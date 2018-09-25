Öğrencilere müjde: Beyoğlu Sineması Kartı yenilendi

Hem yaşadığımız kent hem bağımsız filmler hem de sinema sektörümüz için büyük önem arz eden Beyoğlu Sineması, 2017 yazının başında kapanacağını duyurdu. Tarihi salonlarımızı peş peşe yitirdiğimiz bir dönemde Beyoğlu'nun kapısı sokağa açılan son sinemalarından olan bu değerli işletmeyi yaşatabilmek adına ivedilikle bir sadakat kart projesi oluşturuldu. 2000'e yakın Beyoğlu Sineması dostu kart satın alarak çok değerli bir destek verdiler. Bu sayede birikmiş borçları taksit taksit ödeme imkanı doğdu ve film piyasası sinemayla iş yapmaya devam etti.



Kendimizi evimizde hissettiğimiz bir kültür ve yaşam alanını müthiş bir dayanışma örneği sergileyerek ve el birliğiyle kurtarmış olduk. Aynı dönemde Beyoğlu Sineması'nın eskimiş ve çağın gerisinde kalmış 30 yıllık salonunu da sponsor desteğiyle yenileyerek daha modern ve temiz bir görüntüye kavuşturduk. Geçen yıla kadar kredi kartının bile geçmediği Beyoğlu Sineması, dijital dönüşümle online bilet alınabilen, etkin sosyal medya yönetimiyle seyircisiyle diyalog kuran ve başka hiçbir yerde karşılaşamayacağınız özel etkinlik ve programlarla yurt dışındaki bağımsız sinemaları aratmayan bir noktaya geldi. Sinema yönetimi daha güçlü bir Beyoğlu Sineması için aynı inanç ve kararlılıkla, gece gündüz çalışmaya devam ediyor.









KARTLAR 21 EYLÜL CUMA AKŞAMI SATIŞA ÇIKTI

Bu doğrultuda sadakat kart programı da MOBİLET sponsorluğunda yenilendi! Yeni kartlar dijital bir altyapıyla ve kredi kartı formunda hazırlandı. Sinemaya destek olma amacının yanında kart sahiplerine de önemli ayrıcalıklar sağlayacak olan yeni kartların genel satışı 21 Eylül Cuma itibarı ile başladı. Sadakat kartları tıpkı geçen yıl olduğu gibi dört sınıfa ayrılıyor:

1 yıl boyunca 10 FİLME giriş hakkı sağlayan 100'lük öğrenci kartları (100 TL)

1 yıl boyunca 15 FİLME giriş hakkı sağlayan 250'lik kartlar (250 TL)

1 yıl boyunca 30 FİLME giriş hakkı sağlayan 500'lük kartlar (500 TL)

1 yıl boyunca SINIRSIZ FİLME giriş hakkı sağlayan 1000'lik kartlar (1000 TL)

Yeni sadakat kartları, tüm dünyadan ödüllü festival filmlerini, bağımsız sinemanın en güzel örneklerini, başka hiçbir yerde gösterilmeyen yerli yapımları kendi salonunun rahatlığında izlemek ve bunu yaparken Beyoğlu Sineması'na da destek olmak isteyenlerin ilgisini bekliyor.

TANITIM FİLMİ ONUR ÜNLÜ'DEN

Yenilenen Beyoğlu Sineması Kartı'nın tanıtım filmini kendisi de Beyoğlu Sineması seyircisi olan Onur Ünlü çekti. Ünlü hiçbir yerde gösterime girmemiş filmi Kırık Kalpler Bankası'nın üç gösterim hakkını geçen yıl bedelsiz olarak Beyoğlu Sineması'na vermişti. Bu yıl da reklam filmiyle sinemaya olan desteğini yineledi. Filmde yine geçen yıl sinemayı yaşatma mücadelesine tam destek veren Hazal Kaya ve Serkan Keskin rol aldılar. Serkan Keskin, filmde sözünü gibi Beyoğlu Sineması Kartı'nın tüm İstanbul'a dağıtılan afişlerinde boy göstermişti. Keskin'in kafasındaki şapka gerçekten de illüstratör Zeynep Özatalay'ın marifetiydi. Hazal Kaya'nın yine filmin sonunda geçen sinemada çalışma hikayesi de yaşanmış bir hikaye. Teyzesi Mine Bıçak vaktiyle Beyoğlu Sineması gişesinde çalışmış; Kaya da çocuk yaşta teyzesi sayesinde gişede çalışma olanağı bulmuş, bilet satmış. Filmin çekimleri Galatasaray'daki Gölge Kahve'de gerçekleştirildi. Tanıtım filmi önümüzdeki günlerde Beyoğlu Sineması'nın perdesinde de dönüyor olacak.