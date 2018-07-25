Öğrencilerin en mutlu olduğu 10 üniversite
109 devlet ve 63 vakıf olmak üzere 172 üniversiteden, tüm sınıflar düzeyinde 26 bin 513 öğrencinin katıldığı bir araştırmaya göre Türkiye'de öğrencilerin en mutlu olduğu 10 üniversite belli oldu.
Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması raporuna göre üniversiteler, öğrencilerin beklentilerini karşılamıyor. Raporda “Ne öğrenciler mutlu ne akademisyenler. Birbirlerine temas etmiyorlar. Takip edilecek hoca arayışı da parlak talebesini merak eden hoca da yok” tespiti yapıldı.
Türkiye’deki vakıf ve devlet üniversiteleri, öğrencilere ve beklentilerine ulaşamıyor. Üniversiteler, öğrenci isteklerini karşılayabilme ya da bu isteklere duyarlı olabilmede öğrenci algısı açısından oldukça kötü durumda. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2018 yılı raporuna göre, devlet üniversiteleri arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, vakıf üniversiteleri içinde ise Özyeğin Üniversitesi öğrencilerin en çok memnun oldukları kurumlar seçildi.
Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından yapılan araştırmaya, 109 devlet ve 63 vakıf olmak üzere 172 üniversiteden, tüm sınıflar düzeyinde 26 bin 513 öğrenci katıldı. Araştırmada üniversiteler, öğrenme deneyimi, kampüs ve kampüs yaşamı, akademik destek, öğrenme imkânı, kişisel gelişim ve kariyer desteği, kurumun yönetiminden ve işleyişinden memnuniyet konuları olmak üzere 6 kategoride değerlendirildi.
İşte ilk 10...
1- Özyeğin Üniversitesi
2- Koç Üniversitesi
3- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
4- Sabancı Üniversitesi
5- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
6- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
7- Abdullah Gül Üniversitesi
8- İstanbul Teknik Üniversitesi
9- Kadir Has Üniversitesi
10 - Gebze Teknik Üniversitesi
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