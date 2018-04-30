Kod yazan kadınlar Bilgi'de buluştu
İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Django Girls İstanbul, Türkiye’nin farklı illerinden programlamaya meraklı kadınları bir araya getirdi. Kadınların, yazılım dünyasında daha çok söz sahibi olmalarını hedefleyen eğitim programı, BİLGİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin desteğiyle düzenlendi.
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye’nin farklı illerinden kadınları Django Girls İstanbul programlama atölyesinde buluşturdu. 2014 yılında iki Polonyalı yazılımcı kadının başlattığı, dünyada binlerce kadını programlamaya teşvik eden yazılım atölyesi Django Girls, santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleştirildi.
15 yaş üstü 24 kadın, BİLGİ’li öğrenciler ve akademisyenlerin mentorluğunda kendi web uygulamalarını geliştirdi. 3 katılımcıya 1 mentorun eşlik ettiği, gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirilen Django Girls eğitim atölyesinde bir araya gelen kadınlar, programlamanın inceliklerini deneyimleme imkânı buldu.
Django Girls’ün İstanbul etkinliği mentorlarından BİLGİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Görevlisi Tuğba Yıldız, kadınların yazılım dünyasındaki önemine değinerek, "BİLGİ ailesi olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğumuz Django Girls yazılım atölyesi, kadınları programlamaya teşvik etmek amacı ile tamamen gönüllü mentorlar tarafından yürütülen dünya çapında bir etkinlik. Atölye öncesi hummalı bir çalışma yürüten mentorlar, katılımcıları belirliyor, üçer kişilik ekiplere ayırıyor ve her biri ile iletişime geçiyor. Her ekibe bir mentor düşüyor. Atölye günü, katılımcılar bir taraftan Django Girls'ün hazırlamış olduğu programı takip ederken, bir taraftan da takıldıkları yerde mentorlarından yardım alıyorlar. Günün sonunda programlama geçmişi olmayan kadınlar, kendi web uygulamalarını geliştirerek, neler yapabileceklerinin farkına varabiliyor, görünürlüklerini artırma fırsatı yakalıyorlar. Atölye, kadınların, bu ekosistemde yalnız olmadıklarını hissedecekleri ve birbirleriyle kolayca iletişim kurup, bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlayacak bir ortam yaratıyor." dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle