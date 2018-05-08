Kesintisiz müzik deneyimi: Big Burn İstanbul Festivali

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Kampüs
08.05.2018 - 14:54, Son Güncelleme:

Kesintisiz müzik deneyimi: Big Burn İstanbul Festivali

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Kesintisiz müzik deneyimi: Big Burn İstanbul Festivali

Kesintisiz müzik deneyimi sunan Big Burn İstanbul Festivali bu yaza da damgasını vuracak gibi görünüyor.

Burn Energy Drink Tarafından Organize Edilen 100’den Fazla DJ ve 5 Sahne ile Kesintisiz Müzik Deneyimi Sunan Big Burn İstanbul Festival Bu Yaza da Damgasını Vuracak! 

Geçen yaz İstanbul'da harika bir şeyler oldu! Şehir, müzikseverlerin hala konuştuğu 3 günlük inanılmaz bir festivale şahitlik etti. Burn Enerji İçeceğinin organize ettiği Big Burn İstanbul uluslararası ve lokal olmak üzere 100 DJ ve produktör, 5 sahne ile Suma Beach'i bir elektronik müzik mabedi haline getirdi. Big Burn Istanbul, bu yaz da muhteşem bir Line Up ile elektronik müzikseverlere 20-21-22 Temmuz'da Suma

Beach'te ev sahipliği yapacak. 
Festivale ait ilk açıklanan isimler dünya elektronik müzik sahnesinin yıldızları: Adam Beyer, Claptone, Dubfire, Seth Troxler, Tale Of Us olurken sosyal medya sayfaları daha şimdiden katılımcıların heyecanlarını bildiren yorumları ile dolmuş durumda. Daha pek çok DJ ve prodüktör ismin www.bigburn.istanbul adresinden ve Big Burn İstanbul sosyal medya hesaplarından açıklanacağı festival için bu yıl yurt dışından da yoğun bir katılım bekleniyor.

 

4 Kapak Kodu 50 TL İndirim Fırsatı

Türkiye’nin yeni festival deneyimi Big Burn İstanbul biletlerini indirimli almak isteyenler için ise kaçırılmayacak bir fırsat sunulmuş Burn Enerji İçeceği Tarafından. BURN kutularında yer alan siyah açma halkalarındaki şifreyi http://bigburn.istanbul/avantajlibilet adresinden Biletix indirim koduna çevirenler 1 kapaktan 10 TL, 4 kapaktan 50 TL indirim kazanıyor.Müzik ve doğanın iç içe olduğu bir atmosferde, İstanbul’un en gözde açık hava mekanlarından biri olan Suma Beach’te binlerce müzikseveri ikinci kez benzersiz bir festival ortamında ağırlayacak olan Big Burn İstanbul’u ajandanıza not etmeyi unutmayın!

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