbol salonuna dönüştürmek için ciddi emek harcayan 2k19, NBA ünlülerine oyun boyunca farklı görevlerle can vermiş.

Oyunda dikkatimizi çeken bir diğer özellik ise sosyal oyunculuk kavramını bir adım öteye taşıması oldu. Henüz piyasaya sürülmüş olmasına rağmen bu kısa sürede üç güncelleme alan oyun, sürekli farklılaşma ve oyunculara yeni deneyimler sunma amacı güdüyor. Sosyal bir topluluk yaratma mottosuna bağlı olarak, yakar top gibi eğlenceli modları ile oyuncuları rekabetin ötesinde online dostluğa davet ediyor. Sıkça güncellenecek ve oyuncu topluluğunu farklı deneyimlere davet edecek olan etkinlikler daha şimdiden merakla beklenmeye başlandı. Ayrıca 13 Ekim 2018 – 13 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ve MyTeam ile katılabileceğiniz 250.000$ ödüllü bir turnuva da mevcut. 2k’nın resmi internet sitesinden başvuru yapabileceğiniz bu turnuvaya hem PS4 hem de Xbox One ile dahil olabilirsiniz. Turnuvanın kazananı NBA All-Star’a da katılabilecek.

Gelelim hikâyeye… Hikâye modunda, kolejden sonra NBA draftlarında seçilemeyen bir genci canlandırıyoruz. Bu yüzden kendimizi kanıtlamak için Çin’e gitmemiz ve oradaki başarımız ile geri dönmemiz gerekiyor. Hikâye konusunda çok ciddi bir çarpıcılık bulunmasa da genel prodüksiyon ve seslendirme kalitesi, gerçekçiliğe katkıda bulunmuş. İsterseniz bu bölümde kazanacağınız güçleri simüle edip hikâyeye NBA’den de başlayabilirsiniz. Karakterimiz için seçebileceğimiz birçok aksesuar ve farklı dövmeler bulunması da 2k19’un hanesine artı puan olarak yazılabilir.

 

DEĞERLENDİRME:

Hikâye: 8/10

Grafik: 9/10

Oynanış Mekaniği: 9.5/10

Tekrar Oynanabilirlik: 9.5/10

Ortalama: 9/10

 

Hazırlayan: Eray Kurumehmetoğlu

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