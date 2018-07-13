OMÜ, kendi "Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımını" geliştirdi

OMÜ Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Vedat Ceyhan, OMÜ'nün 2017 yılında başlattığı kalite güvence sistemi çalışmaları hakkında bilgi vermek ve üniversitenin BAUM tarafından geliştirilen "Bilgi Yönetim Sistemi"ni tanıtmak amacıyla II. Kalite Elçileri Toplantısı düzenledi. Toplantıda; OMÜ BAUM tarafından geliştirilen ve diğer servislerle entegre çalışan bilgi yönetim sistemi "Nokul Kalem" katılımcılarla paylaşıldı. Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya; söz konusu sistem içindeki "Kalem" yazılımını kullanarak veri girişlerini gerçekleştirecek kalite elçilerinin tamamı katıldı.



"Kalite Koordinatörlüğü ile kalite elçilerinin iletişimini sağlayacak yazılım geliştirdik"

Kalite elçileriyle yapılan toplantıları çok önemsediğini ifade eden Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Vedat Ceyhan, "Bu toplantımızın ana teması da bu yazılım. Bu kapsamda Kalite Koordinatörlüğü ile kalite elçilerinin iletişimini sağlayacak yazılım geliştirdik. Toplantının sonunda da bu yazılım sayesinde aramızdaki iletişimin nasıl kurulacağı konusunda bilgiye sahip olacaksınız. Üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal hizmet ve yönetimsel destek süreçleri olmak üzere 4 alanda görevi var. Bizler madem bu görevleri yerine getiriyoruz; bunu belirli bir kalite seviyesinde ve layıkıyla yapmalıyız. Yaptığımız işlerden herkes memnun olsa bile kalite çıtasını daha yukarıya çıkarmak için yapabileceğimiz çok şey var. Bu nedenle Üniversite olarak bir strateji planı hazırladık. Bir yılın sonunda, bunun sonuçlarını görerek üzerinde tartışabileceğiz. Kalite Koordinatörlüğü olarak bizim bu süreçteki görevimiz de stratejik plana dikkat ederek bir eylem planı yapmak. Eylem planını da süreç geri beslemelerine, iç kontrole ve her türlü bilgiye bakarak yapacağız. Eylem planına göre de bütçe ve personel ayarlayacağız. Kurmaya çalıştığımız yapı budur" şeklinde konuştu.



"Kalem yazılım programını BAUM geliştirdi"



Üniversitenin bilgisayarla ilgili tek yetkili birimi olan Bilgisayar Uygulamaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) ile ilgili bilgi de veren Ceyhan "BAUM; birimlerle bizim aramızdaki iletişimi sağlayacak 'Kalem' adını verdiğimiz yazılım programını geliştirdi. Bu yapıyla veri girişini sağlayacaksınız. 'Kalem' yazılımı sayesinde; en geç 15 içinde yeni stratejik planımızın mevcut durumunu ve önümüzdeki yılın tahmini değerlerini girmenizi sağlayacağız. Veri toplamakta zorlanabilirsiniz ama başarmak zorundayız. Bu süreçte sıkıntı yaşayabilirsiniz, teknik sorunlarla karşılaşabilirsiniz ama bu sorunları aşacağız ve pes etmeyeceğiz. 6 ay içinde bu sorunların üstesinden geleceğiz ve birimlerimiz de bu kültüre alışmış olacak. Birimlerimizin göstergelerini, tek tuşla ulaşabilir hale getireceğiz.



Prof. Dr. Vedat Ceyhan'ın sunumunun ardından BAUM personeli Abdullah Dağlı, "Nokul Kalem" başlıklı bir sunum yaparak yazılım programını kalite elçilerine tanıttı.

Üniversite kullanılan yazılım programlarının merkezileşmesi için "Nokul" adında bir proje başlattıklarını kaydeden Abdullah Dağlı, BAUM olarak öncelikli amaçlarının OMÜ'deki personelin; tek bir kullanıcı adıyla tüm yazılımları kullanarak her işini halletmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Nokul’un bir entegre program olduğunu söyleyen Dağlı, "Kalem"in de bu programın içindeki yazılımlardan biri olduğunu sözlerine ekledi.

Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Vedat Ceyhan, BAUM personelleri Abdullah Dağlı, Emre Demir ve Ayşe Begüm Topyıldız'ın katılımcılardan gelen soruları yanıtlamasıyla II. Kalite Elçileri Toplantısı sona erdi.