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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kampüs
02.10.2018 - 16:36, Son Güncelleme:

Köy çocuklarının dünyasını renklendiriyorlar

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Köy çocuklarının dünyasını renklendiriyorlar

Bitlis'te bir grup üniversite öğrencisi, "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında, her hafta bir köye giderek okul duvarlarına çizdikleri resimlerle çocuklara eğlenceli bir eğitim ortamı sağlıyorlar.

Bitlis'te bir grup üniversite öğrencisi, köy okullarını, öğrencilere daha cazip ve eğlenceli hale getirmek için duvarlarına çizdikleri resimlerle renklendiriyorlar.

Bitlis Eren Üniversitesi'nde (BEÜ) eğitim gören öğrenciler, boş zamanlarında gençlik merkezi bünyesinde gönüllü olarak çocuklar için etkinlik düzenliyorlar.

"Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında köyleri gezerek okul duvarlarına resimler çizen öğrenciler, çocuklar için eğlenceli bir ortam sağlıyorlar.

Üniversite öğrencileri son olarak merkeze bağlı Arıdağ Şehit Sedat Aktaş İlkokulu'nun duvarlarını renklendirdi, bahçesine oyun alanları çizdi.

"Okul kapanana kadar her hafta bir okul boyayacağız"

Bitlis Gençlik Merkezi sorumlusu Mahfuz Soyugüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında gönüllü gençlerle çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gönüllü üniversite öğrencileriyle daha çok köy okullarına ağırlık verdiklerini, boyanması ya da tadilat yapılması gereken köy okullarını tespit ettiklerini belirten Soyugüzel, şöyle konuştu:

"Gönüllü gençlerle okulları renklendirip öğrencilere güzel bir gelecek bırakıyoruz. Gönüllülerimizin çoğunluğu il dışından gelen üniversite öğrencilerdir. 3 haftadır köy okullarına başladık. Okul kapanana kadar her hafta bir okul boyayacağız. Öncelikle okul idaresi ile görüşüyoruz. Okulda yapılması gerekenlerin listesini çıkardıktan sonra okula gidiyoruz. Okul boyanması gerekiyorsa önce boyuyoruz. Daha sonra resim yeteneği olan gönüllülerimiz okulun her tarafına eğitici resimler yapıyor. Amacımız okulları boyadıktan sonra öğrencilere rengarenk bir gelecek bırakmaktır. Gençler geleceklerini renkli bir okulda inşa etsinler diye çabalıyoruz."

"Onlar bizim geleceğimiz"

Üniversite öğrencisi Fatma Yerlikaya, çocukları mutlu etmenin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Onlar bizim geleceğimiz. Ben de bir köy okulunda okudum. Böyle etkinliklerin çocukları nasıl etkilediğini biliyorum. Onlar mutlu olunca gece daha rahat uyuyoruz." dedi.

Öğrencilerden Rojda Coşkun da gençlik merkezinde uzun yıllardır gönüllü olarak görev aldığını söyledi.

Köy okullarını resimlerle donatarak daha kullanışlı hale getirdiklerini aktaran Coşkun, "Köyler uzak ve öğrencilerin bu tür aktivitelere daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Okul duvarlarına eğitici, eğlenceli ve bilindik figürler çiziyoruz. Kendilerini bu karakterlerle daha rahat özdeşleştirebiliyorlar. Bu tür etkinlikler yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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