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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kampüs
18.04.2018 - 15:08, Son Güncelleme:

'Kütüphanesiz okul kalmasın' dediler...

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'Kütüphanesiz okul kalmasın' dediler...

Koç Üniversitesi Gönüllüleri Farkındalık Grubu 25. yıl kütüphanesini Aydın'da kurdu.

Koç Üniversitesi Gönüllüleri Farkındalık Grubu, her yıl gerçekleştirdiği “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projesi kapsamında, 8-9 Nisan tarihleri arasında Aydın’ın Yazıkent ilçesinde 18’inci kütüphanesini hayata geçirdi. “Koç Üniversitesi 25.Yıl Kütüphanesi”, Koç Üniversitesi Gönüllüleri Farkındalık Grubu tarafından, “Mürşide Akçay İlkokulu ve Ortaokulu’nda 3000’i aşkın kitapla kuruldu. Gönüllüler, öğrencilere takım çalışmasını öğretmek, iletişim becerilerini geliştirebilmek adına okul derslerine de katıldı.

Koç Üniversitesi’nde eğitim gören gönüllü öğrencilerden oluşan “Koç Üniversitesi Gönüllüleri Farkındalık Grubu”, geleceğin yetişkinleri olan ilköğretim öğrencilerine umut ve ışık götürmeye devam ediyor.

Farkındalık Grubu, 2007 yılından bu yana her yıl düzenli olarak eğitimde fırsat eşitliği yaratabilmek adına gerçekleştirdiği “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projesinin 18’incisini bu yıl Aydın’ın Yazıkent ilçesindeki Mürşide Akçay İlk ve Ortaokulu’nda hayata geçirdi. Koç Üniversitesi’nin 25. yılına özel olarak kütüphane sürecini durmaksızın devam ettiren gönüllüler, kurulumu 25 saatte tamamladı. Öğrenciler, gönüllülerle beraber raf, kitaplık, masa ve sandalye montajlarını kendileri yaparak kütüphaneyi baştan aşağıya inşa etti.

Yaklaşık 100’e yakın öğrenciden oluşan Koç Üniversitesi Gönüllüleri Farkındalık Grubu, 34 öğrenciden oluşan ekibiyle, proje kapsamında Aydın’da Yazıkent Mürşide Akçay İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret etti. Farkındalık Grubu, beraberinde götürdükleri 3000’i aşkın kitapla 18’inci kütüphanesini kurmuş oldu.

Gönüllü öğrenciler tarafından kurulan kütüphane, birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar tüm öğrencilere yönelik eğitici-öğretici dergilerin yanı sıra Türk ve Dünya edebiyatının ünlü kalemlerine ait romanlardan oluştu. Grubun kendi imkân ve uğraşlarıyla topladığı kitaplar sınıflara göre kategorize edilerek raflara yerleştirildi.

Kütüphanenin tüm raf, kitaplık, masa, sandalye ve perde kurulumlarını da bizzat yapan 36 gönüllü, kütüphane kurulumunu 25 saatte gerçekleştirerek projeyi tamamladı. Bunun yanı sıra gönüllüler, okul öğrencilerine farklı beceriler kazandırabilmek adına derslere de katıldı.

Her yıl Türkiye’nin farklı bölgesinde kütüphanesi olmayan ilköğretim okullarına kütüphane kurmaya giden Koç Üniversitesi Gönüllüleri Farkındalık Grubu, kütüphane kurmak için yola çıkmadan önce okulları araştırıyor.

Seçilen okula kitabın yanı sıra kitaplık, raf, masa, sandalye, bilgisayar ve projeksiyon gibi materyallerde sağlayan gönüllüler, donanımlı bir kütüphane kuruyor. Koç Üniversitesi Gönüllüleri Farkındalık Grubu, eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak adına düzenledikleri bu proje kapsamında her sene en az iki tane kütüphane kurmayı hedefliyor.

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