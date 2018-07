Meslek seçiminde kararsızlık yaşayan gençlere uzmanlardan yol haritası

Aileler heyecanlı gençlerse hala kararsız. "Hangi mesleği seçmeliyim? Hangi iş alanlarında daha başarılı olabilirim?” soruları gençleri düşündürürken sonuçların açıklanması için de geri sayım başladı. 31 Temmuz 2018 tarihinde ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden YKS sonuçları açıklanacak ve ardından 07-14 Ağustos tarihlerinde de tercih heyecanı başlayacak.



Peki tercih dönemi yaklaşırken gençler nasıl bir yol izlemeli, tercihlerini neye göre yapmalı? Hangi bölümlere yönelmeli? İbn Haldun Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sefa Bulut tercih yapacak gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. İşte Prof. Bulut’tan tercih anında adım adım izlenecek yol haritası…





YETENEKLERİNİZİ GÖZ ARDI ETMEYİN



Her şeyden önce öğrencilerin kendi ilgi yetenek ve değerlerini belirlemesi ve netleştirmesi gerekir. Kendi yetenek ve ilgileri hakkında karar veremeyen öğrenciler okullarındaki rehber öğretmenlerden ve psikolojik danışmanlardan yardım isteyebilirler. Rehber öğretmenler de belli yetenek ve ilgi testlerini uygulayabilirler. Gençlere tavsiyem son birkaç yıl içindeki karnelerini göz önüne alsınlar ve hangi alanlarda başarılı olduklarına baksınlar. Bu okul başarısı ve yeteneği hakkında kendilerine bir fikir verir. Daha sonra boş zaman etkinliklerini düşünsünler en çok ne yapıyorlar, ne tür etkinlikler yapmaktan zevk alıyorlar. Bu etkinlikler kendilerini tanımalarına yardım eder. Yine anne baba, öğretmen ve yakın arkadaşların da öğrenciler hakkındaki gözlem ve değerlendirmeleri önemlidir, bunlar da önemli bilgi kaynaklarıdır.



POPÜLER MESLEK HER ZAMAN İYİ OLAN DEĞİLDİR



Dönem dönem popülaritesi artan meslekler oluyor. Bunda televizyonun, sosyal medyanın ve gündelik yaşam olaylarının etkisi çok oluyor. Bazen hiç tanınmamış meslekler yayın organları aracılığıyla çok tanınır ve popüler hale gelebiliyor. Fakat üzerinde düşünülmesi gereken, bu popüler mesleklerin de zaman içerisinde etkisinin azalabileceğidir. Daha çok iş dünyasının arz-talep dengesine bağlı bir popülerlik söz konusu. Popüler olan şeyler her zaman en iyi olan şeyler değildir. Buna bireyin kendisinin, kendisi için ne kadar önemli ve değerli olduğuna karar vermesi gerekir. Gençler gerçekten kendi iç dünyalarını dinlemeli, neleri ve ne tür işleri zevkle yaptıklarını ve ne tür ortamlarda çalışmak istediklerini düşünsünler. Gerçekten ne istiyorlarsa neyi seviyorlarsa ona yönelsinler. Zaten böyle bir seçim yaparlarsa eninde sonunda bu alanda çok başarılı olur ve o alanda en önde, bir numara olabilirler. “Ben gerçekten ne istiyorum?” bu soruya cevap aramak gerekir.



10 YIL SONRAKİ HALİNİ SEVECEK MİSİN?



Evet, gençler bu soruyu kendilerine sorarak seçimlerini yapmalı. Nasıl bir insan olmak istiyorlar? Kariyerlerinde, işlerinde nerede olmak istiyorlar, bunu düşünsünler. Benim ilgi ve yeteneklerim neler? İlgili olduğumuz her alanda da yetenekli olmayabiliriz. Örneğin hepimiz futbol seyrediyoruz ama hepimiz futbol oynayamıyoruz. Önemli olan ilgi ve yeteneğin iyi bir eşleşmesinin olması gerekir. Bizim için önemli olan değer ya da değerler nelerdir? İnsanlara yardım etmek mi? İnsanları, çocukları iyileştirmek mi? Çok para kazanmak mı Popüler olmak mı? Yeni bir şey keşfetmek mi? isim bırakmak mı? Öğrenci arkadaşların kendi değerlerini düşünmesi ve ona göre karar vermesi gerekir.



SEÇECEĞİNİZ MESLEKTEN BİRİYLE GÖRÜŞÜN



Tercih zamanı öğrenciler her şeyden önce okullarında var olan rehber öğretmenlerden yardım isteyebilirler, onlardan kitap broşür ve kaynak temin edebilirler. Internet sitelerinde bilgiye ulaşabilirler. Üniversitelerin internet sitelerinde bölüm tanıtım sayfaları incelenebilir. Üniversite kampüsleri ziyaret edilebilir. Fakat bence en güvenilir yöntem, seçtiğiniz ve beğendiğiniz işi yapan birisiyle yüz yüze konuşmanız ve onun iş ortamını ziyaret etmeniz ve orada gönüllü olarak birkaç gün çalışmanızdır.



BU MESLEKLERİN ÖNÜ AÇIK!



Türkiye son 15 yılda müthiş gelişmeler yakaladı. Son yıllarda rehberlik ve psikolojik danışma, sosyoloji, sosyal hizmetler ve psikoloji gibi meslekler popüler oldu. Bunun nedeni de devletin bu alanlarda istihdam olanakları sağlamasıdır. Düşünsenize İngiltere de Yalnızlık Bakanlığı kuruluyor… Demek ki bu alanda bir sorun var ve insanların yardıma desteğe ihtiyacı var. Gıda mühendisliği, beslenme ve diyetisyenlik ve beslenme danışmanlığı gibi alanlar çok ilgi çekiyor. Popüler sektörlere bakacak olursa, yazılım sektörü yükselişte olan bir alan. Gerek bilgisayar mühendisliği gerekse yazılım mühendislikleri, kod yazma, robotik programlar vs. öne çıkıyor. Her zaman olduğu gibi sağlık sektörünün önemi artacak, fakat klasik alanların değil, estetik gibi, beslenme gibi, diş hekimliği gibi alanlar daha gelişime açık. Ağrı tedavisi diye bilinen, Algoloji dikkat çekici bir alan. Modern insan, hareketsiz kalıyor, sürekli masa başında oturduğu için bel ve sırt ağrıları çekiyor. Stresten migren ağrıları oluşuyor. Beslenme insanların en doğal ihtiyacı, o nedenle ziraat mühendisliği, organik tarım ve tarım teknolojileri gibi bölümler dikkat çekici. Sayısal alanlar içinde genetik mühendisliği, biyomedical mühendislikler ve sağlık teknolojileri alanlarının önü açık. Bu tür tıbbi araçları hep yurt dışından ithal ediyoruz. Artık yerli üretime geçme zamanı.



ALANINIZDA FIRSATLAR SUNAN ÜNİVERSİTE TERCİH EDİN!



Bu, öğrencilere en önemli tavsiyemdir. Ufkunuzu açacak, alanınızda bol fırsatlar sunan, uluslararası çalışmalarda bulunabileceğiniz üniversiteler tercih edin. İbn Haldun Üniversitesi olarak sosyal bilimler alanında çalışacak öğrenciler için özellikle iddialı bir üniversiteyiz. Gerek hazırlık dil okulunda, gerekse bölümlerde 10 kişilik sınıflarda eğitim verilmektedir. Öğrenci ile usta-çırak ilişkisi içerisinde yoğun bir danışmanlık hizmetiyle beraber eğitim verilmektedir. Öğrencilerimiz Türkçe dışında iki yabancı dili daha öğrenme fırsatına sahipler. Alanındaki en seçkin akademisyenleri bir araya getiren tek kurumdur. Kamu, özel ve diğer sivil toplum kurumlarıyla özel anlaşmaları ve ortak çalışma protokolleri mevcuttur. Öğrenciler buralarda çalışma ve araştırma yapabilirler ve staj imkânları vardır. Amerika, İngiltere, Ürdün ve Katar gibi ülkelerdeki üniversite ve dil okullarıyla ilişkilerimiz mevcuttur. Dil hazırlık okulunda okuyan bir gurup öğrencimiz şu anda Amerika’da eğitimlerine devam etmektedir. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize yurt dışı seyahat ve araştırma bursları sunuyoruz, yurt dışında da araştırma yapmalarına fırsat veriyoruz. O nedenle, araştırmayı, okumayı düşünmeyi seven, gündelik sorunlar hakkında çözüm üretmek isteyen, bireysel ve toplumsal gelişmemiz için çaba harcamak isteyen, genç dinamik beyinleri üniversitemize bekliyoruz. Tüm gençlerimize sabırlı olmalarını, rahat olmalarını ve sağlıklı seçimler yapmalarını öneriyorum. 4-6 Ağustos tarihlerinde düzenleyeceğimiz “Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi”nde hangi bölümü neden tercih edebileceklerine ilişkin atölye çalışmaları ve seminerler düzenliyoruz. Bu zirveye mutlaka katılmalılar. Bu tercih ve tanıtım günlerinde hep yanlarında olacağız. Tüm gençlerimize başarılar ve mutluluklar diliyorum.