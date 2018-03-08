Mimarlık ve tasarım dünyasının profesyonelleri bir araya geliyor

Mimari Etkinlik Merkezi tarafından 6-7 Nisan'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan, ana sponsorluğunu Bürosit'in, etkinlik sponsorluğunu Bosch’un üstlendiği mimari ve tasarım zirvesi Arch+Dsgn Summit 2018, geçen sene gördüğü yoğun ilginin ardından kapsamını genişleterek bu sene de ziyaretçilerini paneller, B2B toplantıları, atölye çalışmaları ve sürpriz bir sergiyle karşılıyor.

Bu sene “Mimari ve Tasarımda Yeni Yaklaşımlar” temasıyla gerçekleştirilecek olan zirvede Türkiye’nin vedünyanın önde gelen mimar, iç mimar ve tasarımcılarından oluşan birçok konuşmacı, “Kimlik ve Kültür”, “Tasarım”, “Eğitim”, “Mekan” ve “Teknoloji” alt başlıkları üzerinden “Mekânsal Tasarımda Disiplinler Ötesi Yaklaşımlar”, “Mimarlar Ne Der? + Mimarlıkta Öğrencinin Yeri", ‘’Sürdürülebilir Yapı Çevreleri” ve “Sağlık Yapıları Tasarımında Yenilikçi Yaklaşımlar” başlıklı panellerde izleyicilere yeni bakış açıları katmayı hedefliyor.

Etkinliğin bu seneki sürprizi Yıldız Entegre sponsorluğunda sergilenecek, büyüklüğü 100x175x150 cm olan 22 parçadan oluşan “Kırkayak” sergisi. TOBB-ETÜ Mimarlık Bölümü 1. Sınıf öğrencileri tarafından kendini tekrar eden geleneksel biçimlerine alternatif deneysel yaklaşımları içeren, ahşabın ortak yapım malzemesi olarak kullanıldığı sergide boyutlar normalin yaklaşık 300 katı olarak tasarlanmış. Büyüklüğü ve yapısal özellikleri nedeniyle ise Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesi için çalışmalar başlatılmış ve başvurular yapılmış.

Zirvede ve öncesinde gerçekleşecek atölye çalışmaları...



Mimarlık ve tasarım zirvesi kapsamında “Beyond Makers”, “Konuşan Mekanlar” ve“Ofisine Ses ver: Akustik Nefes” adlı atölyelerin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bahadır Kul Architects’ten Mimar Nurgül Yardım Meriçliler’in yürütücülüğünü üstleneceği “Beyond Makers” atölyesi, 16-17 Mart tarihlerinde 2 gün sürecek. Olmadık Projeler Atölyesi’nde gerçekleşmesi planlanan atölyede katılımcıların İstanbul’da “Yaratıcı Mekan” olarak düşündükleri yerleri keşfederken, mekanların farklı katmanlarını farklı anlatım yöntemleri kullanarak ortaya çıkarmaları hedefleniyor. Mimarlık ve tasarım fakültelerinde 3. ve 4. sınıflarda okuyan ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açık olan atölyenin sonuç ürünleri 6-7 Nisan tarihlerinde Arch+Dsgn Summit 2018’de sergilenecek.

Etkinlik kapsamında gerçekleşecek atölyelerden bir diğeri I-AM Global Ortağı, Yüksek Mimar Emre Kuzlu yürütücülüğünde gerçekleşecek olan “Konuşan Mekanlar”ın yaklaşık 2 saat sürmesi planlanıyor. 6 Nisan’da gerçekleşecek atölyede katılımcıların mekan tasarımına markaların gözünden bakmasını sağlayarak bir markanın hikayesini mekana nasıl yansıtabileceği tartışılacak. Mimarlık ve tasarım fakültelerinde 3. ve 4. sınıflarda okuyan ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açık olan atölyede katılımcıların kendilerine verilen markaların hikayelerini oluşturmaları ve bu doğrultuda mekan kurgusunu yaratmaları beklenecek.

Mod Tasarım çatısı altında 17-18 Mart’ta Mod Atölye’nin ev sahipliği yapacağı “Ofisine Ses Ver: Akustik Nefes” atölyesinde ise katılımcıların ofis akustiğine dair detaylı bilgi aktarımı sonucunda kendi fikir projelerini geliştirmeleri beklenecek. İç mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı bölümü son sınıf öğrencileri ve yeni mezun tasarımcıların başvurularına açık olan etkinlikte katılımcıların akustik olgusuna temas etmeleri hedefleniyor.

