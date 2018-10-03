Nilgün Bodur olayı ile ilgili atılmış en iyi 7 tweet
Son zamanlarda çok satan raflarında ismiyle sıklıkla karşılaştığımız yazar Nilgün Bodur, dikkat çeken bir satış başarısına ulaşan son kitabındaki bir cümleyle günlerdir sosyal medyanın gündemindeydi. Kitaptaki bir sözün İkinci Dünya Savaşı sırasında toplama kampında hayatını kaybeden Anne Frank'e ait olduğu ortaya çıkan yazara Twitter'dan tepkiler gecikmedi. İşte birbirinden çok hit alan tweetler…
İşte en güzel "bir yerden tanıdık geliyor sanki..." hissi...
Arabayı herzaman— Aykut Elmas (@onudabitirin) 1 Ekim 2018
alırsın
Önce başını sokacak
bir evin
olsun.
-Nilgün Bodur
Ne yani, var mı yoksa?
Bu hayatın— morty (@mortygang) 1 Ekim 2018
Heyecanı
Meycanı
Yok
-Nilgün Bodur
Sıradan bir günün akşamı...
"İyi, akşamlar."— august landmesser (@azyazarozyazarr) 2 Ekim 2018
-Nilgün Bodur
Ünlü isimlerin de bu akıma dahil olduğu gözlerden kaçmıyor...
Bileklerime kadar acıyo, gitmiyo başımın çaresiz ağrısı.— İdo Tatlıses (@idoTatlises) 3 Ekim 2018
- Nilgün Bodur
Haydaaa... Bu biraz sert olmuş sanki...
Cehalet ne güzel lan, her şeyi biliyorsun. - Nilgün Bodur pic.twitter.com/Ciqf0cJBXD— modern çağ düşünürleri (@unludusunurler) 1 Ekim 2018
Sosyal medyadaki aktifliğiyle dikkat çeken Uşak Belediyesi altta kalır mı hiç...
Uşak, Karadeniz bölgesinde değildir.— Uşak Belediyesi (@usakbld) 1 Ekim 2018
- Nilgün Bodur pic.twitter.com/pIBLHZbZeX
Eski sevgiliye not...
gece alkol aldıktan sonra millete mesaj atınca https://t.co/P88iEWwWyF— Muhteşem Satrayni (@satrayni) 2 Ekim 2018
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