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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.04.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

Müzik susmaz, efsaneler ölmez

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Müzik susmaz, efsaneler ölmez

Kimi bir kazada, kimi aşırı dozda alkol ve uyuşturucu kullanımından, kimi de bir saldırı sonrasında hayatını kaybetti. Kimi ise 27 yaşında ölmesi sebebiyle, 27 yaşında hayatını kaybeden diğer ünlülerle beraber “27’LER KULÜBÜ” üyesi olarak anıldı. Çoğunu genç yaşta kaybettiğimiz ama bizlere bıraktıkları müzikle her zaman kulağımızda sesini duyacağımız o efsanelerden bazıları!

Kurt Cobain

Grunge müziğin en büyük temsilcilerinden Nirvana grubunun kurucusu, vokali ve gitaristi… Odamın duvarlarındaki posterlerden biri… 8 Nisan 1994‘te Kurt’ün cesedi, Seattle'daki evinin garajının üzerindeki odada , alarm sistemi yerleştirmek için gelen bir elektrikçi tarafından bulundu. Kurt Cobain'in ölümüyle, Nirvana grubu dağıldı. 1993 sonu kaydettikleri “MTV Unplugged In New York” ve canlı performanslarından oluşan “From the Muddy Banks of the Wishkah” albümleri grubun hayranlarına buruk elvedası oldu.

 

Amy Winehouse

Müziği de aşkı da dibine kadar yaşayan ve 27 yaşında hayata veda eden isimlerden biri de çok sevdiğimiz Amy oldu! Gözlerimizin önünde her geçen gün tükenen bir hayatı izledik. Alkol ve uyuşturucu kullanımı sonucunda yine aşırı alkolden zehirlenerek aramızdan ayrıldı. Sesi, yorumu, müziğe olan aşkı, sevdiği adama olan tutkusu, her şeyiyle bir efsane olarak kalacak.

 

Dolores O'Riordan

1990'lı yıllara damga vuran rock müzik grubu Cranberries'in güzeller güzeli solisti. Bize zombileri sevdiren kadın. Yine acıyla şok olduğumuz bir günde aldığımız haberle geçmişin tozlu raflarından anılarımızı çıkarıp paylaştık birbirimizle. Kimi lise yıllarına, kimi üniversite yıllarına gitti. Alkol zehirlenmesi sebebiyle geçen yıl 46 yaşında hayatını kaybetti.  

 

Whitney Houston

Bodyguard filminin son sahnesinde o kadife sesiyle ciğerlerimizi parçalayan, gelmiş geçmiş en iyi kadın vokallerden Whitney, son yüzyılın en Tanrısal sesi olarak diva lakabını almıştı. I will always love you şarkısı hemen hemen tüm aşklara şahitlik etmiş, dünyanın en çok ödül alan kadın şarkıcısı olarak da tarihe adını yazdırmıştır. Filmin son sahnesinde olduğu gibi vazgeçip dönseydi keşke, olmadı tabi. 2012 yılında kaldığı otelin küvetinde ölü olarak bulundu.

 

Jimi Hendrix, Jim Morrison, Elvis Presley, Janis Joplin, Michael Jackson, George Michael, David Bowie, 2Pac ve daha birçok efsaneyi özlemle anıyor, en sevdiğimiz şarkılarından derlediğimiz listeyi tarihi eser değerinde sizlerle paylaşıyoruz.

 

Müzik ölmez!

 

Yazar: Tuğba Badal

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