Arch+Dsgn Summit 2018, katılımcılara mimarlık mesleğinin taşıdığı işlevsel ve estetik özellikler bağlamında, endüstri ürünleri, mühendislik, güzel sanatlar, felsefe ve sosyoloji olmak üzere pek çok disiplin ile ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik bir program sunacak. Zirve, katılımcılarına ücretsiz olarak kapılarını açacak.

Arch+Dsgn Summit 2018’in bu sene ağırlayacağı isimler ise şunlar olacak:

Norm Mimarlık Kurucu Ortağı Doç. Dr. Mimar Ahmet Tercan,



Kentsel Strateji Kurucu Ortağı ve Şehir Plancısı Ali Faruk Göksu,



Kreatif Mimarlık Kurucu Ortağı Mimar Aydan Volkan,



Lina Mimarlık Kurucusu Y.Mimar Aylin Şensoy,



ATÖLYE’den Deneyim Tasarımcısı Ayşesu Çelik, Mimar Begüm Ural, Grafik Tasarımcı Ece Çiftçi, Kurucu Ortak ve Tasarım Direktörü Engin Ayaz ve Mekansal Tasarım Yöneticisi Nesile Yalçın,



Bahadır Kul Architects Kurucusu Y.Mimar Bahadır Kul,



in-between.online & moov brand ideas Kurucu Ortak Dr. Bilgen Coşkun ve Kurucu Ortak Mimar Dilek Öztürk,



Boran Ekinci Mimarlık Kurucusu Mimar Boran Ekinci,



FABB’den Mimar Burcu Biçer Saner ve Mimar Efe Gözen,



Db Mimarlık Kurucu Ortağı Y.Mimar Bünyamin Derman,



Tiscar Design Kurucusu Carlos Tiscar,



Cengiz Bektaş Mimarlık İşliği Kurucusu Y.Mimar Cengiz Bektaş,



Metex Design Group’tan Proje Yöneticisi Mimar Didem Çalışkan,



EGD Kurucusu Mimar Edgar Gonzalez,



I-AM İstanbul Kurucu Ortağı Y.Mimar Emre Kuzlu,



Öncüoğlu Mimarlık Genel Müdürü Mimar Enis Öncüoğlu,



Esat Fişek Interiors Kurucusu İç Mimar Esat Fişek,



GAD Architecture Kurucusu Mimar Gökhan Avcıoğlu,



VEN Mimarlık Kurucusu Y.Mimar Gül Güven,



Habif Mimarlık Kurucusu Hakan Habif,



Prof. Dr. Hale Turgay Gezer,



3XKO Kurucu Ortağı Mimar Korkut Özgenler,



Studio Molini Kurucusu Mimar Maurizio Molini,



Evrenol Architects Kurucu Ortağı Y.Mimar Mehpare Evrenol,



İç Mimar Meleknaz Reyhan Gültekin,



İki Design Group Kurucu Ortağı Y.Mimar Murat Kader,



MRTS Mimarlık Kurucusu Y.Mimar Murat Sönmez,



Prof. Dr. Nihal Şenlier,



PAB Mimari Tasarım Kurucu Ortağı Y. Mimar Pınar Gökbayrak,



Renda Helin Design & Interiors Kurucusu Y. İç Mimar Renda Helin Çilalioğlu Çizer,



Acıbadem Proje Yönetimi’nden PMP, Tasarım Grup Yöneticisi Mimar Sema Uluşık,



Autoban Kurucu Ortağı Mimar Seyhan Özdemir,



Tasarımcı Sezgin Aksu,



Association for Robots in Architecture Eş Kurucu ve Başkanı, II Architects Int. Kurucu ve Müdürü, RWTH Aachen Üniversitesi'nde Bireyselleştirilmiş Üretim Kurucu ve Direktörü Sigrid Brell-Cokcan,



Erdem Mimarlar Kurucu Ortağı Peyzaj Mimarı Sunay Erdem,



Tasarımcı Şafak Çak,



İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Şebnem Yalınay Çinici,



İç Mimar/Endüstriyel Tasarımcı Y. Taner Gültekin,



Yrd. Doç. Dr. Zerrin Funda Ürük...



Etkinlikle ilgili detaylı bilgiler için: www.mimaritasarimzirvesi.com