Okul arkadaşlığı işe dönüştü

Üniversite yılları, kariyer yolculuğunda kritik bir öneme sahiptir. Kendinizi iş dünyasına hazırladığınız bu yıllarda, yeni bilgiler öğrenip yeteneklerinizi geliştirirken uzun yıllar sürecek birçok dostluk da kurarsınız. Geleceğinizi şekillendirirken, oluşturduğunuz sosyal çevre giderek büyür ve iş hayatına atılırken adımlarınızı bu sosyal çevreden aldığınız cesaretle atarsınız. 2012 yılında kurulan omg!medya’nın hikayesi de Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Elmas Nida Baykal Alkan ve Turan Can Ekmekçi’nin üniversitedeki dostluklarına dayanıyor.

Geçtiğimiz aylarda Bahçeşehir Üniversitesi tarafından girişimci kadın ödülüne layık görülen omg!medya kurucu ortağı Elmas Nida Baykal Alkan, “Üniversite yıllarında edindiğimiz bilgi ve deneyimler, sektörün içinden pek çok önemli isimle yakın iletişim kurma imkanı ve okulumuzun teşvik ettiği girişimcilik ruhu birleşince kendi iletişim ajansımızı kurmayı seçtik. Başlangıçta her yeni girişimde olduğu gibi zorluklarla karşılaşsak da müşterilerimiz büyüdükçe biz de büyüdük, onların referanslarıyla yeni müşteriler edindik. 6 yılda 100’den fazla markaya hizmet verdik. omg!medya üniversite yıllarında başlayan dostluğumuzun ve hiçbir zaman desteğini esirgemeyen okulumuzun ruhunu taşıyor.” ifadelerinde bulunurken Turan Can Ekmekçi ise “Okulda öğrenilen bilgilerin yanı sıra okul yıllarında paylaşılan sorumluluk duygusu, iş hayatında bize çok fayda sağladı. Aynı zamanda aldığımız eğitimin getirisi olan bilgi ve birikimi, doğaçlama ve samimi duygularla harmanlayarak yaptığımız işten keyif almayı becerebildik. Birçok ortaklıkta yaşanan sıkıntılara şahit olsak da, birbirimize ve mesleğimize duyduğumuz saygı ve sevgi, 6 yıl boyunca karşılaştığımız her türlü zorlukta bizim en büyük yardımcımız oldu. Mezun olur olmaz şirket kuran biri olarak yeni mezun olacaklara ve üniversiteye yeni başlayacaklara verebileceğim en büyük tavsiye; öğrenmeye aç olsunlar ve her türlü zorluğu birer öğrenme aracı olarak görsünler.” dedi.

Geleneksel iletişimden kopmadan yeni nesil iletişim stratejileriyle büyümeye devam eden omg!medya, dinamik ve genç ekibi ile halkla ilişkiler, dijital marka yönetimi, web sitesi tasarım ve yazılımı, grafik tasarım ve etkinlik yönetimi alanlarında hizmet veriyor. omg!medya’nın müşterileri arasında bilişim, anne-bebek, moda, yayıncılık, gıda, e-ticaret, yapı-gayrimenkul ve eğitim gibi sektörlerden birçok ulusal ve uluslararası marka ile sivil toplum kuruluşları yer alıyor.