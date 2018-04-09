Manisalı öğrencilerin projesine Harvard'dan davet

Manisa'da bir grup özel lise öğrencisinin melisa, okaliptüs ve karanfil yağlarının havadaki bakterileri temizleme özelliğiyle ilgili araştırması, projenin sunumu için Harvard Üniversitesi'nde gerçekleşecek Uluslararası Sanat ve Bilim Konferansı'na davet edildi.

DHA'nın haberine göre araştırma, Kobalt 60 izotopunun alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabilmesine odaklanıyor.

Proje için TÜBİTAK'a yapılan başvuru eksik belge nedeniyle kabul edilmemişti.

Kanserli hastaların akciğerleri bakterilere karşı daha dirençsiz oluyor, bunlara da çok ciddi bir yarar sağlayabileceğini düşünüyorum."

Göktuğ Altıparmak

10. sınıf öğrencisi

İnsanların toplu olarak yaşadığı hastaneler, toplu taşıma araçları, okullar gibi alanlarda üst solunum yolu hastalıklarının çoğaldığını tespit ettik. Bununla ilgili olarak havalandırmaların rutin temizliğinin yapılması gerekiyor; ancak bu temizlikte kullanılan maddeler tamamen kimyasal olup, alerjiye neden olabiliyor. Biz yaptığımız çalışmada doğal ürünler olan aynı zamanda antiseptik özelliğini bildiğimiz melisa, okaliptus ve karanfil yağlarını kullandık. "

Nuray Avcı

Biyoloji Öğretmeni