O üniversite inşaat laboratuvarı kuruyor
Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulacak laboratuvarın inşasına 2018’in son çeyreğinde başlanması planlanıyor. 2020 yılında tam teşekküllü olarak hizmete girecek laboratuvar, Türkiye’deki önemli referans laboratuvarlarından biri olacak.
Işık Üniversitesi, Şile Kampüsü’nde tam donanımlı ‘İnşaat Mühendisliği Merkez Laboratuvarı’ kuruyor.
Öğrenci odaklı bir araştırma laboratuvarı olan İnşaat Mühendisliği Merkez Laboratuvarı, yapı ve deprem mühendisliği ağırlıklı olmakla birlikte malzeme, zemin ve hidrolik bilim dallarına yönelik öğreti ve incelemeleri kapsayan, öğrencilerle birlikte aynı mekanların paylaşılarak karşılıklı etkileşimin yaşanacağı bir ortam olarak tasarlandı. Laboratuvar, birbirlerine köprü ile bağlantılı iki bloktan oluşacak.
Türkiye’nin birikmiş bilimsel deneyim ve uygulama yetilerini bünyesinde barındıracak ve güncel deney aletleri ve olanaklarıyla, öğrencinin, öğretim üyelerinin ve sanayinin gereksinimlerine yanıt olacak biçimde kurgulanan Merkez Laboratuvarı, benzeri diğer öğretim kurumlarında bulunmayan özelliklerle donatılacak.
Kurulacak laboratuvarın inşaat mühendisliği öğrencilerinin eğitimine önemli bir katkı sağlayacağını vurgulayan Işık Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ercan Solak, “Laboratuvarı, öğrencilerimizin tam bir yetkinlik ve donanımla yetişmesine, araştırmacılarımızın da bilimsel çalışmalarına katkı sağlayacak biçimde tasarladık. Ayrıca üniversite dışından gelecek taleplere de yanıt vererek, bir referans laboratuvar niteliği taşıyacak.” diye konuştu.
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