O bağ bir kere kuruldu mu gerisi hikaye...
126. sayımızın Neşeli Günler sayfasında toprakla, gökyüzüyle, çocukken dinlediğimiz masallarla, aynı kanı taşıdığımız kardeşimizle olan bağı tekrar hatırlama vakti!
21 MAYIS DÜNYA MEDİTASYON GÜNÜ
En son ne zaman çimlere uzanıp başka hiçbir şey düşünmeden sadece üzerinizden geçen bulutları izlediniz? İşte unuttuğumuz ve kaybettiğimiz his bu: huzur. Gündelik hayatın telaşından sıyrılın, kendinize vakit ayırın ve bu huzuru yakalamanızı sağlayacak bir yöntem belirleyip meditasyonun hakkını verin deriz.
23 MAYIS KAPLUMBAĞA GÜNÜ
Çocukken dinlediğiniz o masalı hatırlıyor musunuz? Kaplumbağa tavşan hikayesi, evet! Kimseyi küçük görmemeyi bize öğreten en güzel hikayelerden birinin baş kahramanı olan canımız kaplumbağaların da soyu tükenmek üzere! Bu özel günü onlar için neler yapabileceğini araştırarak geçirebilirsin.
24 MAYIS DÜNYA KARDEŞLER GÜNÜ
Birlikte büyüdüğün, tatlı bir rekabete girdiğin, zaman zaman başını belaya sokan ama sevmekten hiç vazgeçemediğin o kişi kim diye sorsak muhtemelen 10 kişiden 9’unun cevabı “Kardeşim!” olur. Onunla arandaki bağ ve kurduğun ilişki o kadar özeldir ki yeri doldurulamaz. Bugün ona kızmaktan ziyade onu şaşırtarak mutlu etmeye ne dersin?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle