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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.04.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Otomotivde yılın yenilikçi tasarımları ödüllendirilecek

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Otomotivde yılın yenilikçi tasarımları ödüllendirilecek

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin sektörde katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirmek amacıyla düzenlediği yarışmada dereceye girenler ödüllendirilecek.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) sektörde katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirmek amacıyla "Otomotivde Dijital Dönüşüm" temasıyla düzenlediği Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nda dereceye girenler ödüllendirilecek.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Türk otomotiv endüstrisinin tek koordinatör birliği olan OİB tarafından Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde bu yıl 8'incisi düzenlenecek Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, sektörün geleceğine ışık tutacak.

Sabancı Üniversitesi'nde 9-10 Mayıs'ta gerçekleşecek programın ilk gününde yarışmaya en çok proje gönderen üniversite ve Ar-Ge merkezi ödülleri ile İNOVALİG ödülleri dağıtılacak.

Bosch-Türkiye ve Ortadoğu Direktörü Steven Young "Otonom Araçlara Giden Yol ve Dijitalleşme" ve Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş da "Bilim, Ekonomi, Gelecek ve Blockchain" konulu sunum yapacak. 

Etkinliğin ikinci gününde ise Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, Türkiye'nin Otomobili Projesi'ni anlatacak.

Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun'un da konuşma yapacağı programda, Levent Erden ve Serdar Kuzuloğu da "Girişimci Kafası" konulu bir sohbet gerçekleştirecek.

OİB'in sürücüsüz, yapay zekaya sahip, birbiriyle bağlantılı ve elektrikli araçların kullanımının giderek yaygınlaştığı bir çağda Türkiye'nin sadece üretim değil, aynı zamanda Ar-Ge, yenilik ve tasarım merkezi olma vizyonuyla imza attığı yarışmada, kazananlara toplam 250 bin lira ödül dağıtılacak.

Yarışmanın birincisi 70 bin, ikincisi 60 bin, üçüncüsü 50 bin, dördüncüsü 40 bin ve beşincisi de 30 bin lira ödül alacak.

Dereceye girenler Ticaret Bakanlığı desteğiyle iki yıl süresince yurt dışında eğitim görmeye hak kazanacak.

OİB, ayrıca nakdi ödüllere ek olarak dereceye giren projelerin İTÜ ARI Teknokent iş birliğinde kuluçka merkezinde geliştirilmesine de destek olacak.

Kaynak: AA

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