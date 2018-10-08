Ne kadar farkındasın?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Kampüs
08.10.2018 - 10:25, Son Güncelleme:

Ne kadar farkındasın?

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Ne kadar farkındasın?

98. sayımızın Neşeli Günler sayfasında bu hafta farkındalık duvarınızın kapısını tıklatıyoruz. Hu huu, kimse var mı?

10 EKİM DÜNYA EVSİZLER GÜNÜ

Şimdi haritadaki sınırları kaldırın, yeryüzünün her yerinde karşımıza çıkabilecek bir sorunun altını çizmek istiyoruz: evsizlik. Aidiyet duygusundan yoksun olmanın derinliğinden bahsetmiyoruz elbette, fiili bir eylem olarak evsizlik insanlık tarihi kadar eski bir olgu ve hala başa çıkılabilmiş değil. Haliyle, bir farkındalık günü olarak icra edilen bu özel günde rutin hayatlarımızda göz göze gelmekten bile kaçındığımız bu gerçeklikle yüzleşmenin tam zamanı… Küresel bir sorunla baş etmenin en iyi yolu onunla daha yerel bir yaklaşımla mücadele etmektir. Yerel yaklaşmak da ne demek dediğinizi duyar gibiyiz. Şöyle ki; her gün geçtiğiniz yolları şöyle bir kolaçan edin. Özellikle gittikçe kara kışa yaklaştığımız son günlerde illa ki onlarla karşılaşacaksınız. Hadi bugün karnını doyurduk, peki ya yarın? Tam bu noktada sizi muhteşem insanların kol kola çalıştığı Hayata Sarıl Lokantası’yla tanıştıralım. Evsizlere yemek ve iş imkanı sağlayan bu sosyal sorumluluk projesi ürünü araştırarak farkındalığınızı artırabilirsiniz. Bu tür yardım kuruluşlarına hem maddi hem fiilen destek olabileceğinizi hatırlatmak da boynumuzun borcu olsun.

 

12 EKİM DÜNYA YUMURTA GÜNÜ

İnsanlık tarihinin bilinen en eski yiyeceklerinden biri olan yumurtanın günlük hayatımızda oynadıkları inanılmaz derecede önemli rolleri düşündüğünüz oldu mu hiç? Hadi tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan sorusunun bir adım ötesine geçelim. İçindeki altın sarısı hazineden yüzlerce faydasını sayabileceğimiz beyazına kadar dolu dolu bir protein kaynağı olan yumurta, sadece sağlıklı bir besin olmanın çok ötesinde aslında ve mutfaktan yüzyıllar önce çıkmış durumda. Gerek dekoratif gerekse dini nedenlerden dolayı birçok kültürde önemli bir rolü var diyebiliriz. E hayal gücünüzü sadece tavuk yumurtasıyla sınırlandırmak olmaz. Ördek yumurtasından tutun da devekuşu yumurtasına kadar birçok seçeneğe sahip bu renkli evreninin sunduğu nimetler ile hem ona farklı lezzetler tattırarak midenizi şenlendirmek hem de yaşam alanınızı çok daha sıcak bir görünüme kavuşturacak küçük dekoratif eşyalar tasarlamak için Dünya Yumurta Günü’nü kutlayabilirsiniz.

 

14 EKİM DÜNYA STANDARTLAR GÜNÜ

Küresel ekonominin hızlı bir değişim sürecine girmesiyle birlikte doğan bazı yasal düzenlemeler, uluslararası standartların oluşmasına neden olmuştu. Çok daha etkin iş ortamları yaratma ve iklim değişikliğinin doğurduğu sonuçlarla başa çıkabilmek amacıyla ortaya çıkan Dünya Standartlar Günü, ilk kez İkinci Dünya Savaşı’ndan bir yıl sonra, 1946’da kutlanmıştı. Akabinde, 25 ülkeden 65 temsilci Londra’da bir araya gelip dünya standardizasyon çalışmalarını yönlendirecek uluslararası bir örgütün kurulmasına ön ayak oldu ve böylece Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) kuruldu. Başka bir deyişle bu topluluk oluşmadan önce herhangi bir endüstri ürününün orijinal üreticisine gitmeden kendisini veya yedek parçasını alma gibi bir lüksümüz yoktu. Bugün sahip olduğumuz dünyayı tamamen şekillendirme biçimini kutlanmaya değer bizce. Yaşamımızın standardizasyon olmadan nasıl olacağını bir düşünün, üçüncü sınıf bir korku filmi olurdu doğrusu…

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