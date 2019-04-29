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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kampüs
29.04.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Merak: 29 Nisan - 5 Mayıs Haftası

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Merak: 29 Nisan - 5 Mayıs Haftası

Bu hafta izlenecek ne çok şey var! 123. sayımızın Merak köşesinden merhaba, işte sizin için seçtiklerimiz...

HAFTANIN VİZYON FİLMİ: AVENGERS: ENDGAME

Merak: 29 Nisan - 5 Mayıs Haftası

Salonlar şimdiden tıklım tıklım dolu! Yer bulabilene aşk olsun doğrusu. Black Widow, Kaptan Amerika, Thor, Hulk, Iron, Nebula… En sevdiğimiz süper kahramanlar, onlara ait olan ama ellerinden alınan ne varsa peşine düşüyor. Bakalım, dünya bu derin umutsuzluktan kurtulabilecek mi?

 

HAFTANIN DİZİ ÖNERİSİ: PENNY DREADFUL

Merak: 29 Nisan - 5 Mayıs Haftası

Dr. Frankenstein, Frankenstein canavarı, Dorian Gray ve Dracula gibi edebiyatın kültleşmiş karakterlerinin yanı sıra cadıların ve kurt adamların da cirit attığı Viktorya Londrası’nda geçen nefis bir hikayeye ne dersiniz? Gotik edebiyattan beslenen bu fantastik evrene dalmak için bir an bile düşünmeyin. Başroldeki ismin Eva Green olduğunu söylersek sizi çoktan ikna etmiş oluruz galiba! 

 

HAFTANIN YOUTUBE KANALI: HEPSİ HİKAYE

Merak: 29 Nisan - 5 Mayıs Haftası

 

Bir edebiyat hocası ve öğrencisinin kurmaca, film ve edebiyat ile ilgili düşüncelerini barındıran bu kanalın sizin de kafanızı açacağına hiç şüphemiz yok! Bunların “hepsi hikaye" ama e peki o zaman neden okumalısınız?

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