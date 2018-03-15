Kültürel tarihi yaşatacak 'Ulusal Kültür Belgeliği' açıldı

Kadir Has Üniversitesi’nin kurumsal arşivinin yanı sıra, Türkiye’nin kültür, sanat, siyaset ve toplum hayatına etkide bulunmuş kurum ve kişilerin arşiv birikimlerini bünyesinde toplayarak, teknolojinin güncel imkanları ile gelecek kuşaklara taşımayı hedefleyen “Kadir Has Üniversitesi Ulusal Kültür Belgeliği”, Üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetleri yanında, ulusal ve uluslararası düzeyde kültür değerlerinin korunmasına verdiği önemin toplumsal yansıması.

Arşivlerde kalmış belgelerin ve taşıdıkları bilgilerin korunması ile gelecek kuşaklara aktarılmasının, tarihin yazılışında taşıdığı önemin bilincinde olan Kadir Has Üniversitesi, kurduğu Ulusal Kültür Belgeliği kapsamında oluşturmaya başladığı özel arşiv koleksiyonlarıyla Türkiye’nin toplumsal ve kültürel hafızasını kayıt altına alıyor.

Ulusal Kültür Belgeliği, dijital ortamda herkesin kullanımına açık olacak

2 yılı aşan yoğun bir çalışma sonucunda oluşturulan “Kadir Has Üniversitesi Ulusal Kültür Belgeliği”, Türkiye’nin kültür-sanat, siyaset ve toplumsal hayatı için büyük önem taşıyan belgeleri bir araya getirerek, dijital ortamda tüm Türkiye’nin ve dünyanın kullanımına sunuyor. Günceli kaydetmek, geçmişin kaybolmasına engel olmak ve geleceği planlayacaklara yol göstermek amacıyla yürütülen proje, değişen ve dijitalleşen dünyanın kurallarına uygun olarak, dijital ortamda herkesin kullanımına açık olacak şekilde tasarlandı.

Dijital ortamda erişilebilir olduğu için kamusal alanda kullanımı çok kolay olacak olan “Khas Ulusal Kültür Belgeliği” koleksiyonları özellikle tarih, kültür, sanat ve sosyal araştırmacılar için büyük fayda sağlayacak. Arşiv büyümeye devam ederek, kendini üretmeye hiç ara vermeyecek. Kadir Has Üniversitesi, bünyesinde oluşturduğu “Ulusal Kültür Belgeliği”yle, ülkenin kültürüne, sanatına, siyasi ve toplumsal yaşamına etkide bulunmuş, emek vermiş kişilerin arşivlerini, değişen ve dijitalleşen dünyanın gereklerine uygun olarak gelecek nesillere aktarmaya devam edecek.

Ünlü yönetmen ve senarist Ali Özgentürk’ün 40 yılda oluşturduğu kişisel arşivi “Kadir Has Üniversitesi Ulusal Kültür Belgeliği”nde

“Ulusal Kültür Belgeliği”ne arşivini devreden ilk isim ünlü yönetmen ve senarist Ali Özgentürk oldu. Özgentürk’ün Kadir Has Üniversitesi’ne aktardığı arşiv 75 binin üzerinde belgeden oluşuyor. Bir kısmı zamanla hasar görmüş olan arşivin ön hazırlık sürecinde tüm belgeler elden geçirilerek, ihtiyacı olanlar restore edildi; 150 saati aşan video kayıtları deşifre edildi. Ali Özgentürk arşivinin diğer kişisel arşiv projelerinden ayrılan en önemli yönlerinden biri, koleksiyonda Özgentürk’ün arşiv belgelerini anlattığı ‘Kimse beni çekemedi, ben kendimi çektim’ adını verdiği video kayıtlarının da bulunması. Bu kayıtlar sayesinde araştırmacılar ve ilgilenenler, arşiv belgelerinin arşiv sahibinin kendi anlatımıyla bir belgesele dönüşmesine tanıklık edecekler.

Türkiye’nin siyasal, kültürel, toplumsal tarihine tanıklık eden ve Ali Özgentürk tarafından Kadir Has Üniversitesi’ne devredilen arşivde, aralarında Özgentürk’ün yazışmalar, video kayıtları, mekan ve insan fotoğrafları ile film çekimlerinden kamera arkası görüntülerin de olduğu, toplamda 60 bin basılı belge, 14 bin fotoğraf, 254 film, 976 video kaset, 100 ses kaydı ve 364 kitap yer alıyor. Bunlar arasında; 27 Mart 1966’da Muhsin Ertuğrul’un Şehir Tiyatroları’ndaki görevinden alınması üzerine gerçekleştirilen protesto yürüyüşünden, masklarını Kuzgun Acar ve Sadık Karamustafa’nın yaptığı ve oyuncuları arasında Ali Özgentürk ile birlikte Can Yücel, Mehmet Ulusoy, Işıl Özgentürk (Türkben) ve Veli Gürcan gibi birçok ismin yer aldığı ‘Devrim İçin Hareket Tiyatrosu’na; 1968 Kanlı Pazar Olayları’ndan, 15-16 Haziran 1970 İşçi Olaylarına ve Ali Özgentürk’ün 1972 yılında çektiği ilk kısa metraj filmi olan ‘Ferhat’la başlayan tüm sinema serüvenine tanıklık eden belgeler yer alıyor.

Arşivde halen araştırmacıların istedikleri belgelere web ortamında en kolay şekilde ulaşmalarını sağlayacak dijitalleştirme ve ayrıntılı niteleme çalışmaları yürütülüyor. Ulusal Kültür Belgeliği’nde, orijinal arşiv belgelerinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için uygun koruma ve restorasyon çalışmalarına devam ediliyor.