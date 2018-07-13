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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerOMÜ, kendi "Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımını" geliştirdi
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Kampüs
13.07.2018 - 10:54, Son Güncelleme:

OMÜ, kendi "Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımını" geliştirdi

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OMÜ, kendi "Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımını" geliştirdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Bilgisayar Uygulamaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından geliştirilen Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı tanıtıldı.

OMÜ Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Vedat Ceyhan, OMÜ'nün 2017 yılında başlattığı kalite güvence sistemi çalışmaları hakkında bilgi vermek ve üniversitenin BAUM tarafından geliştirilen "Bilgi Yönetim Sistemi"ni tanıtmak amacıyla II. Kalite Elçileri Toplantısı düzenledi. Toplantıda; OMÜ BAUM tarafından geliştirilen ve diğer servislerle entegre çalışan bilgi yönetim sistemi "Nokul Kalem" katılımcılarla paylaşıldı. Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya; söz konusu sistem içindeki "Kalem" yazılımını kullanarak veri girişlerini gerçekleştirecek kalite elçilerinin tamamı katıldı.

"Kalite Koordinatörlüğü ile kalite elçilerinin iletişimini sağlayacak yazılım geliştirdik"
Kalite elçileriyle yapılan toplantıları çok önemsediğini ifade eden Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Vedat Ceyhan, "Bu toplantımızın ana teması da bu yazılım. Bu kapsamda Kalite Koordinatörlüğü ile kalite elçilerinin iletişimini sağlayacak yazılım geliştirdik. Toplantının sonunda da bu yazılım sayesinde aramızdaki iletişimin nasıl kurulacağı konusunda bilgiye sahip olacaksınız. Üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal hizmet ve yönetimsel destek süreçleri olmak üzere 4 alanda görevi var. Bizler madem bu görevleri yerine getiriyoruz; bunu belirli bir kalite seviyesinde ve layıkıyla yapmalıyız. Yaptığımız işlerden herkes memnun olsa bile kalite çıtasını daha yukarıya çıkarmak için yapabileceğimiz çok şey var. Bu nedenle Üniversite olarak bir strateji planı hazırladık. Bir yılın sonunda, bunun sonuçlarını görerek üzerinde tartışabileceğiz. Kalite Koordinatörlüğü olarak bizim bu süreçteki görevimiz de stratejik plana dikkat ederek bir eylem planı yapmak. Eylem planını da süreç geri beslemelerine, iç kontrole ve her türlü bilgiye bakarak yapacağız. Eylem planına göre de bütçe ve personel ayarlayacağız. Kurmaya çalıştığımız yapı budur" şeklinde konuştu.

"Kalem yazılım programını BAUM geliştirdi"


Üniversitenin bilgisayarla ilgili tek yetkili birimi olan Bilgisayar Uygulamaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) ile ilgili bilgi de veren Ceyhan "BAUM; birimlerle bizim aramızdaki iletişimi sağlayacak 'Kalem' adını verdiğimiz yazılım programını geliştirdi. Bu yapıyla veri girişini sağlayacaksınız. 'Kalem' yazılımı sayesinde; en geç 15 içinde yeni stratejik planımızın mevcut durumunu ve önümüzdeki yılın tahmini değerlerini girmenizi sağlayacağız. Veri toplamakta zorlanabilirsiniz ama başarmak zorundayız. Bu süreçte sıkıntı yaşayabilirsiniz, teknik sorunlarla karşılaşabilirsiniz ama bu sorunları aşacağız ve pes etmeyeceğiz. 6 ay içinde bu sorunların üstesinden geleceğiz ve birimlerimiz de bu kültüre alışmış olacak. Birimlerimizin göstergelerini, tek tuşla ulaşabilir hale getireceğiz. 

Prof. Dr. Vedat Ceyhan'ın sunumunun ardından BAUM personeli Abdullah Dağlı, "Nokul Kalem" başlıklı bir sunum yaparak yazılım programını kalite elçilerine tanıttı.
Üniversite kullanılan yazılım programlarının merkezileşmesi için "Nokul" adında bir proje başlattıklarını kaydeden Abdullah Dağlı, BAUM olarak öncelikli amaçlarının OMÜ'deki personelin; tek bir kullanıcı adıyla tüm yazılımları kullanarak her işini halletmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Nokul’un bir entegre program olduğunu söyleyen Dağlı, "Kalem"in de bu programın içindeki yazılımlardan biri olduğunu sözlerine ekledi.
Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Vedat Ceyhan, BAUM personelleri Abdullah Dağlı, Emre Demir ve Ayşe Begüm Topyıldız'ın katılımcılardan gelen soruları yanıtlamasıyla II. Kalite Elçileri Toplantısı sona erdi.

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