Müzik susmaz, efsaneler ölmez

Kurt Cobain

Grunge müziğin en büyük temsilcilerinden Nirvana grubunun kurucusu, vokali ve gitaristi… Odamın duvarlarındaki posterlerden biri… 8 Nisan 1994‘te Kurt’ün cesedi, Seattle'daki evinin garajının üzerindeki odada , alarm sistemi yerleştirmek için gelen bir elektrikçi tarafından bulundu. Kurt Cobain'in ölümüyle, Nirvana grubu dağıldı. 1993 sonu kaydettikleri “MTV Unplugged In New York” ve canlı performanslarından oluşan “From the Muddy Banks of the Wishkah” albümleri grubun hayranlarına buruk elvedası oldu.

Amy Winehouse

Müziği de aşkı da dibine kadar yaşayan ve 27 yaşında hayata veda eden isimlerden biri de çok sevdiğimiz Amy oldu! Gözlerimizin önünde her geçen gün tükenen bir hayatı izledik. Alkol ve uyuşturucu kullanımı sonucunda yine aşırı alkolden zehirlenerek aramızdan ayrıldı. Sesi, yorumu, müziğe olan aşkı, sevdiği adama olan tutkusu, her şeyiyle bir efsane olarak kalacak.

Dolores O'Riordan

1990'lı yıllara damga vuran rock müzik grubu Cranberries'in güzeller güzeli solisti. Bize zombileri sevdiren kadın. Yine acıyla şok olduğumuz bir günde aldığımız haberle geçmişin tozlu raflarından anılarımızı çıkarıp paylaştık birbirimizle. Kimi lise yıllarına, kimi üniversite yıllarına gitti. Alkol zehirlenmesi sebebiyle geçen yıl 46 yaşında hayatını kaybetti.

Whitney Houston

Bodyguard filminin son sahnesinde o kadife sesiyle ciğerlerimizi parçalayan, gelmiş geçmiş en iyi kadın vokallerden Whitney, son yüzyılın en Tanrısal sesi olarak diva lakabını almıştı. I will always love you şarkısı hemen hemen tüm aşklara şahitlik etmiş, dünyanın en çok ödül alan kadın şarkıcısı olarak da tarihe adını yazdırmıştır. Filmin son sahnesinde olduğu gibi vazgeçip dönseydi keşke, olmadı tabi. 2012 yılında kaldığı otelin küvetinde ölü olarak bulundu.

Jimi Hendrix, Jim Morrison, Elvis Presley, Janis Joplin, Michael Jackson, George Michael, David Bowie, 2Pac ve daha birçok efsaneyi özlemle anıyor, en sevdiğimiz şarkılarından derlediğimiz listeyi tarihi eser değerinde sizlerle paylaşıyoruz.

Müzik ölmez!

Yazar: Tuğba Badal