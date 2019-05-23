Music Box: Taze çıktı bunlar!
Kimi müzik dünyasına yeni “merhaba” derken, kimi zaten çoktandır canımız ciğerimiz olan yepyeni bir listeyle karşınızdayız. Yeni gelenlere “Hoş geldin”, uzun zamandır tanıştıklarımıza da “Naber?” diyerek başlıyoruz.
TUNÇMAKAS – En Derinde
Şarkı başlar başlamaz püfür püfür bir deniz kenarında hamakta sallanıyorsunuz. Naif bir ses, güzel sözlerle TUNÇMAKAS kendi şarkılarından oluşan 5 şarkılık ilk EP çalışması “En Derinden” ile bizlere selam çakmış. Ajda Pekkan, Selda Bağcan, Hadise, Seyyal Taner gibi tanıdığımız isimlerin stüdyo projelerinde de yakın temasta olan TUNÇMAKAS, Yalın, Kalben, Tan Taşçı, İrem Derici gibi birçok profesyonel sanatçıyla da birlikte çalışarak aynı sahneyi paylaşmış. Enerji dolu şarkılarıyla bu yaz çok aşka tanıklık edecek belli.
GÖRKEM SENGEL - Affet
Beşinci teklisi “Affet” ile Görkem Sengel DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini almış bile. Biraz alaturka, hatta yer yer elektro gitar tınıları duyduğumuz şarkının sözü ve müziği de kendisine ait. "Affet"i dinleyiciyle buluşturmanın heyecanını yaşayan
Sengel, en büyük hayalinin kendi şarkılarından oluşan bir albüm yapmak olduğunu da iletmiş.
Bu aralar ayrılık yaşayan olursa ver coşkuyu, senin yerine “Affet” desin Görkem Sengel.
MATMAZEL – Artık Susmalıyız
Yıllarca canlı performanslarını da dinlediğim güzel insanlar altı yılın ardından ikinci albümleri “Artık Susmalıyız” ile geri dönmüşler. Ama ne dönüş. Albümde Sezen Aksu’nun o güzeller güzeli şarkısı “Vazgeçtim” de var! Evet, şahsım adına söylüyorum, bildiğimiz şarkıların yeniden yorumlanmasını dinlemeye bayılıyorum! Ha, albümde bir de “Müsterih” şarkısı var ki, Erhan’ın kadife gibi sesiyle alıp götürüyor dinleyeni maziye.
BONUS!
CAN BONOMO – Ruhum Bela
Ay dinlediniz mi! Müthiş! Can Bonomo yine şahsına münhasır sesi ve yorumuyla “Ruhum Bela” demiş. Ama ben “Umman Dondu” şarkısının girişindeki o neyin sesiyle bittim.
Birbirinden yeni şarkılarla hazırladığımız “Taze Çıktı Bunlar” listemiz de spotify’da!
Müzikte kalın.
Hazırlayan: Tuğba Badal
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