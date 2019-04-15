ODTÜ bahar şenliği iptal edilmişti...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerODTÜ bahar şenliği iptal edilmişti...
GeriKampüs ODTÜ bahar şenliği iptal edilmişti...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kampüs
15.04.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

ODTÜ bahar şenliği iptal edilmişti...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ODTÜ bahar şenliği iptal edilmişti...

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) her yıl düzenlenen Uluslararası Bahar Şenliği geçtiğimiz günlerde iptal edilmişti. Rektörlük iptal edilen şenlik ile ilgili olarak, “Üniversitemizin mevcut teknik ve idari olanakları ile gerçekleştirilmesi mümkün olmadığından, 33’üncü Bahar Şenliği’nin yapılamayacağını bilgilerinize sunarız” açıklamasıyla gündeme gelmişti.

ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT) tarafından düzenlenen ve her yıl dört gün süren şenlik daha önceki yıllarda öğrenciler tarafından ‘Devrim Stadyumu’ olarak adlandırılan alanda yapılıyordu. Rektörlük, öğrencilerin bu yıl da şenliği aynı yerde yapmak istemine karşı çıkarak otoparkı adres gösterdi. Öğrenciler bu teklifi kabul etmeyince Rektörlük şenliği iptal etme yoluna gitti.

​Rektörlükten konuya ilişkin olarak yapılan açıklama şöyle:

“Sevgili Öğrencilerimiz,

ODTÜ 33. Uluslararası Bahar Şenliği düzenlenmeleri ile ilgili Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT) ve ilgili diğer topluluklarla 22 Şubat, 27 Şubat, 26 Mart ve 8 Nisan 2019 tarihlerinde bir dizi toplantı yapılmıştır.

İlgili topluluklara Bahar Şenliği ile ilgili, üniversitemizin mevcut olanakları çerçevesinde, özellikle topluluklarımızın potansiyelini ve üniversitemizin uluslararası yönünü ortaya çıkaracak şekilde 24, 25, 26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmek üzere bir şenlik formatı önerilmiştir.

Söz konusu öneri, KKM Otopark alanının saat 22:00’ye dek ve KKM salonlarının mesai saatleri içinde topluluk standları ve etkinlikleri için kullanımı, otopark alanında Rektörlük olanakları ile kurulacak sahnede müzik topluluklarının sahne alması, Avusturya Elçiliği katkıları ile Avusturya’dan gelecek sanatçıların konseri, uluslararası öğrenci standlarının kurulması ve kermes talebinde bulunan toplulukların hazırlayacakları yiyecek standlarını içermektedir.

Yukarıda ayrıntıları verilen öneri, şenlik formatının geçtiğimiz yıllardaki hali ile kalması talebi ile UGT tarafından kabul edilmemiştir. Bu çerçevedeki şenliğin üniversitemizin mevcut teknik ve idari olanakları ile gerçekleştirilmesi mümkün olmadığından, 33. Bahar Şenliği’nin yapılamayacağını bilgilerinize sunarız.”

Haluk Levent: Konser vermeye hazırım

Ünlü sanatçı Haluk Levent, ODTÜ’deki bahar şenliğinin iptal edildiği haberi üzerine Twitter hesabı üzerinden Rektörlüğe ‘şenlik yapılsın’ çağrısı yaptı.

Levent, çağrısında, “Sayın ODTÜ rektörüne çağrımdır! Ben eski okulumda konser vermeye hazırım. Bir- iki rock grubu da yanımda getiririm.. Bu festival olsun. Valla para almayacağız ve ses-ışık tesisatını da kendimiz getireceğiz.. Haydi sayın Rektörüm!” ifadelerini kullandı.

 


 

Bu çağrının ardından ise ODTÜ Rektörlüğü’nün iptal ettiği Bahar Şenliği’ne çok sayıda sanatçı Twitter’da #ŞenliğineSahipÇık etiketiyle destek verdi.

İşte o destekçilerden bazıları...


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kardeşler vizyonda! En İyi Erkek Oyuncu Ödüllü iki yıldızı Caner Şahin ve Yiğit Ege Yazar Kampüs’te!

Dört kaplan gücündeki bir Kampüslü bu festivalleri kaçırmaz!

Türkiye'nin ilk 4. nesil bisiklet platformu UniBike bu kampüste!

Çorabının tekini sürekli kaybeden kampüslü, müjdemizi isteriz!