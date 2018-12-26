Oyun dünyasında parlak bir kariyer fırsatı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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26.12.2018 - 13:48, Son Güncelleme:

Oyun dünyasında parlak bir kariyer fırsatı

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Oyun dünyasında parlak bir kariyer fırsatı

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı GAMING İSTANBUL, 31 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılacak.

Türkiye oyun pazarı, 2017’deki 700 milyon dolarlık ihracat miktarını bu yıl 1 milyar dolara çıkartmayı hedeflerken, oyun stüdyolarında gençler için pazarlama, tasarım, programlama, seslendirme, proje yönetimi gibi birçok alanda iş imkânı bulunuyor

 

“İÇİNDE OYUN OLAN OYUN FUARI” sloganıyla düzenlenen GAMING İSTANBUL
geliştirici konferansları ve profesyonellere yönelik etkinlikleriyle yaratıcı alanlarda
çalışmak isteyenlere eşsiz bir fırsat sunuyor

 

 

Her yıl oyun severlerin artan ilgisiyle karşılaşan GAMING İSTANBUL, 31 Ocak-3 Şubat 2019 tarihleri arasında dördüncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin en büyük uluslararası dijital eğlence ve oyun fuarı, bu yıl Yenikapı’da pek çok dev etkinliğe ev sahipliği yapan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde, toplam 18 bin metrekare açık ve kapalı alanda düzenlenecek.

 

GAMING ISTANBUL, her yıl dünyanın en büyük oyun ve donanım markalarının tüketicilerle buluştururken, Türk oyun sektörünün gelişimine de katkıda bulunuyor. Global oyun stüdyolarından, yapımcı ve dağıtımcı firmalardan temsilciler, GIST Geliştirici Konferansı’nda ve GIST B2B Alanı’nda Türk profesyonellerle bir araya geliyor.

 

Milyar dolarlık oyun sektörü çalışanlarını arıyor
Fuardaki stantların, alışveriş ve eğlence alanlarının yanı sıra, konferanslar ve yatırımcılar için ayrılan alanlar da profesyonelleri ve oyun dünyasına girmek isteyenleri buluşturuyor. Türkiye, 2017’de yüzde 40 büyüyen oyun ihracatıyla, bölgenin de gözbebeği konumunda. 700 milyon dolara ulaşan ihracat miktarının bu yıl sonunda 1 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Farklı disiplinlerden çalışanları bir araya getiren oyun şirketleri, daha çok karakter tasarımcısı, grafiker, besteci gibi yaratıcı alanlarda çalışanlarla anılsa da, programcı, arayüz uzmanı, pazarlama, halkla ilişkiler, İK gibi alanlarda çalışanlara da ihtiyaç duyuyor. Bu alanda kendisini geliştirmek isteyen gençleri, GAMING İSTANBUL’daki Geliştirici Konferansları’nda ve profesyonellere yönelik B2B Alanı’nda ciddi fırsatlar bekliyor.

Oyun dünyasında parlak bir kariyer fırsatı

Oyun dünyasının profesyonelleri buluşuyor

Uluslararası yatırımcıların da ilgi gösterdiği fuardaki GIST Geliştirici Konferansları, oyun dünyasının profesyonellerini buluştururken, GAMING İSTANBUL’da eğlence ve iş aynı çatı altında bir araya gelecek. Konferanslara katılımı kesinleşen isimlerin listesi aşağıda yer alıyor:

  • Keren Berger (Yayıncılık İş Geliştirme Müdürü, TabTale)
  • Patrick Rau (CEO / Kreatif Direktör, Mad About Pandas)
  • Taras Terletskyy (Tasarımcı / Besteci, Sample Rate)
  • Ellis Bartholomeus (Etkileşim Tasarımı Danışmanı, Ellis in Wonderland)
  • Natalia Potekhina (Yapım Sorumlusu, Inlingo)
  • Yuval Yaar (Satış Müdürü, AppsFlyer)
  • Lukasz Juszczyk (Kıdemli Baş Sanatçı, 11bit Studios)
  • Çağlar Eger (Uygulama Mağzaası İlişkileri Direktörü, Good Game Studios)
  • Stephan Steininger (Genel Yayın Yönetmeni, Gamesmarkt)
  • İlker Aydın (CEO, Famobi)
  • Nicola Baletta (Genel Yayın Yönetmeni, Making Games)
  • Enric Pedro (CMO, Lab Cave)
  • Elizaveta Elizarova (Büyüme Yöneticisi, Google)

Profesyonel bilet sahipleri, GIST Networking Partisi’ne katılma hakkının yanında 2Meet uygulamasıyla toplantı programlarını önceden yapıp dünyanın dört bir yanından gelen profesyonellerle buluşma ve iş geliştirme imkânına sahip olacaklar. 2Meet ile web üzerinden toplantı planlamak, randevulaşmak, GAMING İSTANBUL öncesi ve sırasında kişiler ve şirketlerle bağlantı kurmak mümkün olacak.


Bağımsız oyunlar ödüllendirilecek

Küçük ekiplerle büyük başarılara imza atan bağımsız oyun geliştiricilerinin sayısı da Türkiye’de giderek artıyor. Hiç yatırım almamış, belirli bir büyüklüğün altındaki 30’un üzerinde bağımsız oyun ekibine özel destek veren GAMING İSTANBUL, bu yıl ilk kez GIST Bağımsız Geliştirici Ödülleri’ni de düzenleyerek, bu alandaki çalışmalarının kapsamını artıracak.

 

Bağımsız geliştiricilere fuar desteği için başvurular GAMING İSTANBUL resmi web sitesinden (www.gamingistanbul.com) 31 Aralık 2018 tarihine kadar yapılabilecek.

 

‘Destansı Sponsor’u Hepsiburada olan GAMING İSTANBUL’da Epic Games, Playstation, Epin – YesilyurtGame, Omen by HP, XDRIVE, 13 Aksesuar gibi şirketler de stantlarıyla yer alacak.

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