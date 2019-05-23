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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.05.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Music Box: Taze çıktı bunlar!

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Music Box: Taze çıktı bunlar!

Kimi müzik dünyasına yeni “merhaba” derken, kimi zaten çoktandır canımız ciğerimiz olan yepyeni bir listeyle karşınızdayız. Yeni gelenlere “Hoş geldin”, uzun zamandır tanıştıklarımıza da “Naber?” diyerek başlıyoruz.

TUNÇMAKAS – En Derinde

Şarkı başlar başlamaz püfür püfür bir deniz kenarında hamakta sallanıyorsunuz. Naif bir ses, güzel sözlerle TUNÇMAKAS kendi şarkılarından oluşan 5 şarkılık ilk EP çalışması “En Derinden” ile bizlere selam çakmış. Ajda Pekkan, Selda Bağcan, Hadise, Seyyal Taner gibi tanıdığımız isimlerin stüdyo projelerinde de yakın temasta olan TUNÇMAKAS, Yalın, Kalben, Tan Taşçı, İrem Derici gibi birçok profesyonel sanatçıyla da birlikte çalışarak aynı sahneyi paylaşmış. Enerji dolu şarkılarıyla bu yaz çok aşka tanıklık edecek belli.

Music Box: Taze çıktı bunlar

GÖRKEM SENGEL - Affet

Beşinci teklisi “Affet” ile Görkem Sengel DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini almış bile. Biraz alaturka, hatta yer yer elektro gitar tınıları duyduğumuz şarkının sözü ve müziği de kendisine ait. "Affet"i dinleyiciyle buluşturmanın heyecanını yaşayan

Sengel, en büyük hayalinin kendi şarkılarından oluşan bir albüm yapmak olduğunu da iletmiş.

Bu aralar ayrılık yaşayan olursa ver coşkuyu, senin yerine “Affet” desin Görkem Sengel.

 

MATMAZEL – Artık Susmalıyız

Yıllarca canlı performanslarını da dinlediğim güzel insanlar altı yılın ardından ikinci albümleri “Artık Susmalıyız” ile geri dönmüşler. Ama ne dönüş. Albümde Sezen Aksu’nun o güzeller güzeli şarkısı “Vazgeçtim” de var! Evet, şahsım adına söylüyorum, bildiğimiz şarkıların yeniden yorumlanmasını dinlemeye bayılıyorum! Ha, albümde bir de “Müsterih” şarkısı var ki, Erhan’ın kadife gibi sesiyle alıp götürüyor dinleyeni maziye.

 

BONUS!

CAN BONOMO – Ruhum Bela

Ay dinlediniz mi! Müthiş! Can Bonomo yine şahsına münhasır sesi ve yorumuyla “Ruhum Bela” demiş. Ama ben “Umman Dondu” şarkısının girişindeki o neyin sesiyle bittim.

 

Birbirinden yeni şarkılarla hazırladığımız “Taze Çıktı Bunlar” listemiz de spotify’da!

 

Müzikte kalın.



Hazırlayan: Tuğba Badal

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