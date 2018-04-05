Okan Üniversitesi Konservatuarı'ndan öğrencilere burs

Yetenekli gençlerimizin ve geleceğin iyi müzisyenlerinin hayallerini gerçekleştirmelerine imkan sunma amacıyla Okan Üniversitesi tarafından düzenlenen Liselerarası Müzik Yarışması’nın üçüncüsü üniversitenin Tuzla Kampüsü’ndeki finalle sonlandı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 83 okul orkestrasının yarıştığı yarışmanın birincisi Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi oldu.

Ön eleme değerlendirmesinde finale kalan 15 okul orkestrasının sahne aldığı finalde ilk beş okulu, Okan Üniversitesi Konservatuvar Müdürü Yrd. Doç. Dr. Çetin Körükçüoğlu başkanlığındaki jüri belirledi.

Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nin birinci olduğu finalde, Galatasaray Lisesi ikinci, Özel Hisar Okulları üçüncü, Balçova Anadolu Lisesi dördüncü, Hacı Sabancı Anadolu Lisesi beşincilik kazandı. Jüri Özel Ödülü’nün sahibi ise Özel Saint Benoit Fransız Lisesi oldu.

Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürü Servet Gülsün Şirin’in sunduğu yarışmada birinci olan orkestraya müzik çalışmalarında kullanmak üzere 5000 TL+Okan Üniversitesi Konservatuvarı’nda %50 burs, ikinciye 3000 TL+Okan Üniversitesi Konservatuvarı’nda %25 burs, üçüncüye 2000 TL+ Okan Üniversitesi Konservatuvarı’nda %25 burs verildi.

İlk 5’e giren gruplar ve Jüri Özel Ödülü alan grup, 4 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Okan Üniversitesi Kariyerfest'te, Cem Belevi konserinden önce sahne alacak.