Melis Kar: Korkmadan kendimi anlatacağım

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerMelis Kar: Korkmadan kendimi anlatacağım
GeriKampüs Melis Kar: Korkmadan kendimi anlatacağım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kampüs
08.10.2018 - 10:58, Son Güncelleme:

Melis Kar: Korkmadan kendimi anlatacağım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Melis Kar: Korkmadan kendimi anlatacağım

Müzik hayatını istediği noktaya taşıyabilmek için uzun yıllar çaba sarf etmiş, bambaşka bir bölümde, kendi grubunu kurup, müzikallerde sahne alıp, yarışmalarda ter döküp sonunda kendi sesini bulabilmiş bir şarkıcının, Melis Kar’ın hikayesi bu hafta Tanıyalım sayfamızda.

Aslında sıkı bir takipçi kitlen olduğundan haberdarız ancak seni, kendi sözlerinle dinlemek, tanımak isteriz. Kimdir Melis Kar, bu noktaya gelmeden önce kat ettiği eğitim, kariyer mesafesinden satır başları nelerdir?

Altı yaşımda henüz okumayı bilmiyorken notaları renklerle öğrenerek ve nota okuyarak aynı zamanda Fransız bir rahiple piyano derslerine başladım. On beş sene kadar tamamen klasik müzik eğitimi aldım. Ağır bir eğitimdi ve hocam Jazz, Pop gibi türlere biraz da karşıydı aslında. Lisede ilk müzik grubumu kurup ilk konserler verdim. Akabinde üniversitede mimarlığı kazanmış olmama rağmen yine de konservatuarları denedim ama hüsranla sonuçlandı. Ama tabii rahat duramadım. Karşıma Ladies & Gentlemen diye bir müzikal söyleyen bir müzik topluluğu çıktı. Onun sınavlarına girdim ve soprano olarak kabul edildim. Sezen Aksu, Sertap Erener gibi büyük sanatçılarla Harbiye açık hava konserlerinde o kocaman ekiple beraber onların arkasında şarkı söyleme şansı buldum. Adım adım hayallerime yaklaşıyordum ve daha büyük etkileri nasıl elde edebilirim diye düşünürken üniversitenin ikinci yılında O Ses Türkiye’nin ilk sezonuna katıldım. Yarı finale kadar Murat Boz’la ilerledim. Yarışma bittikten sonra kendi ailemin maddi ve manevi desteğini alarak ilk albümümü yapmayı başardım. İlk albümde tabii biraz toyluk, sektörü tanıma, insan kazanma, çevre edinme gibi korkularım da olduğu için insanlara kendimi tanıtmak için daha çok zamanımın olduğunu da anladım. İlk hayalim gerçekleşmişti ama sonuca varmamıştı, daha fazlasına ihtiyacım vardı. Şirketimi değiştirip single yaparak kariyerime devam etme kararını aldım. Halil Sezai ile olan düetimizden bu yana da serüvenim single olarak devam etti. Ama kariyerimin başladığı asıl nokta, söz ve müziğinin bana ait olduğu, her tür tasarımının kapak tasarımından, sanat yönetmenliğine, klip fikirlerinin çoğunun bana ait olduğu kendimi en doğru ifade ettiğim işim ‘Kibir’.

 

“İstiyorum ki, şarkılarımı dinleyerek insanlar benim hakkımda fikir sahibi olabilsinler, beni tanısınlar. Çünkü söyleyecek bir şeylerim var benim.”

Melis Kar: Korkmadan kendimi anlatacağım

Sence bir şarkıcının kendi şarkılarıyla bir kariyer planı yapmasının önemi nedir ve bu anlamda şarkılarının yaratım sürecinde önem verdiğin noktalar neler?

Bir sanatçının veya üreticinin kendi şarkılarını yapması çok önemli ve değerlidir. Eğer sanat yapmak, insanlara dokunabilmek, dinleyicilere keyif vermek gibi bir derdim varsa kendimi, duygularımı doğru anlatabilmeliyim. Zor psikolojik savaşlar vermeden aşk hayatımı, aile hayatımı, iş hayatımı sürdürebilmemin en temel yolu kendimi doğru ifade etmekten, insanlarla doğru diyalog kurabilmekten geçiyor. Ben ‘Kibir’de ilk defa bunu başarabildim. Ben yaptığım, ürettiğim sanatta öncelikle özgün olmaya çalışıyorum. İstiyorum ki, şarkılarımı dinleyerek insanlar benim hakkımda fikir sahibi olabilsinler, beni tanısınlar. Çünkü söyleyecek bir şeylerim var benim. Çünkü benim söyleyecek bir şeylerim var. Bu bir aktarım meselesi. Bu aktarımı başkalarının yazdığı sözlerle yapamazdım. Bu yüzden hep böyle devam etmek istiyorum. En azından kendime bu sözü vermeye çalışıyorum. Hep kendi şarkılarımı yazacak, hep kendi anlatmak istediğimi anlatacak ve bunu korkmadan yapacağım.

 

Müziğini konumladığın bir yer var mı, kendini bir tarzla tanımlıyor musun? Öteki taraftan özellikle dijitalleşmenin böylesine büyük bir hızla tüm üretim alanlarını kapladığı bu çağda senin müziğinde dijital soundların etkisi ne düzeyde?

Aslında kendi şarkılarımı yazmaya başladıktan sonra şunu fark edebilirsiniz ki üçünde de belli elektronik bir altyapı, belli bir canlı enstrüman yaklaşımı ve belli bir anlatım biçimi, üslup var. Bu benim kendimden olan şey ve bu üslubu şöyle tanımlamaya başladım aslında çünkü buna pop deyip geçmek de olmuyor. Zaten bugün yaptığımız Rock, arabesk bile pop çatısı altında popülist müzik çatısı altında değerlendiriliyor. Evet ben de bu çatının altında üretim yapıyorum ama sadece dans müziği, klip müziği yapmıyorum. Ben müziğimi; oryantalist Anatolian Turkish Pop R&B diye tanımlıyorum. Biraz uzun oluyor farkındayım ama doğrusu bu.

 

Müzikle ilgili gençler ülkemizde genellikle bir çıkış yolu bulmakta zorlanıyor, hayallerinden vazgeçmek zorunda kalıyorlar. Onlara neler önerirsin?

Ne güzel artık bu sorular artık bana gelebiliyorsa, birilerine bir şeyler önerebiliyorsam ne mutlu bana. Ben de tam olarak bu soruların cevabını arıyordum yola çıktığımda ve önüme gelen her fırsatı sonuna kadar değerlendirmek için deliler gibi çabaladım. Bu soruyu kime sorduysam hep aynı cevabı aldım: Vazgeçme. O yüzden benden daha genç arkadaşlara söyleyebileceğim tek bir şey var; asla vazgeçmeyin ve sürekli kendinizi geliştirmeye çalışın. Çünkü burası çok kalabalık bir sektör, her meslek grubunda olduğu gibi çok fazla insan var ve sıyrılabilmek, sürekli okumak, dinlemek, üretmek, deneyip deneyip çöpe atmak zorundasınız. Ama tekrar ediyorum asıl mesele vazgeçmemek ve gözü kara olmak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gençlere şirketlerden beklentileri soruldu

Kampüsleri dönüştürecek fikirlere destek

Pilot olmak isteyenlere müjde

Üniversite öğrencilerinin yeni rotası: Polonya