Oyun dünyasından ekim ayı haberleri...

SONY’DEN EKİM HEDİYELERİ!

Ekim ayının başında olmamıza rağmen Sony’den PS tutkunlarına erken hediyeler geldi. Bu ay içerisinde PS PLUS üyelerinin ücretsiz indirebileceği oyunların sayısı çoğaltıldı ve erken erişime izin verildi. Bulletstorm: Full Clip Edition ve Yakuza Kiwami ücretsiz oyunların arasında dikkat çekiyor. Friday the 13th: The Game & Laser League ve Rocketbirds 2: Evolution’da PS4 öncesi konsol sahiplerinin indirebileceği ücretsiz içerikler kategorisinde göze çarpıyor.

YENİ NINTENDO SWITCH GELİYOR!

Tasarım ve mekanik farklılıkları ile kendine sıkı bir takipçi kitlesi bulan Nintendo Switch’in yeni modeli 2019’un ilk çeyreği içerisinde satışa sunulacak. Bu model için henüz çok fazla bilgi verilmemiş olsa da online oyun özelliklerini hem yazılım hem de donanım açısından destekleyeceği konuşuluyor. Görsel güç desteğinin yanı sıra, yazılım farklılıkları ile de daha iyi bir oyun deneyimi sunmayı amaçlayan Nintendo Switch, içerik konusunda da online platformlara entegre gücünün artacağı duyuruldu.

BLIZZARD’DA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK

Dünyanın en büyük oyun üreticileri ve dağıtıcıları arasında gösterilen, Warcraft, Diablo, Heroes of the Storm, Starcraft ve OverWatch gibi milyonlara hitap etmiş oyunların yaratıcısı olan Blizzard’da yönetim kurulu başkanı Mike Morhaime’in yerine bu pozisyonu doldurmak üzere J. Allen Brack getirildi. Mike Morhaime yaptığı açıklamada, şirkete dış danışman olarak hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

9 KASIM’DA 2018’İN SON MAJOR DOTA2 TURNUVASI BAŞLIYOR

The Kuala Lumpur Major 9 Kasım’da start alıyor. Malezya’da gerçekleşecek olan turnuvaya, dünyanın en iddialı DotA2 takımları katılacak. Birbirinden istekli bu takımları motive eden ödül ise tam 1.000.000$. Turnuvanın organizasyonunu, daha önce çok büyük eventlere imza atmış olan PGL, eGG NetWork ve ImbaTV ortak olarak üstleniyor.

TWITCH, EKİM HEDİYELERİ RİTÜELİNİ DEVAM ETTİRİYOR!

Geçen yıl ekim ayında oyun hediyeleri ile takipçilerini heyecanlandıran Twitch, bu sene de etkinliğine devam ediyor ve hediyelerin çapını büyütüyor. Amazon Prime hesabı olan üyelerin kazanma şansı yakalayacağı oyunlar arasında Zelda ve Darksiders gibi ana akım oyunlar da bulunuyor.

Hazırlayan: Eray Kurumehmetoğlu