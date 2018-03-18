Mutlu et, mutlu ol!

20 MART ULUSLARARASI MUTLULUK GÜNÜ

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insan ilişkilerinin gün geçtikçe yapaylaştığı bir dönemden geçiyoruz. Bize iyi gelecek en ufak iletişimin peşine düştüğümüz bir çağda mutlu olmak ne kadar kolay olabilir ki, değil mi? Alıp tüketmeye doyamadığımız ve sürekli bir etiketin parçası olduğumuz ve dikkat çekmek için yapmadığımız şey kalmamışken üstelik, küçük bir mutluluğa hasret kalmamız kaçınılmaz olurdu. Uluslararası Mutluluk Günü, öyle çok eski zamanlardan bu yana değil de, tam da bu yangın çağda bir gereksinim olarak 2012 yılında doğdu. Asya’nın Himalaya bölgesinde yer alan Butan Krallığı’nda maddi zenginlik kadar toplumun refah seviyesine de önem verilen bir araştırmaya göre dünyanın en mutlu insanlarının burada yaşadığı biliniyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun bu bilgi doğrultusunda tanıdığı ve tüm dünyada mutluluğun faydaları üzerine yapılan ve kamu bilincini oluşturmak amacıyla düzenlenen seminerlerden oluşan Mutluluk Günü’nü kutlamanın elbette birçok yolu var. Mutlu olmak ve mutlu etmek sanıldığı kadar zor değil ve bazen küçük bir hareket yetebiliyor. Aileniz, arkadaşlarınız, sevdiğiniz tüm insanlar ve hatta bağınız olmayan, belki hiç de tanımadığınız insanlarla duygusal iyilikten beslenen ilişkiler kurarak Mutluluk Günü’nü kutlayabilirsiniz. Bir ipucu için Dünya Şiir Günü’nde buluşalım!

21 MART DÜNYA ŞİİR GÜNÜ

“Ben hiçbir zaman hiçbir şey olmak istemem

Ben hiçbir zaman hiçbir şey olmak isteyemem

Ben hiçbir zaman hiçbir şey olmak istemeyeceğim

Ama bende dünyanın tüm hayalleri var.” – Fernando Pessoa

Şiir, çağın yankısıdır. Acısıyla, kederiyle, coşkusuyla her çağın ve insanın hikayesini anlatır. İlk kez 1999 yılında ve UNESCO tarafından ilan edilen Dünya Şiir Günü’nün amacı “farkındalık yaratmak ve dünya genelinde şiir hareketine taze bir enerji sağlamak” olarak bilinir. Şiir, düzyazılarda söylenemeyen şeyleri söylemek için bir şans da aynı zamanda ve yüzyıllardır bizimle. Pessoa’nın dizelerinden tutun da Birhan Keskin’e kadar uçsuz bucaksız bir evrenden bahsediyoruz işte. Birçok şairin şiirinde yeniden doğduğumuzu hissetmek bile muazzam bir hisken kendi hislerimizi kağıda, duvarlara, sokağa taşırmanın tam vakti bugün! Evet, şiir sokakta. Şiir aslında her yerde. Şiir, gökyüzüyle denizin arasında uçan bir kuşun kanadında mesela. Onu arayıp bulun, onu sahiplenin. Kendi hikayenizin şairi olun. Sevdiğiniz birine bir şiir hediye edin. Mutluluk biraz da budur.

23 MART YAVRU KÖPEK GÜNÜ

Büyülü ve fantastik bir şeyden bahsetmek istiyoruz şimdi. Yeryüzündeki en katı yürekli insanın bile karşı koyamayacağı tatlı bir heyecandan. İstedikleri tek şey sevilmek ve onlara sınırsız bir sevgiyle bağlanmak çok kolay. Üstelik varlıklarıyla politik olarak ne kadar ayrı yerlerde durursak duralım hepimizi bir araya getirmek gibi gizli bir güçleri de var. Kabarık tüyleri, oynak halleri ve tüm tatlılıkları baş döndürücü. Evet, yavru köpeklerden bahsediyoruz. Farkındalığı artırmak ve nasıl evlat edinebileceğinize dair bilince sahip olmak adına ortaya atılan Yavru Köpek Günü’nde iki seçeneğiniz var. Evinizde aşka ve bu denli bir tatlılığa ihtiyaç varsa onlardan birini sahiplenmek ilk seçeneğimiz. İkincisi ise, size en yakın barınağa gitmek. Sokakta denk geldiğiniz küçük yavrular da dahil olmak üzere hepsine ihtiyaç duydukları ilgi ve sevgiyi onları daha sağlıklı yapacak bir mamayla taçlandırmak ve mümkünse bir veteriner kliniğinde sağlık taraması yaptırmak. Bizden söylemesi!