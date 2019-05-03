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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.05.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

Merak: Haftanın Öne Çıkanları

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Merak: Haftanın Öne Çıkanları

124. sayımızın Merak sayfasından merhaba!

HAFTANIN KİTABI: 9 POSTMODERNİST ÖYKÜ

Arda Kıpçak’ın hazırladığı, dokuz yazarın “sanal” teması çerçevesinde kaleme aldığı, Postmodernizm’e güncel örnekler sunan dokuz öyküden oluşan 9 Postmodernist Öykü, Vapur Yayınları etiketiyle yayımlandı. Arda Arel, Berkan M. Şimşek, Bülent Ayyıldız, Can Erol, Elif Şeyda Doğan, Melida Tüzünoğlu, Onur Semalet, Ozan Çınar ve Özgürcan Uzunyaş, Postmodernist teknikler kullanarak, çağımızın bir nimeti olduğu kadar vebası olarak da nitelendirilen teknoloji, internet, bilgisayar oyunları ve sosyal medyaya temas ettikleri öyküler sunuyor okura.

Merak: Haftanın Öne Çıkanları

HAFTANIN DİZİ ÖNERİSİ: AFTER LIFE

Eşinin ölümünün ardından tam anlamıyla hayata küsen ve her gün kendini öldürmeyi düşünerek hayata başlayan Tony’nin altı bölümlük macerası konusunun vadettiğinden çok daha fazla komediyi de bünyesinde barındırıyor. The Office ve Extras gibi dizilerle rüştünü çoktan ispatlayan Ricky Gervais’in bu küçük, naif dizisi bir oturuşta bitirilecek bir akıcılığa da sahip.



HAFTANIN YOUTUBE KANALI: ŞOKOPOP

Magazin denince hemen burun kıvıranlardansanız Şokopop’la henüz tanışmamışsınız demektir. Kendi tanımını anonsunda “Kavga, polemik, basitlik ve skandallarla dolu Türkiye'nin en derin magazin çukuru” olarak yapan kanalda neredeyse memleketin yakın tarihiyle ilgili bir sosyoloji dersi niteliğinde desek abartmış olmayız. Alternatif magazin kanallarına göre gizli saklı kalmış bütün magazin olaylarını tarafsız bir biçimde kendi samimi mizacıyla sunuyor Şokopop. Kesinlikle müptelası olunacak bir kanal.

 

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