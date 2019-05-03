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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.05.2019 - 15:51, Son Güncelleme:

Music Box: Tüm zamanların en iyi soundtrackleri

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Music Box: Tüm zamanların en iyi soundtrackleri

124. sayımızın Music Box köşesinde filmi şarkısıyla, şarkıyı filmiyle hatırlıyoruz.

Bazen bir film izleriz, günlerce aylarca etkisinden çıkamayız. Bir filmi güzel yapan şey sadece senaryosu, kurgusu, oyuncuları değil elbette. Bazen tek bir şarkı bile o filmi olduğundan daha iyi bile gösterebilir. Hele bir de o filmin müziklerinin olduğu albüm baştan aşağı güzelse keyfimiz katlanarak artar. Biz de bu hafta sizlere gelmiş geçmiş en güzel soundtrack albümlerini derledik. Keyifli dinlemeler...

 

James Bond 007 – Theme Tune

Ben Bond, James Bond. Bu repliği hatırlayanlar vardır. Sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi film serilerinden biridir. Öyle ki filmden çok soundtrack müziği hafızalara kazınmıştır bile diyebiliriz. Akıllı telefonların ilk çıktığı zamanlarda birçoğumuz telefonun zil sesi bile yapmıştık. İlk Bond romanının 1953’te yayınlanmasının ardından, romanın ilk filmi de 1962’de izleyici ile buluşmuştur. En gizemli anlarda, heyecanın doruklarda yaşandığı dakikalarda zihnimizde çınlayan James Bond müziğini listemizin başına yerleştiriyoruz.

 

Ghost – Unchained Melody

1990 yılında izleyiciyle buluşan Ghost filmi pek çoğumuz için efsanedir. İnanılmaz bir yok oluş, ayrılık ve sonrasında gelen özlemin anlatıldığı film aşkın vücut bulmuş haliydi. Ve filmin son sahnelerine doğru Patrick Swayze ve Demi Moore’un kavuşmasıyla çalmaya başlayan Unchained Melody tüylerimizi diken diken eder. Hayır ağlamıyorum.

 

Titanic - My Heart Will Go On

Gözyaşlarınızı tutun, bu defa ağlamamalıyız. Sinema tarihinin en çok gişe yapan filmlerinden, sinema tarihinin ardından en çok konuşulan filmlerinden… Evet Titanic. Anlatmaya gerek yok, izlememiş olamazsınız!

 

Rocky – Eye Of The Tiger

Adriaaann! Merdivenleri koşarak çıkmaya hazırlanın. Listenin sonuna tüm dünyanın ayakta alkışladığı seriyi ekliyoruz. Rocky Balboa, kahramanımız, sokağın çocuğu, dünya boks şampiyonu! Filme enerjisini veren Eye Of The Tiger şarkısını nerede duysak, bu round bizim diye bağırıyoruz!

 

Sizler için buraya sığdıramadığımız daha nicesini spotify listemize ekledik.

Hemen şurada.

 

Müzikle kalın.



Yazar: Tuğba Badal

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