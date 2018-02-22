Kariyer Festivali 2018 başlıyor

Yeditepelilerin kariyer hayatlarındaki ilk adımlarını kampüsün dışına çıkmadan atma fırsatı yakaladığı Kariyer Festivali, 26 Şubat-2 Mart tarihleri arasında üniversitenin Kayışdağı Yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Festivale katılacak olan 200’den fazla firmanın temsilcileri, yüzlerce öğrenci ve mezunun iş ve staj başvurularını alarak onların iş hayatına dâhil olmasına ve kariyer hayatlarında fark yaratmasına olanak sağlayacak.

Yeditepe Üniversitesi Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Müdürlüğü bünyesinde yer alan Yeditepe Profesyonel Ekibi desteğiyle düzenlenen Kariyer Festivali’nin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Mülakat Simülasyonları, Vaka ve Atölye Çalışmaları, Code Master Yarışması

AvivaSA, Loreal, Allianz, Mavi Jeans, Novartis gibi önde gelen firmaların mülakat simülasyonları, Toyota firması tarafından yapılacak olan vaka çalışması, OBSS iş birliği ile gerçekleştirilecek olan Code Master yarışması ve atölye çalışmaları ile bir şenlik havasında geçecek olan Kariyer Festivali, binlerce öğrenci ve mezunumuzun gün boyu düzenlenen oturumlarda sektör liderleriyle bir araya gelmesini sağlayacak. Festivalde, Türk Hava Yolları, Unilever, Philips, Oracle, Abdi İbrahim, Glaxo Smith Kline, AvivaSA, Huawei, Mavi Jeans, Toyota, Sony, Yves Rocher, White and Case Türkiye, Kariyer.net gibi seçkin firmaların yanı sıra hukuk ve eczacılık alanında yetkin isimlerin de yer aldığı oturumlar gerçekleşecek.

Kariyer Festivali kapsamında, sektörün önde gelen firmaları, stantları ile birlikte kampüste ağırlanarak, öğrenci ve mezunların iş ve staj başvurularını toplayabilecek. Bu sayede Yeditepeli öğrenciler ve yeni mezun Yeditepeliler kariyer hayatlarındaki ilk adımlarını kampüsün dışına çıkmadan atma fırsatı yakalayacak. Yüzlerce öğrencinin iş ve staj başvurusunu kabul edip, kendi insan kaynakları süreçlerini anlatan firmalar arasında dünya devleri de yer alacak.