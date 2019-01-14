Osmanlı döneminden 6.000’i aşkın fotoğraf internet üzerinden erişime açıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerOsmanlı döneminden 6.000’i aşkın fotoğraf internet üzerinden erişime açıldı
GeriKampüs Osmanlı döneminden 6.000’i aşkın fotoğraf internet üzerinden erişime açıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kampüs
14.01.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

Osmanlı döneminden 6.000’i aşkın fotoğraf internet üzerinden erişime açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Osmanlı döneminden 6.000’i aşkın fotoğraf internet üzerinden erişime açıldı

Getty Research Institute, Pierre de Gigord Koleksiyonu içinden 6000’i aşkın Osmanlı dönemi fotoğrafını dijital arşive taşıdı.

Fransız koleksiyoncu Pierre de Gigord, 1980’lerde Türkiye’ye yaptığı seyahatlerde, farklı formatlarda binlerce Osmanlı dönemi fotoğrafı topladı. Getty Research Institute ise Pierre de Gigord Koleksiyonu’ndan 19. ve 20. yüzyılın başlarında çekilmiş fotoğrafların yaklaşık 6.000’ini dijital hale getirerek bu fotoğrafları internete açtı. Fotoğraflar ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Osmanlı döneminden 6.000’i aşkın fotoğraf internet üzerinden erişime açıldı


Ekran başında zaman yolculuğu

Pierre de Gigord Koleksiyonu; Osmanlı’nın mimarisini, kent ve doğa manzaralarını, binlerce yıllık arkeolojik alanları ve 100 yıldan daha uzun bir süre önce yaşamış insanların yaşamlarından kesitleri belgeliyor. Dijital arşiv projesi, ağırlıklı olarak 19. yüzyıldan I. Dünya Savaşı’na kadar olan fotoğraflara odaklanmış ve 3.750 farklı dijital dosya kaydı yapılmış. Uzun panoramalardan, cep boyutundaki fotoğraflara ve cam negatiflere kadar çok farklı türde fotoğrafın dijitalleştirilmesi farklı zorluklarla karşılaşılmasına neden olmuş.

Dijital arşiv, Pierre de Gigord Koleksiyonu’nun ilk 8 serisini dijital ortama taşımış. Koleksiyonun birinci ve ikinci serisi 64 farklı albümden oluşuyor. Koleksiyonun üçüncü serisi ise Gigord’un konuma veya türe göre gruplandırdığı 2500’e yakın baskıdan oluşuyor. Dördüncü seride İstanbul manzaralarından oluşan 12 adet panorama yer alıyor. Gigord koleksiyonunun son iki bölümü (dokuz ve onuncu seri) dijitalleştirilememiş ve böylece dijital arşiv projesinin kapsamı dışında kalmış. Bu bölümler; Osmanlı Devleti’nin modernleşmesini ve Türkiye Cumhuriyetine geçişini belgeleyen basın fotoğrafları ile fotoğraf stüdyolarındaki arşivler. Bu fotoğraflar ancak tüm Gigord koleksiyonunun orijinal fotoğraflarının korunduğu Los Angeles’taki Getty Araştırma Enstitüsü Özel Koleksiyonlarını ziyaret ederek görülebiliyor.

Standart dijitalleştirme uygulamalarına uygun olarak, albümde yalnızca sayfa sayfa değil, aynı zamanda tek tek fotoğraflarla ilerlemek mümkün. Böylece ziyaretçi, görüntüleri kolayca yakınlaştırıp detayları inceleyebilir. Başlıkların kolay takip edilebilir bir şekilde yerleştirilmiş olması ve fotoğrafların özenle bir araya getirilmesi ziyaretçinin işini kolaylaştırıyor.

Osmanlı döneminden 6.000’i aşkın fotoğraf internet üzerinden erişime açıldı


Pierre de Gigord Koleksiyonu bilim insanlarının hizmetinde

Bilim insanları; Türk mimarisi, arkeoloji ve eski eserler, Bizans ve İslam sanatı ve fotoğrafçılık tarihi gibi birçok farklı disiplinde araştırma yapmak için çoktan Gigord Koleksiyonu’ndan faydalanmaya başlamış.

19. ve 20. yüzyılın günlük yaşamına, o dönemin insanlarının yaşayışına dair pek çok şeyi fotoğraflarda gözlemlemek ve bugünle kıyaslamak mümkün. Fotoğraflara baktıkça bazı şeylerin nasıl da değiştiğini ve bazı şeylerin nasıl da aynı kaldığını görebiliyoruz.

Koleksiyon dahilinde 165’i aşkın fotoğrafçının, stüdyonun ve yayıncının fotoğrafları yer alıyor. Fotoğrafçılar arasında Ali Sami Aközer, Pierre Trémaux, Abdullah Frères, Gülmez Frères, Guillaume Berggren, Pascal Sébah, M. Iranian, Nikolia Andreomenos, Apollon, Hippolyte Arnoux, Félix Bonfils, Ernest de Caranza, Jules Delbet, Roger Fenton ve Claude-Marie Ferrier gibi isimler yer alıyor.

Osmanlı döneminden 6.000’i aşkın fotoğraf internet üzerinden erişime açıldı


Kaynak: Bigumigu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle