Merak: Haftanın Öne Çıkanları
124. sayımızın Merak sayfasından merhaba!
HAFTANIN KİTABI: 9 POSTMODERNİST ÖYKÜ
Arda Kıpçak’ın hazırladığı, dokuz yazarın “sanal” teması çerçevesinde kaleme aldığı, Postmodernizm’e güncel örnekler sunan dokuz öyküden oluşan 9 Postmodernist Öykü, Vapur Yayınları etiketiyle yayımlandı. Arda Arel, Berkan M. Şimşek, Bülent Ayyıldız, Can Erol, Elif Şeyda Doğan, Melida Tüzünoğlu, Onur Semalet, Ozan Çınar ve Özgürcan Uzunyaş, Postmodernist teknikler kullanarak, çağımızın bir nimeti olduğu kadar vebası olarak da nitelendirilen teknoloji, internet, bilgisayar oyunları ve sosyal medyaya temas ettikleri öyküler sunuyor okura.
HAFTANIN DİZİ ÖNERİSİ: AFTER LIFE
Eşinin ölümünün ardından tam anlamıyla hayata küsen ve her gün kendini öldürmeyi düşünerek hayata başlayan Tony’nin altı bölümlük macerası konusunun vadettiğinden çok daha fazla komediyi de bünyesinde barındırıyor. The Office ve Extras gibi dizilerle rüştünü çoktan ispatlayan Ricky Gervais’in bu küçük, naif dizisi bir oturuşta bitirilecek bir akıcılığa da sahip.
HAFTANIN YOUTUBE KANALI: ŞOKOPOP
Magazin denince hemen burun kıvıranlardansanız Şokopop’la henüz tanışmamışsınız demektir. Kendi tanımını anonsunda “Kavga, polemik, basitlik ve skandallarla dolu Türkiye'nin en derin magazin çukuru” olarak yapan kanalda neredeyse memleketin yakın tarihiyle ilgili bir sosyoloji dersi niteliğinde desek abartmış olmayız. Alternatif magazin kanallarına göre gizli saklı kalmış bütün magazin olaylarını tarafsız bir biçimde kendi samimi mizacıyla sunuyor Şokopop. Kesinlikle müptelası olunacak bir kanal.
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