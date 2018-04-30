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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kampüs
30.04.2018 - 09:59, Son Güncelleme:

Kod yazan kadınlar Bilgi'de buluştu

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Kod yazan kadınlar Bilgi'de buluştu

İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Django Girls İstanbul, Türkiye’nin farklı illerinden programlamaya meraklı kadınları bir araya getirdi. Kadınların, yazılım dünyasında daha çok söz sahibi olmalarını hedefleyen eğitim programı, BİLGİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin desteğiyle düzenlendi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye’nin farklı illerinden kadınları Django Girls İstanbul programlama atölyesinde buluşturdu. 2014 yılında iki Polonyalı yazılımcı kadının başlattığı, dünyada binlerce kadını programlamaya teşvik eden yazılım atölyesi Django Girls, santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

 

15 yaş üstü 24 kadın, BİLGİ’li öğrenciler ve akademisyenlerin mentorluğunda kendi web uygulamalarını geliştirdi. 3 katılımcıya 1 mentorun eşlik ettiği, gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirilen Django Girls eğitim atölyesinde bir araya gelen kadınlar, programlamanın inceliklerini deneyimleme imkânı buldu.

 

Django Girls’ün İstanbul etkinliği mentorlarından BİLGİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Görevlisi Tuğba Yıldız, kadınların yazılım dünyasındaki önemine değinerek, "BİLGİ ailesi olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğumuz Django Girls yazılım atölyesi, kadınları programlamaya teşvik etmek amacı ile tamamen gönüllü mentorlar tarafından yürütülen dünya çapında bir etkinlik. Atölye öncesi hummalı bir çalışma yürüten mentorlar, katılımcıları belirliyor, üçer kişilik ekiplere ayırıyor ve her biri ile iletişime geçiyor. Her ekibe bir mentor düşüyor. Atölye günü, katılımcılar bir taraftan Django Girls'ün hazırlamış olduğu programı takip ederken, bir taraftan da takıldıkları yerde mentorlarından yardım alıyorlar. Günün sonunda programlama geçmişi olmayan kadınlar, kendi web uygulamalarını geliştirerek, neler yapabileceklerinin farkına varabiliyor, görünürlüklerini artırma fırsatı yakalıyorlar. Atölye, kadınların, bu ekosistemde yalnız olmadıklarını hissedecekleri ve birbirleriyle kolayca iletişim kurup, bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlayacak bir ortam yaratıyor." dedi.

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