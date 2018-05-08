Kesintisiz müzik deneyimi: Big Burn İstanbul Festivali
Kesintisiz müzik deneyimi sunan Big Burn İstanbul Festivali bu yaza da damgasını vuracak gibi görünüyor.
Burn Energy Drink Tarafından Organize Edilen 100’den Fazla DJ ve 5 Sahne ile Kesintisiz Müzik Deneyimi Sunan Big Burn İstanbul Festival Bu Yaza da Damgasını Vuracak!
Geçen yaz İstanbul'da harika bir şeyler oldu! Şehir, müzikseverlerin hala konuştuğu 3 günlük inanılmaz bir festivale şahitlik etti. Burn Enerji İçeceğinin organize ettiği Big Burn İstanbul uluslararası ve lokal olmak üzere 100 DJ ve produktör, 5 sahne ile Suma Beach'i bir elektronik müzik mabedi haline getirdi. Big Burn Istanbul, bu yaz da muhteşem bir Line Up ile elektronik müzikseverlere 20-21-22 Temmuz'da Suma
Beach'te ev sahipliği yapacak.
Festivale ait ilk açıklanan isimler dünya elektronik müzik sahnesinin yıldızları: Adam Beyer, Claptone, Dubfire, Seth Troxler, Tale Of Us olurken sosyal medya sayfaları daha şimdiden katılımcıların heyecanlarını bildiren yorumları ile dolmuş durumda. Daha pek çok DJ ve prodüktör ismin www.bigburn.istanbul adresinden ve Big Burn İstanbul sosyal medya hesaplarından açıklanacağı festival için bu yıl yurt dışından da yoğun bir katılım bekleniyor.
4 Kapak Kodu 50 TL İndirim Fırsatı
Türkiye’nin yeni festival deneyimi Big Burn İstanbul biletlerini indirimli almak isteyenler için ise kaçırılmayacak bir fırsat sunulmuş Burn Enerji İçeceği Tarafından. BURN kutularında yer alan siyah açma halkalarındaki şifreyi http://bigburn.istanbul/
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