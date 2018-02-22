Küçük bir hatırlatma: Tek başına yola çık!





28 ŞUBAT PEMBE GÜN

Zorbalık dünya tarihi kadar eski ve gün geçtikçe de büyüyen bir sorun. Sanal dünyadan kampüslere kadar her yerde, birçok şekilde karşımıza çıkan zorbalık, güçsüz olanlar ve sıradan olmayan insanlar üzerine bir tür iktidar gösterisidir. Pembe Gün, tam da bu döngüyü kırmak ve güçsüz olanla dayanışmak için 2007 yılında David Shepherd ve Travis Price adlı iki sevgili tarafından kuruldu. Pembe bir gömlek giydiği için okulda zorbalığa maruz kalan bir gencin yanında olduklarını vurgulayan bu etkinlik, ertesi gün herkesin pembe gömlek giymesiyle farkındalık yaratan bir etkinliğe dönüştü. Farkındalıklarımızın en büyük zenginliklerimiz olduğunu hatırlatan Pembe Gün’de, siz de gardırobunuzdan seçtiğiniz herhangi bir pembe kıyafetle bu dayanışmanın parçası olabilirsiniz! Nihayetinde, “herkesin hayatına kimse karışamaz.” değil mi?

1 MART TEK BAŞINA TATİL GÜNÜ

“Dolaşmak zorundaydım, hiç kimsem yoktu. Dolaşırken inandığım tek şey vardı ve bana inanan tek şeydi.” Roman Payne

Ailenle, arkadaşlarınla, sevgilinle yaptığın tatil planları kesinlikle muazzam ama size çok daha büyüleyici bir şey söyleyelim mi? Tek başına çıkacağınız uzun ya da kısa bir yolculuk, kendinizi keşfetmeniz için müthiş bir fırsata dönüşebilir. Yolun bağışlayıcı, düşündürücü, cömert ve sürprizlerle dolu sihrine kapılmak için daha ne duruyoruz? Bugün, baharın ilk günü ve Tek Başına Tatil Planlama Günü! Gürültülü kalabalıklardan, sosyal medyadaki fazla parlatılmış dünyadan, yüksek ses müzikten ve akşam bizi ele geçiren TV saçmalıklarından kurtulmak ve bu kısır döngüyü kırmak için bir sırt çantası yeter de artar bile. Eğer ilk defa tek başına seyahat planlıyorsan, tanıdığın bir yerden başlamanı tavsiye ederiz. Dünyada keşfedebileceğimiz çok deniz kıyısı, bol bol ciğerlerimize hava dolduracağımız bir sürü orman, tırmanabileceğimiz çok fazla zirve var! Her biri kendine bir adım daha yaklaşmanı sağlayacakken üstelik, daha fazla erteleme. Unutma; yol açık, yola çık! Rüzgar seni sürükleyecek…

2 MART ESKİ ŞEYLER GÜNÜ

Yaşadığın günlerden, hayatına dokunmuş insanlardan, senin için anlamı çok büyük olan bir mekândan izler taşıyan ya da sadece kokusuyla bile bir anını yeniden tazeleyebilecek güce sahip belki küçücük, unutulmuş bir eşya canlanıyor mu hiç gözünde? Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte bir kenara atıp yeni oyuncukların büyüsüne kapıldığımızı düşünürsek her zaman eskimiş bir şeyler bulmamız mümkün. Eski Şeyler Günü, tam da bu yeni bir şey bulduğumuzda sahip olduğumuz şeyin kıymetini göz ardı ediyor olmamıza dikkat çekiyor. Geride bıraktıklarınız sizin de gözünüzde canlandıysa Eski Şeyler Günü’nü nasıl kutlayabiliriz, görelim. Kitaplar, paralar, kıyafetler, video oyunları, pullar, mobilyalar koleksiyoncuların en sevdiği kelimeler bunlar… Modada Vintage, mobilyada antika, sahafta bir başkasının dolabında çürüyecek olan o kokusu şahane kitaplar, yıllanmış bir şarap… Birden lüks konuşmaya başladık değil mi? Evdeki eski eşyalarınızı işte bu kadar değerli kılabilirsiniz. Biraz hevesle eski bir kıyafetinizi yeniden tasarlamak gibi, eski bir masayı rengarenk boyamak gibi. E hadi!

Yazan: Özge Yağmur