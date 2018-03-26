Kendini ödüllendir

27 MART DÜNYA TİYATRO GÜNÜ

En son hangi oyuna gittiniz? Tiyatro hayatınızın neresinde? Bir tiyatro oyununda hissettiğiniz heyecanı hatırlamanın tam vakti! Yunanistan’da doğup okul şenliklerimize kadar uzanan tiyatronun köklü tarihi yüzyıllardır hayatımıza renk katıyor. Hal böyle olunca tiyatro gününü kutlamazsak olmaz. İlk kez 1961’de Uluslararası Tiyatro Enstitüsü tarafından kutlanmaya başlayan Dünya Tiyatro Günü’nün asıl amacı hükümetlerin, politikacıların, kurum ve kuruluşların toplumsal değerlere dikkat çekmesi için farkındalık yaratmasıyla ilgiliydi. Geleceğin sanatı olarak görülen tiyatronun belli bir bilinçle sokaklarda dahi karşımızda çıkması yalnızca ekonomik büyümeye bir katkı olarak görülmemeli. Aynı zamanda kültürel bir deneyim de vadeden tiyatro, öğretici olduğu kadar eğlenceli de olabiliyor. Paris’teki Milletler Tiyatrosu’nun açılış tarihi de olan 27 Mart’ta ilginizi çekecek bir oyuna bilet alarak Dünya Tiyatro Günü’nü kutlamaya ne dersiniz?

30 MART PARK GÜNÜ

Havalar iyiden iyiye ısındı. Moda Sahili’nde, Maçka’da, Seğmenler’de, Kordon’da çimlere uzanıp yatmaktan daha güzel ne var ki? Bugün kendinize bir güzellik yapın ve tüm dertlerinizi bir kenara bırakıp güneşin tadını çıkarın. Hatta bu güzelliği arkadaşlarınızla paylaşarak mutluluğunuzu çoğaltın. Arkadaşlarınızla sohbet edin, kitap okuyun, müzik dinleyin, gökyüzünü izleyin, ağaçlara dokunun, yürüyüş yapın, köpeğinizi gezdirin, bisiklet sürün, havayı ciğerlerinize doldurun. Şehrin kalabalığından kurtulun, doğaya sığının ve yaşamı iliklerinize kadar hissedin. Çıplak ayaklarla toprağa basmayı aman ha unutmayın. Tüm kötü enerjileri kovmanın tam zamanı... Bu cuma kendinizi ödüllendirin. Park Günü de bahanesi olsun. Gün sonunda bir fotoğrafınızı çekip bugünü hep gülümseyerek hatırlamayı da es geçmeyin.

1 NİSAN DÜNYA ŞAKA GÜNÜ

Hepimizin gün içerisinde biraz eğlenceye ihtiyacı var. Hatta hadi gelin, sınırları kaldıralım. Bugün, Dünya Şaka Günü ve kutlamayı en çok sevdiğimiz günlerden bir tanesi. Biraz kalıpların dışına çıkıp en yakınların için özgün ve yaratıcı bir şaka hazırlamaya var mısın? Kimseye zarar vermeyecek ama biraz da uçuk kaçık tüm şakaların kabul edildiği gün bugün. İster iletişim kurduğunuz insanlarla aranızda olan özel bir durumla ister yeryüzünde bir kişiyi bile es geçmeyecek klişe bir şakayla Dünya Şaka Günü’nü kutlayabilirsiniz. Size kalmış! Unutmayın, her gülümseme vücudunuzdaki endorfinin artmasını sağlayacak. Bu da sizi dün olduğundan çok daha fazla hayattan tatmin olmuş hissettirmeye yetecek. Hiç tanımadığınız birine yapacağınız tatlı bir şaka belki yeni güzel ilişkiler kurmanızı sağlayacak. Hepsinden önemlisi herkes iyi vakit geçirecek. Eğer yaptığın şakanın çok iyi olduğunu düşünüyorsan onu kaydedip herkesle paylaşmayı da deneyebilirsin. Kim bilir, belki yeni bir Youtuber doğar! Küçük bir hatırlatma daha; eğlenceli olmayan bir hayat yaşamaya değmez. Eğlenmeyi bilmeyen insanlarla da iletişiminizi kesmek için bir fırsat olabilir bugün. Tabii ki tüm eğlenceyi bir güne sığdırmayın, bir ömre yayın ve içten gülüşlerinizi çoğaltacak her şeye ve herkese sıkı sıkı sarılın.

Yazan: Özge Yağmur