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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

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Kampüs
03.10.2018 - 12:19, Son Güncelleme:

Okul arkadaşlığı işe dönüştü

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Okul arkadaşlığı işe dönüştü

Üniversitede hayal ettiler, 6 yılda 100'den fazla marka ile çalıştılar.

Kariyer yolculuğunda kritik bir eşik olan üniversite yılları yeni bilgiler öğrendiğiniz, dostluklar kurduğunuz ve yeteneklerinizi geliştirdiğiniz dolayısıyla geleceğinizi şekillendirdiğiniz bir dönemdir. 2012 yılında kurulan omg!medya’nın hikayesi de Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Elmas Nida Baykal Alkan ve Turan Can Ekmekçi’nin üniversitedeki dostluklarına dayanıyor. İki genç girişimcinin üniversite yıllarında hayallerini kurup mezun olur olmaz ailelerinden hiçbir maddi destek almadan gerçekleştirdikleri iş fikri, 6 yılda 100’den fazla markaya hizmet sundu.

 

Üniversite yılları, kariyer yolculuğunda kritik bir öneme sahiptir. Kendinizi iş dünyasına hazırladığınız bu yıllarda, yeni bilgiler öğrenip yeteneklerinizi geliştirirken uzun yıllar sürecek birçok dostluk da kurarsınız. Geleceğinizi şekillendirirken, oluşturduğunuz sosyal çevre giderek büyür ve iş hayatına atılırken adımlarınızı bu sosyal çevreden aldığınız cesaretle atarsınız. 2012 yılında kurulan omg!medya’nın hikayesi de Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Elmas Nida Baykal Alkan ve Turan Can Ekmekçi’nin üniversitedeki dostluklarına dayanıyor.

 

Adını ‘Oh My God!’ sözünün baş harflerinden alan ajansın temelleri iki girişimcinin üniversite yıllarındaki ödev ve projeleri için oluşturulan grup çalışmalarında atıldı. Mezun olur olmaz, ailelerinden hiçbir maddi destek almadan kurdukları omg!medya, çok genç oldukları için başarılı olamayacakları düşünülmesine rağmen 6. yılını tamamladı. İki genç girişimci, Elmas Nida Baykal Alkan ve Turan Can Ekmekçi’nin üniversite yıllarında hayallerini kurup gerçekleştirdikleri iş fikri, yeni nesil iletişim anlayışıyla 100’den fazla markaya hizmet sundu.

 

Geçtiğimiz aylarda Bahçeşehir Üniversitesi tarafından girişimci kadın ödülüne layık görülen omg!medya kurucu ortağı Elmas Nida Baykal Alkan, “Üniversite yıllarında edindiğimiz bilgi ve deneyimler, sektörün içinden pek çok önemli isimle yakın iletişim kurma imkanı ve okulumuzun teşvik ettiği girişimcilik ruhu birleşince kendi iletişim ajansımızı kurmayı seçtik. Başlangıçta her yeni girişimde olduğu gibi zorluklarla karşılaşsak da müşterilerimiz büyüdükçe biz de büyüdük, onların referanslarıyla yeni müşteriler edindik. 6 yılda 100’den fazla markaya hizmet verdik. omg!medya üniversite yıllarında başlayan dostluğumuzun ve hiçbir zaman desteğini esirgemeyen okulumuzun ruhunu taşıyor.” ifadelerinde bulunurken Turan Can Ekmekçi ise “Okulda öğrenilen bilgilerin yanı sıra okul yıllarında paylaşılan sorumluluk duygusu, iş hayatında bize çok fayda sağladı. Aynı zamanda aldığımız eğitimin getirisi olan bilgi ve birikimi, doğaçlama ve samimi duygularla harmanlayarak yaptığımız işten keyif almayı becerebildik. Birçok ortaklıkta yaşanan sıkıntılara şahit olsak da, birbirimize ve mesleğimize duyduğumuz saygı ve sevgi, 6 yıl boyunca karşılaştığımız her türlü zorlukta bizim en büyük yardımcımız oldu. Mezun olur olmaz şirket kuran biri olarak yeni mezun olacaklara ve üniversiteye yeni başlayacaklara verebileceğim en büyük tavsiye; öğrenmeye aç olsunlar ve her türlü zorluğu birer öğrenme aracı olarak görsünler.” dedi.

 

Geleneksel iletişimden kopmadan yeni nesil iletişim stratejileriyle büyümeye devam eden omg!medya, dinamik ve genç ekibi ile halkla ilişkiler, dijital marka yönetimi, web sitesi tasarım ve yazılımı, grafik tasarım ve etkinlik yönetimi alanlarında hizmet veriyor. omg!medya’nın müşterileri arasında bilişim, anne-bebek, moda, yayıncılık, gıda, e-ticaret, yapı-gayrimenkul ve eğitim gibi sektörlerden birçok ulusal ve uluslararası marka ile sivil toplum kuruluşları yer alıyor.

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