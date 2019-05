Music Box: Tüm zamanların en iyi soundtrackleri

Bazen bir film izleriz, günlerce aylarca etkisinden çıkamayız. Bir filmi güzel yapan şey sadece senaryosu, kurgusu, oyuncuları değil elbette. Bazen tek bir şarkı bile o filmi olduğundan daha iyi bile gösterebilir. Hele bir de o filmin müziklerinin olduğu albüm baştan aşağı güzelse keyfimiz katlanarak artar. Biz de bu hafta sizlere gelmiş geçmiş en güzel soundtrack albümlerini derledik. Keyifli dinlemeler...

James Bond 007 – Theme Tune

Ben Bond, James Bond. Bu repliği hatırlayanlar vardır. Sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi film serilerinden biridir. Öyle ki filmden çok soundtrack müziği hafızalara kazınmıştır bile diyebiliriz. Akıllı telefonların ilk çıktığı zamanlarda birçoğumuz telefonun zil sesi bile yapmıştık. İlk Bond romanının 1953’te yayınlanmasının ardından, romanın ilk filmi de 1962’de izleyici ile buluşmuştur. En gizemli anlarda, heyecanın doruklarda yaşandığı dakikalarda zihnimizde çınlayan James Bond müziğini listemizin başına yerleştiriyoruz.

Ghost – Unchained Melody

1990 yılında izleyiciyle buluşan Ghost filmi pek çoğumuz için efsanedir. İnanılmaz bir yok oluş, ayrılık ve sonrasında gelen özlemin anlatıldığı film aşkın vücut bulmuş haliydi. Ve filmin son sahnelerine doğru Patrick Swayze ve Demi Moore’un kavuşmasıyla çalmaya başlayan Unchained Melody tüylerimizi diken diken eder. Hayır ağlamıyorum.

Titanic - My Heart Will Go On

Gözyaşlarınızı tutun, bu defa ağlamamalıyız. Sinema tarihinin en çok gişe yapan filmlerinden, sinema tarihinin ardından en çok konuşulan filmlerinden… Evet Titanic. Anlatmaya gerek yok, izlememiş olamazsınız!

Rocky – Eye Of The Tiger

Adriaaann! Merdivenleri koşarak çıkmaya hazırlanın. Listenin sonuna tüm dünyanın ayakta alkışladığı seriyi ekliyoruz. Rocky Balboa, kahramanımız, sokağın çocuğu, dünya boks şampiyonu! Filme enerjisini veren Eye Of The Tiger şarkısını nerede duysak, bu round bizim diye bağırıyoruz!

Sizler için buraya sığdıramadığımız daha nicesini spotify listemize ekledik.

Hemen şurada.

Müzikle kalın.





Yazar: Tuğba Badal