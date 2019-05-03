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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.05.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

Onlar tüm Türkiye'nin annesi... Sinemamızın 10 unutulmaz anne karakteri...

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Onlar tüm Türkiye'nin annesi... Sinemamızın 10 unutulmaz anne karakteri...

124. sayımızın SineList köşesinde bu hafta, yerli sinema tv dünyasının “anne” rolüyle hafızamıza kazınan isimlerini derledik!

Adile Naşit 

80 kuşağının onun sesinden masal dinlemeden uykuya dalmadığı söylenir. Yeşilçam’ın en sevdiğimiz karakteri oynadığı rollerle hepimizin annesi gibi hissettirir.

 

Leman Akçatepe

Sinemamızın efsane isimlerinden Halit Akçatepe’nin annesi olan Leman Hanım, dik duran kadın imajı ve fedakar anne rolüyle hafızamıza kazınmıştır.

 

Şükriye Atav

Çocuklarını babalarının hiddetinden sakınan bir anne düşünün. İlk aklınıza gelen isimlerden biri sinemamızda 71 filmde yer almış Şükriye Atav olmalı...

 

Mualla Sürer

Horoz Nuri’nin Bedia’sı rolüyle aklımıza kazınan oyuncu, mimik ve jestleriyle rolüne can katanlardan.

Onlar tüm Türkiyenin annesi... Sinemamızın 10 unutulmaz anne karakteri...

Mürüvvet Sim

Kavga sahnelerinin aranan yüzü Mürüvvet Sim, eğlenceli sahnelerde olduğu kadar yüreğimize işleyen dramaların da ilk akla gelen isimlerinden biri.

Onlar tüm Türkiyenin annesi... Sinemamızın 10 unutulmaz anne karakteri...

Fatma Girik

Çocuklarına düşkün, vefalı ve onları asla ezdirmeyen, güçlü anne rolünde bizim aklımıza o geliyor.

 

Füsun Demirel

"Sıdıkaaaaa! Gel kız buraya!” Az gülmedik değil mi bu repliklere? Kör noktadan bile attığı terliği isabet ettirebilecek bir anne!

Onlar tüm Türkiyenin annesi... Sinemamızın 10 unutulmaz anne karakteri...

Tomris İncer

Yeri geldi pamuk kalpli bir anne, yeri geldi aşiret annesi oldu. Her rolün altından kalkabilen Tomris İncer de bu listenin olmazsa olmazlarından elbette.

Onlar tüm Türkiyenin annesi... Sinemamızın 10 unutulmaz anne karakteri...

Yıldız Kenter

Ses tonuyla şu anda bile kafanızın içinde konuşmaya başlayan Kenter, zarafet kelimesinin vücut bulmuş hali desek yeri… 

 

Nermin Özses

Komşu kızın annesi rolündeki yan rolleriyle dikkat çeken tanıdık simalardan biri daha!

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