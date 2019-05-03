Onlar tüm Türkiye'nin annesi... Sinemamızın 10 unutulmaz anne karakteri...
124. sayımızın SineList köşesinde bu hafta, yerli sinema tv dünyasının “anne” rolüyle hafızamıza kazınan isimlerini derledik!
80 kuşağının onun sesinden masal dinlemeden uykuya dalmadığı söylenir. Yeşilçam’ın en sevdiğimiz karakteri oynadığı rollerle hepimizin annesi gibi hissettirir.
Leman Akçatepe
Sinemamızın efsane isimlerinden Halit Akçatepe’nin annesi olan Leman Hanım, dik duran kadın imajı ve fedakar anne rolüyle hafızamıza kazınmıştır.
Şükriye Atav
Çocuklarını babalarının hiddetinden sakınan bir anne düşünün. İlk aklınıza gelen isimlerden biri sinemamızda 71 filmde yer almış Şükriye Atav olmalı...
Mualla Sürer
Horoz Nuri’nin Bedia’sı rolüyle aklımıza kazınan oyuncu, mimik ve jestleriyle rolüne can katanlardan.
Mürüvvet Sim
Kavga sahnelerinin aranan yüzü Mürüvvet Sim, eğlenceli sahnelerde olduğu kadar yüreğimize işleyen dramaların da ilk akla gelen isimlerinden biri.
Fatma Girik
Çocuklarına düşkün, vefalı ve onları asla ezdirmeyen, güçlü anne rolünde bizim aklımıza o geliyor.
Füsun Demirel
"Sıdıkaaaaa! Gel kız buraya!” Az gülmedik değil mi bu repliklere? Kör noktadan bile attığı terliği isabet ettirebilecek bir anne!
Tomris İncer
Yeri geldi pamuk kalpli bir anne, yeri geldi aşiret annesi oldu. Her rolün altından kalkabilen Tomris İncer de bu listenin olmazsa olmazlarından elbette.
Ses tonuyla şu anda bile kafanızın içinde konuşmaya başlayan Kenter, zarafet kelimesinin vücut bulmuş hali desek yeri…
Nermin Özses
Komşu kızın annesi rolündeki yan rolleriyle dikkat çeken tanıdık simalardan biri daha!
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