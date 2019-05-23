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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.05.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

O bağ bir kere kuruldu mu gerisi hikaye...

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O bağ bir kere kuruldu mu gerisi hikaye...

126. sayımızın Neşeli Günler sayfasında toprakla, gökyüzüyle, çocukken dinlediğimiz masallarla, aynı kanı taşıdığımız kardeşimizle olan bağı tekrar hatırlama vakti!

21 MAYIS DÜNYA MEDİTASYON GÜNÜ

 

En son ne zaman çimlere uzanıp başka hiçbir şey düşünmeden sadece üzerinizden geçen bulutları izlediniz? İşte unuttuğumuz ve kaybettiğimiz his bu: huzur. Gündelik hayatın telaşından sıyrılın, kendinize vakit ayırın ve bu huzuru yakalamanızı sağlayacak bir yöntem belirleyip meditasyonun hakkını verin deriz.

O bağ bir kere kuruldu mu gerisi hikaye...

23 MAYIS KAPLUMBAĞA GÜNÜ

 

Çocukken dinlediğiniz o masalı hatırlıyor musunuz? Kaplumbağa tavşan hikayesi, evet! Kimseyi küçük görmemeyi bize öğreten en güzel hikayelerden birinin baş kahramanı olan canımız kaplumbağaların da soyu tükenmek üzere! Bu özel günü onlar için neler yapabileceğini araştırarak geçirebilirsin.

O bağ bir kere kuruldu mu gerisi hikaye...

24 MAYIS DÜNYA KARDEŞLER GÜNÜ

 

Birlikte büyüdüğün, tatlı bir rekabete girdiğin, zaman zaman başını belaya sokan ama sevmekten hiç vazgeçemediğin o kişi kim diye sorsak muhtemelen 10 kişiden 9’unun cevabı “Kardeşim!” olur. Onunla arandaki bağ ve kurduğun ilişki o kadar özeldir ki yeri doldurulamaz. Bugün ona kızmaktan ziyade onu şaşırtarak mutlu etmeye ne dersin?

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