Köy Enstitüleri 78. yıl şenliği Şişli'de kutlanıyor

Kapsamlı bir eğitim modeli ve Türkiye aydınlanmasının en tarihi adımlarından biri olarak bugün bile önemini koruyan Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 78. yılı bir dizi etkinlikle Şişli’de kutlanacak. Köy Enstitüleri 78. Yıl Şenliği kapsamında, Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek etkinliklerin ilki “Ham Meyveyi Kopardılar Dalından”gösterisi olacak. Şef İsmail Işık yönetimindeki müzikal gösteri 14 Nisan Cumartesi günü saat 19.30’da gerçekleştirilecek. 14 saat 18.00’a açılışı yapılacak olan “Anılarda Köy Enstitüleri” sergisi ise 29 Nisan tarihine kadar halkın ziyaretine açık olacak. 17 Salı günü saat 19.30’da Oğuz Makal’ın hazırladığı “Ülkeyi Kucaklayan Adam: Tonguç” belgesel gösteriminin yapılacak. Gösterinin ardından ise saat 20.30’da şef Mutlu Ödemiş yönetimindeki “Ruhi Su Dostlar Korosu”seyirci ile buluşacak.



Baharın renkleri sanata yansıyor

Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi, 14-15 Nisan tarihlerinde, 13.00 - 21.00 saatleri arasında“İz Belgesel Film Festivali”ne ev sahipliği yapacak. Doğa ve çevre konulu belgesel gösterimlerinin yapılacağı festivalledoğada meydana gelen tahribata dikkat çekilmesi hedefleniyor.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi 18 Nisan - 10 Mayıs tarihleri arasında “Winter Garden Sergisi”ne de ev sahipliği yapacak. Japonya Başkonsolosluğu ile birlikte organize edilen etkinliğin kapıları, 18 Nisan Çarşamba günü saat 14.00’de açılacak. Küratörlüğünü sanat eleştirmeni Midori Matsui’nin üstlendiği ve 14 sanatçının 35 eserinin yer aldığı Japon Çağdaş Resim Sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

20 Nisan Cuma günü saat 20.00'de ise Bolling Quartet caz eserlerinden oluşan repertuvarıyla, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde Şişlililer ile buluşacak.



Hem yetişkinler hem çocuklar için tiyatro oyunları Şişli’de

15 Nisan Pazar günü saat 13.00’de, Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde sahnelenecek “Kaplumbağa ile Tavşan” tiyatro oyunu çocuklara keyifli bir hafta sonu yaşatacak.

16 Nisan Pazartesi saat 20.00’de, Shakespeare ile John Fletcher’in kaleme aldığı “Cardenio” tiyatro oyunu Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. 2 saat 30 dakikalık oyunda izleyiciler, insanın aşkı için neleri göze alabileceğine tanık olacak.

Haftanın son etkinliği ise 19 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde sahnelenecek “Azizim” tiyatro oyunu olacak. Deneyimli tiyatrocu Kemal Kocatürk’ün, Aziz Nesin’in 100. yaşı için uyarladığı, yönettiği ve oynadığı oyun, eserlerinde toplumsal çarpıklıkları tüm çıplaklığıyla eleştiren usta yazar Aziz Nesin’in gözünden Türkiye’nin türlü hallerini kâh düşündürerek, kâh hüzünlendirerek ama daha çok güldürerek anlatacak.

Tüm etkinlikler halka açık açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

Etkinlik takvimi

14 Nisan Cumartesi 19.30 – Ham Meyveyi Kopardılar Dalından yetişkin tiyatro oyunu

Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi

14-15 Nisan 13.00-21.00– İz Belgesel Film Festivali

Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi

14-29 Nisan Anılarda Köy Enstitüleri Sergisi

Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi

15 Nisan Pazar 13.00 – Kaplumbağa ile Tavşan çocuk tiyatro oyunu

Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi

16 Nisan Pazartesi 20.00– Cardenio yetişkin tiyatrosu

Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi

17 Nisan Salı 19.30 – Ülkeyi Kucaklayan Adam: Tonguç belgesel gösterimi

Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi

17 Nisan Salı 20.30 – Ruhi Su Dostlar Korosu

Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi

18 Nisan-10 Mayıs Winter Garden Sergisi

Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi

19 Nisan Perşembe 20.00 – Azizim yetişkin tiyatro oyunu

Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi

20 Nisan Cuma 20.00 – Bolling Quartetdinletisi

Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi