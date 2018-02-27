Microsoft Word'ü kara tahtadan öğretiyor

Gana'nın Kumasi bölgesinde öğretmenlik yapan Owura Kwadwo, öğrencilerine bilgisayar olmadığı için MS Word programını bir kara tahta üzerine çizerek öğretiyor. Owura Kwadwo bir röportajında, "Her öğretmenin konusunu öğrencilerine sunmanın bir yolu vardır. Bu da benim yolum!" dedi.

Kara tahtaya hergün Word programının arayüzünü aynen bilgisayarda göründüğü gibi çizerek anlatan öüretmen "Öğrencilerim en azından bir bilgisayarın arkasında olduklarını varsayarak ne yaptığımı anlıyorlar ve çabalarımı takdir ediyorlar." dedi. Üçüncü dünya ülkelerinde öğretmen olmak hayattaki en zor işlerden biri. Okulların öğrencilerine sunabileceği herhangi bir temel teknoloji donanımı veya bunları sunabileceği asgari bir bütçesi yok, bu nedenle öğretmenler daha fazla yaratıcı olmak zorundadırlar.

Kwadwo'nun Facebook'taki paylaşımından ve bu paylaşımın viral olmasından sonra olumlu gelişmeler olmuş. Okula bağış tekliflerinin gelmesiyle Owura Kwadwo'da çabalarının karşılığını almaya başlamış. Kwadwo, öğrencilerine daha iyi eğitim verebileceği için her türlü yardıma minnettar olduğunu ve bölgedeki diğer okullara da yardım etmeyi planladığını belirtiyor ve ekliyor: "Aynı problemle karşı karşıya olan birçok okul var. Onlara yardım edebilirim ve bağışlardan bazılarını onlara verebilirim."