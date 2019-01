Mezunlara not: 'Daha fazlasına cesaret et'

PepsiCo, Türkiye’nin de parçası olduğu Avrupa ve Sahra Altı Afrika (ESSA) bölgesinde "Daha Fazlasına Cesaret Et (Dare To Do More)" küresel öğrenci karşılaşmasını başlatıyor ve tüm bölgedeki mezunları, sahip oldukları girişimcilik ruhuyla yiyecek ve içecek sektörünün bir sonraki büyük trendini belirlemeye davet ediyor.

Rekabetin yüksek olduğu ve 12 hafta sürecek bu girişim, yiyecek veya içecek alanında heyecan yaratacak bir sonraki gelişmenin ne olacağına dair fikirlerini öğrenmek üzere, iş tutkusuna sahip lisans öğrencilerini arıyor. Programa başvuranları, kendi eşsiz yiyecek veya içecek ürününü yaratma ya da mevcut bir PepsiCo ürününü geliştirme ve ardından bu ürünü PepsiCo liderlerine sunarak ürünü piyasaya nasıl çıkaracaklarını açıklama görevi bekliyor.

Öğrenci karşılaşmasının final aşamasına gelen adaylara, mülakata girerek PepsiCo'nun Avrupa pazarında öncü ‘PepsiCo Go’ mezun programlarından birine kabul edilme fırsatı verilecek. Ayrıca adaylar, dünyanın her yerinden gelen diğer kazananlarla tanışacakları ve fikirlerini PepsiCo'nun global liderlik ekibine sunma imkanına sahip olacakları büyük ödül New York seyahati için de kıyasıya rekabet edecek.

Program, İngiltere, İspanya, Belçika, Hollanda, Sırbistan, Polonya, Fransa ve Türkiye’nin dahil olduğu sekiz pazarda yürütülecek. Kazanan mezunlar, dünyanın en büyük ve en iyi FMCG (Hızlı Tüketim Ürünleri) markalarından biri konusunda tüm dünyadan gelen kişilerle birlikte çalışma şansı elde edecek.









PepsiCo Avrupa ve Sahra Altı Afrika Kıdemli Dijital Müdürü Becky Taylor, programla ilgili şunları söyledi:

“Daha Fazlasına Cesaret Et" meydan okuması, hem kendi proje tekliflerini sunmaları hem de PepsiCo Go mezun programımıza katılarak kariyerlerine başlamaları adına mezunlar için heyecan verici bir platform.

Mezunlar meydan okuması programını üç yıldır sürdürüyoruz ve sonuç olarak, rekabetin ve fikirlerin bugüne dek hiç olmadığı kadar çarpıcı olmasını bekliyoruz. Yiyecek ve içecek sektöründe sıradaki büyük fikre sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ve heyecan verici ve canlı bir şirkette çalışmak istiyorsanız, sizden haber almak istiyoruz.”



PepsiCo Avrupa ve Sahra Altı Afrika ile Global İnovasyon İçgörü Birimi’nden Sorumlu İçgörü ve Analiz Başkan Yardımcısı Tim Warner da konuyla ilgili şu yorumlarda bulundu:

“Dijital ve İçgörü ekiplerimiz, geleceğin ürünlerini yönlendirmede ve bunları global pazarlara nasıl sunduğumuz konusunda kritik bir rol oynuyor. ‘PepsiCo Go’ programımıza katılan başarılı mezunlar; inovasyon, reklam ve pazara açılma stratejileri oluşturarak markalarımızı şekillendirecek kritik kararların verilmesinde çok önemli bir konuma sahip olacak. PepsiCo'da bizler, daima en iyi yeteneği ararız ve "Daha Fazlasına Cesaret Et" meydan okuması da, en parlak ve girişimci mezun zihinleri bulmanın harika bir yolu”

Girişimi değerlendiren PepsiCo Avrupa ve Sahra Altı Afrika Tedarik Zinciri Kıdemli Başkan Yardımcısı Paul Campbell ise “‘Daha Fazlasına Cesaret Et’ meydan okuması, gelecekteki yeteneklerin PepsiCo'da bizlerle çalışması için şahane bir yöntem. Tedarik Zinciri, e-ticaretin gelişmesi ve tüketicilerin tedarikçilerle bağlantı kurmasını sağlamanın yeni yollarının bulunmasıyla beraber büyük bir dönüşüm evresinden geçiyor. Tedarik Zincirimizde, günümüzde işlerin nasıl yürüdüğünü anlama konusunda ciddi meraka sahip olan ve geleceğe hazırlıklı olup olmadığımız noktasında mecvut yaklaşımlara gerçekten meydan okuyacak kişileri arıyoruz. Üretim ve dağıtım operasyonlarımızda en son teknolojiyi kullanıyoruz. ‘PepsiCo Go’ programımıza katılmaları, mezunların yöneldiğimiz gelecekte yankı uyandırmaları için harika bir fırsat,” dedi.

"Daha Fazlasına Cesaret Et" nasıl işliyor?

Birinci aşama: PepsiCo Üniversitesi

Birinci aşama, adaylara PepsiCo'daki yaşam hakkında bir içeride çalışan görüşü edinme imkanı sunuyor. Sanal bir öğrenme deneyimi sayesinde, mezunlar şirketle ilgili daha fazla bilgi edinip hem liderlerle hem de eski "PepsiCo Go" mezunlarıyla web seminerleri düzenleyebilecek. Programa kayıt olmak için daretodomore.pepsico.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

İkinci aşama: Fikir sunma

İkinci online aşama, mezunları yiyecek ve içecek sektöründe bir sonraki büyük trend olacağını düşündükleri uygulamayı ve bunu pazara neden ve nasıl sunacaklarına dair kendi iş senaryolarını sunmaya davet ediyor. Bu sunum, yeni bir ürünün yaratılması veya PepsiCo'nun mevcut ürünlerinden birinin uyarlanması şeklinde planlanabilir.

Üçüncü aşama: Mentorlar, final için en güzel fikirlerin daha da geliştirilmesine yardımcı oluyor!

İkinci aşamayı geçen en iyi iş fikirleri, finaldeki yerlerini garantiye alacak ve senaryolarını PepsiCo pazar uzmanlarından oluşan bir jüriye sunma fırsatı yakalayacak. Tüm finalistler, finale hazırlanmak üzere deneyimli bir PepsiCo danışmanıyla birlikte çalışacak ve Dijital, İçgörü ya da Tedarik Zinciri ekiplerinden birinde PepsiCo'nun rekabetçi mezun programında yer almak üzere mülakat fırsatı elde edecek.