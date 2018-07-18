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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kampüs
18.07.2018 - 10:09, Son Güncelleme:

O üniversite inşaat laboratuvarı kuruyor

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O üniversite inşaat laboratuvarı kuruyor

Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulacak laboratuvarın inşasına 2018’in son çeyreğinde başlanması planlanıyor. 2020 yılında tam teşekküllü olarak hizmete girecek laboratuvar, Türkiye’deki önemli referans laboratuvarlarından biri olacak.

Işık Üniversitesi, Şile Kampüsü’nde tam donanımlı ‘İnşaat Mühendisliği Merkez Laboratuvarı’ kuruyor.

Öğrenci odaklı bir araştırma laboratuvarı olan İnşaat Mühendisliği Merkez Laboratuvarı, yapı ve deprem mühendisliği ağırlıklı olmakla birlikte malzeme, zemin ve hidrolik bilim dallarına yönelik öğreti ve incelemeleri kapsayan, öğrencilerle birlikte aynı mekanların paylaşılarak karşılıklı etkileşimin yaşanacağı bir ortam olarak tasarlandı. Laboratuvar, birbirlerine köprü ile bağlantılı iki bloktan oluşacak.

 

Türkiye’nin birikmiş bilimsel deneyim ve uygulama yetilerini bünyesinde barındıracak ve güncel deney aletleri ve olanaklarıyla, öğrencinin, öğretim üyelerinin ve sanayinin gereksinimlerine yanıt olacak biçimde kurgulanan Merkez Laboratuvarı, benzeri diğer öğretim kurumlarında bulunmayan özelliklerle donatılacak.

 

Kurulacak laboratuvarın inşaat mühendisliği öğrencilerinin eğitimine önemli bir katkı sağlayacağını vurgulayan Işık Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ercan Solak, “Laboratuvarı, öğrencilerimizin tam bir yetkinlik ve donanımla yetişmesine, araştırmacılarımızın da bilimsel çalışmalarına katkı sağlayacak biçimde tasarladık. Ayrıca üniversite dışından gelecek taleplere de yanıt vererek, bir referans laboratuvar niteliği taşıyacak.” diye konuştu.

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