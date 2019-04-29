Kariyer kaygısını bitiren konferans
Üniversite öğrencilerinin kariyer kaygılarını ortadan kaldırmayı amaçlayan ve Akdeniz Üniversitesi Felsefe ve Bilim Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Dönüşen ve Değişen Liderlik’ konferansı üniversiteli gençlerden tam not aldı.
Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bumin Kağan Konferans Salonunda gerçekleşen konferansta Kişisel Gelişim Uzmanı Ümit Sedat Bayram ve Araştırmacı Yazar Serdar Alp Öztürk yaptıkları konuşma ile üniversiteli gençlerin oldukça dikkatini çekti.
Kişisel Gelişim Uzmanı Ümit Sedat Bayram ve Araştırmacı Yazar Serdar Alp Öztürk “Dönüşen ve Gelişen Lider” adlı konferanslarında hayatın kontrolünü ele almayı ve liderlik sürecinde değişimi yönetmeye dikkat çekti. Başarılı olmanın mutlak etkisi, başarılı iş insanlarının neleri farklı yaptıklarını örneklerle ele alan Bayram ve Öztürk, tüketilen hayatta üretici lider olarak nasıl katkı sağlanabilirin cevaplarını hep birlikte aradı.
İş hayatına atılma sürecinde içlerinde yüksek kaygı taşıyan üniversite gençlerine geçerliliği kabul edilir reçeteler sunmayı hedefleyen Bayram ve Öztürk’ün konuşması üniversite gençleri tarafından geçer not aldı.
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