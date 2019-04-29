Merak: 29 Nisan - 5 Mayıs Haftası
Bu hafta izlenecek ne çok şey var! 123. sayımızın Merak köşesinden merhaba, işte sizin için seçtiklerimiz...
HAFTANIN VİZYON FİLMİ: AVENGERS: ENDGAME
Salonlar şimdiden tıklım tıklım dolu! Yer bulabilene aşk olsun doğrusu. Black Widow, Kaptan Amerika, Thor, Hulk, Iron, Nebula… En sevdiğimiz süper kahramanlar, onlara ait olan ama ellerinden alınan ne varsa peşine düşüyor. Bakalım, dünya bu derin umutsuzluktan kurtulabilecek mi?
HAFTANIN DİZİ ÖNERİSİ: PENNY DREADFUL
Dr. Frankenstein, Frankenstein canavarı, Dorian Gray ve Dracula gibi edebiyatın kültleşmiş karakterlerinin yanı sıra cadıların ve kurt adamların da cirit attığı Viktorya Londrası’nda geçen nefis bir hikayeye ne dersiniz? Gotik edebiyattan beslenen bu fantastik evrene dalmak için bir an bile düşünmeyin. Başroldeki ismin Eva Green olduğunu söylersek sizi çoktan ikna etmiş oluruz galiba!
HAFTANIN YOUTUBE KANALI: HEPSİ HİKAYE
Bir edebiyat hocası ve öğrencisinin kurmaca, film ve edebiyat ile ilgili düşüncelerini barındıran bu kanalın sizin de kafanızı açacağına hiç şüphemiz yok! Bunların “hepsi hikaye" ama e peki o zaman neden okumalısınız?
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