Örgütsüz mücadele: Fransız Yeni Dalga Sineması

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerÖrgütsüz mücadele: Fransız Yeni Dalga Sineması
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Kampüs
23.04.2018 - 10:42, Son Güncelleme:

Örgütsüz mücadele: Fransız Yeni Dalga Sineması

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Örgütsüz mücadele: Fransız Yeni Dalga Sineması

Hiçbir zaman örgütlenmeyen, klasik film formunu tümüyle reddeden ve tabuları yıkan isyankâr bir akım: Yeni Dalga, 89. sayımızda SineList sayfamızda.

Fransız Yeni Dalgası (La Nouvelle Vogue); 60’ların başında durağanlaşan Fransız sinema sektörüne karşı konulmuş bir protesto, bir başkaldırı ve elbette bir sanat akımıdır. Yolları “Cahiers du Cinéma” dergisinde kesişmiş olan François Truffaut, Jean-Luc Godard, Éric Rohmer, Claude Chabrol ve Jacques Rivette’in öncülüğünde, 1960’larda başlayan bu akım İtalyan Yeni Gerçekçilik akımından etkilenmekle birlikte aslında kendinden önceki tüm sinema anlayışlarını reddeden bir yapıya sahip. İtalyan Yeni Gerçekçilik akımından temel farkı “halk sineması” değil, “bireysel sinema” anlayışının hakim olmasıdır. Tarihin en büyük sinema kuramcılarından Andre Bazin, Yeni Dalga akımının gelişmesinde dolaylı olarak en büyük role sahiptir. Öyle ki, kendisi “Yeni Dalga’nın manevi babası” olarak da anılmaktadır.

Örgütsüz mücadele: Fransız Yeni Dalga Sineması

ELEŞTİRMENLER VE SİNEMACILAR

Genel olarak aşina olduğumuz bir tartışmanın iki tarafı; sinemacılar ve eleştirmenler. Tarihteki büyük sinemacılara, yapımcılara baktığımızda hiçbirinin eleştirmenleri sevmediğini, ciddiye almadığını rahatlıkla görebiliyoruz. Ülkemizde de durum bu şekilde. Sinemacılar tarafından eleştirmenler hep “gerçek sinemayı bilmemekle” suçlanır durur… Fransız Yeni Dalga akımının ilginç bir özelliği; akımın kurucusu tüm yönetmenlerin geçmişinde sinema eleştirmeni olmasıdır. Eleştirmenler ve sinemacılar geriliminde iki tarafı birden temsil edebilme cesareti gösterebilen insanlar; Yeni Dalga gibi cesur bir akımın yaratıcısı oldular.

 

YENİ DALGA NEDİR?

Yeni Dalga’nın en keskin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz; monotonluğa karşı çık, var olanı değiştir, denemekten korkma. Bu yüzden aslında Yeni Dalga akımını benimsemiş filmler bile birbirine benzemez. Her yönetmen, her filminde yeni bir şeyler dener. Yeni Dalga filmlerinde hikâyeler genellikle bir kalıba ait olmamakla beraber birçoğu neredeyse bir sona bile sahip değildi. Bir kurgu dinamiğine de sahip olmayan akımın filmlerinde her an her şey gösterilebilirdi. Öyle ya da böyle; Fransızların Yeni Dalga’sı tüm dünyada sinema sektörünü epey derinden etkileyen bir akım oldu ve Truffaut ve Godard gibi iki büyük yönetmeni bizlere kazandırdı. Sadece bu ikilinin filmleri için bile Yeni Dalga’ya teşekkürü borç biliriz.

Örgütsüz mücadele: Fransız Yeni Dalga Sineması

 

EN İYİ 10 FİLM

 

1- 400 Darbe / Les Quatre Cents Coups (1959) - François Truffaut

2- Hiroşima Sevgilim / Hiroshima Mon Amour (1959) - Alain Resnais

3- Serseri Aşıklar / À bout de Souffle (1960) – Jean-Luc Godard

4- Piyanisti Vurun / Tirez sur le Pianiste (1960) - François Truffaut

5- Lola (1961) - Jacques Demy

6- Kadın Kadındır / Une Femme est une Femme (1961) - Jean-Luc Godard

7- Cléo Beşten Yediye / Cléo de 5 à 7 (1962) – Agnès Varda

8- Jules ve Jim / Julet et Jim (1962) - François Truffaut

9- Alphaville (1965) - Jean-Luc Godard

10- Koleksiyoncu Kadın / La Collectionneuse (1967) - Éric Rohmer

 

 

Yazan: Tugay Şahin

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