Merak: Bu hafta neler okusak, neler izlesek?
121. sayımızın Merak sayfasında bu hafta izleyin, çok acayip dediğimiz birkaç öneri var!
MAHİR ÜNSAL ERİŞ’TEN İKİ KİTAP BİRDEN
“Dünya Bu Kadar”, “Olduğu Kadar Güzeldik”, “Benim Adım Feridun” adlı kitapların yazarı Mahir Ünsal Eriş, altı yılın ardından iki yeni öykü kitabıyla okurlarıyla buluşuyor. Erişi’in “Sarıyaz” ve “Kara Yarısı” adlı öykü kitapları, Can Yayınları’ndan yayımlandı.
Eriş, aynı olay etrafında dönen ve birbiriyle ilişkili olan sekiz öyküden oluşan “Sarıyaz” adlı kitabında küçük bir sahil şehrinde yaşayan insanların yaşantılarına ışık tutuyor. “Kara Yarısı” adlı kitabında ise yaşadıkları yerlerin küçük dünyaları içinde hapsolan, içsel sınırlara yahut oradaki muhitin kalıplarına sıkışanları ele alıyor.
HAFTANIN YOUTUBE KANALI: KEDİ MARİ
Karşınızda hem üniversiteli hem de aşırı yetenekli bir bir makyaj-güzellik Youtuber’ı var. Evet bu hafta kadın okurlara biraz torpil geçmiş olabilir ama neden geçmeyelim ki? Gerçek adı Maria olan Kedi Mari Youtube’un en beğenilen isimlerinden. Maria aslen Romanyalı. Scorp'ta yaptığı canlı yayınlar ile tanınmıştı. 2016 kasımında açtığı kanalı ile daha da tanındı. Halihazırda üniversiteli olan Maria, moda tasarımı okuyor. Aynı zamanda modellik de yapıyor. Oldukça kısa sürede abone sayısı 160’e dayandı bile. Makyaj ve modaya meraklı Kampüslüler, bir bakın deriz!
HAFTANIN DİZİ ÖNERİSİ: DARK
Hazır kara delik mevzuları geçen hafta ABD’den yapılan açıklamayala bu kadar konuşulmaya başlamışken, Dark tam izlenmelik dizi desek hata etmiş olmayız. Paralel evren ve zamanda yolculuk gibi bilimkurgu öğeler içeren her şeye ilk dakikadan kendini kaptıranlar, biraz da Almancasını geliştirmek isteyenler için Dark doğru tercih. Başlarda aile derin aile mevzularına giriyormuş gibi hissetseniz de işin rengi yavaş yava değişiyor ve olayların zaman mekan kırılımlarıyla senaryo bambaşka bir boyuta evriliyor. İzleyin, çok acayip!
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