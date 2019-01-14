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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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14.01.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

Milano’dan Türkiye’ye uzanan bir girişimcilik serüveni: Tuğba Kuzdere

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Milano’dan Türkiye’ye uzanan bir girişimcilik serüveni: Tuğba Kuzdere

Milano’da aldığı moda eğitiminden sonra ülkesine dönen, yaratıcılığını Tukutukum adlı bir tekstil markasına dönüştüren ve son olarak yaşadığı deneyimleri “Sen Sus! Stilin Konuşsun” adlı bir kitapla bize sunan yeteneklerine hayran kaldığımız Tuğba Kuzdere Yorgancıoğlu ile modanın kalbinden Beyoğlu Tomtom’a uzanan keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

İlham veren hikayenizi bir de sizden dinlemek isteriz. Kimdir Tuğba Kuzdere, neler yapar, kendini nasıl tanımlar?

Merhaba, öncelikle güzel sözleriniz için çok teşekkürler. Ben İstanbul doğumluyum; yaratmayı seven, doğuştan girişimci, özgür ruhlu bir karakterim. Tuğba; TukuTukum markasının kreatif direktörü olarak çalışır, “Sen Sus! Stilin Konuşsun” kitabını yazar, stylist olarak çalışır ve son olarak da Arya Kadın Platformu’na ait markalar ile yeni açtıkları Tomtom’da bulunan mağaza ile ilgilenir.

Milano’dan Türkiye’ye uzanan bir girişimcilik serüveni: Tuğba Kuzdere

 

Stil sahibi olmak üzerine dikkat çekici ipuçları yerleştirdiğiniz kurgusal hikayeniz “Sen Sus! Stilin Konuşsun”un kahramanlarından Alara da tıpkı sizin gibi Milano geçmişine sahip. Hatta karakterin, gelecekte kendisiyle konuştuğu bir bölümde kitabı okuyanların aklına siz geliyor olmalısınız. Karakterle ne tür bir bağ kurdunuz?

Çok doğru bir gözlem, kitap kesinlikle tamamen kurgu değil. Alara’nın karakterini, ailesini hatta fiziksel yapısını kendimden yola çıkarak kurguladım. Başına gelenler ise kısmen kurgu kısmen de moda dünyasında karşılaştığım olaylar. Dikkat ederseniz kapaktaki illüstrasyon da bana benziyor.

Milano’dan Türkiye’ye uzanan bir girişimcilik serüveni: Tuğba Kuzdere

 

Orson Welles’ten Coco Chanel’e ikonik isimlerin modaya dair sarf etmiş olduğu ilham veren cümleleriyle de karşılaşıyoruz kitabınızda. Hatta kurgusal hikayenin her bir bölümü bu cümlelerle başlıyor. Peki, siz modaya dair düşüncelerinizi tek bir cümleyle ifade edecek olsaydınız bu ne olurdu? 

Kendini, bedenini ve kimliğini tanıyıp seversen moda seni değil sen modayı şekillendirirsin!

Aynı zamanda Arya Kadın Platformu’nun desteklediği bir girişim olan Tukutukum markasının kurucususunuz. Fular, etek, bandana gibi çeşitli tekstil ürünleri için yaratıcılığınızı kullanarak ortaya çıkardığınız bu markayla girişimcilik serüveniniz nasıl gidiyor peki? Yeni hedeflerinizi de dinlemek isteriz. 

TukuTukum markası 2014 yılında kuruldu. 2016 yılında da Arya Kadın Platformun’dan yatırım aldım. Bu süreçte her geçen gün koleksiyonumuzu genişletiyor ve satış noktalarımızı arttırıyoruz. Hatta bahsetmiş olduğum gibi Tomtom mahallesinde kendi mağazamızı bu ay açtık. Ayrıca genişleyerek büyüyen bir ihracatımız oluştu. Hedefimiz ise Arya Store’ları arttırmak hatta yurt dışına taşımak. 

Son olarak, modayla yakından ilgilendiklerini düşündüğümüz üniversitelilere ne söylemek istersiniz? 

Cesur olsunlar ve birbirlerine benzemeye değil, kendi stillerini yaratmaya odaklansınlar. Hepimiz farklı bedenlere ve özelliklere sahibiz. Aynı sürünün bir parçası olmak zorunda değiliz.

 

Çok teşekkürler.

Röportaj: Özge Yağmur

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