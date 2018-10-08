Oyun dünyasından ekim ayı haberleri...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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08.10.2018 - 10:43, Son Güncelleme:

Oyun dünyasından ekim ayı haberleri...

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Oyun dünyasından ekim ayı haberleri...

98. sayımızın Game Zone sayfasında ekim ayından haberler veriyoruz.

SONY’DEN EKİM HEDİYELERİ!

Ekim ayının başında olmamıza rağmen Sony’den PS tutkunlarına erken hediyeler geldi. Bu ay içerisinde PS PLUS üyelerinin ücretsiz indirebileceği oyunların sayısı çoğaltıldı ve erken erişime izin verildi. Bulletstorm: Full Clip Edition ve Yakuza Kiwami ücretsiz oyunların arasında dikkat çekiyor. Friday the 13th: The Game & Laser League ve Rocketbirds 2: Evolution’da PS4 öncesi konsol sahiplerinin indirebileceği ücretsiz içerikler kategorisinde göze çarpıyor.

Oyun dünyasından ekim ayı haberleri...

YENİ NINTENDO SWITCH GELİYOR!

Tasarım ve mekanik farklılıkları ile kendine sıkı bir takipçi kitlesi bulan Nintendo Switch’in yeni modeli 2019’un ilk çeyreği içerisinde satışa sunulacak. Bu model için henüz çok fazla bilgi verilmemiş olsa da online oyun özelliklerini hem yazılım hem de donanım açısından destekleyeceği konuşuluyor. Görsel güç desteğinin yanı sıra, yazılım farklılıkları ile de daha iyi bir oyun deneyimi sunmayı amaçlayan Nintendo Switch, içerik konusunda da online platformlara entegre gücünün artacağı duyuruldu.

Oyun dünyasından ekim ayı haberleri...

BLIZZARD’DA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK

Dünyanın en büyük oyun üreticileri ve dağıtıcıları arasında gösterilen, Warcraft, Diablo, Heroes of the Storm, Starcraft ve OverWatch gibi milyonlara hitap etmiş oyunların yaratıcısı olan Blizzard’da yönetim kurulu başkanı Mike Morhaime’in yerine bu pozisyonu doldurmak üzere J. Allen Brack getirildi. Mike Morhaime yaptığı açıklamada, şirkete dış danışman olarak hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

Oyun dünyasından ekim ayı haberleri...

9 KASIM’DA 2018’İN SON MAJOR DOTA2 TURNUVASI BAŞLIYOR

The Kuala Lumpur Major 9 Kasım’da start alıyor. Malezya’da gerçekleşecek olan turnuvaya, dünyanın en iddialı DotA2 takımları katılacak. Birbirinden istekli bu takımları motive eden ödül ise tam 1.000.000$. Turnuvanın organizasyonunu, daha önce çok büyük eventlere imza atmış olan PGL, eGG NetWork ve ImbaTV ortak olarak üstleniyor.

Oyun dünyasından ekim ayı haberleri...

TWITCH, EKİM HEDİYELERİ RİTÜELİNİ DEVAM ETTİRİYOR!

Geçen yıl ekim ayında oyun hediyeleri ile takipçilerini heyecanlandıran Twitch, bu sene de etkinliğine devam ediyor ve hediyelerin çapını büyütüyor. Amazon Prime hesabı olan üyelerin kazanma şansı yakalayacağı oyunlar arasında Zelda ve Darksiders gibi ana akım oyunlar da bulunuyor.

Hazırlayan: Eray Kurumehmetoğlu

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