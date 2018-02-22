Ara
MENÜ
Kampüs Haberleri

KAMPÜS

    Haberler >Kampüs>Kariyer Festivali 2018 başlıyor

    Kariyer Festivali 2018 başlıyor

    Hürriyet Haber
    22.02.2018 - 16:57 | Son Güncelleme:

    Yeditepe Üniversitesi’nin öğrencilerine kariyer fırsatlarını bir şenlik havasında sunduğu geleneksel Kariyer Festivali, 26 Şubat’ta başlıyor.

    Yeditepelilerin kariyer hayatlarındaki ilk adımlarını kampüsün dışına çıkmadan atma fırsatı yakaladığı Kariyer Festivali, 26 Şubat-2 Mart tarihleri arasında üniversitenin Kayışdağı Yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Festivale katılacak olan 200’den fazla firmanın temsilcileri, yüzlerce öğrenci ve mezunun iş ve staj başvurularını alarak onların iş hayatına dâhil olmasına ve kariyer hayatlarında fark yaratmasına olanak sağlayacak.

    Yeditepe Üniversitesi Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Müdürlüğü bünyesinde yer alan Yeditepe Profesyonel Ekibi desteğiyle düzenlenen Kariyer Festivali’nin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görmesi bekleniyor.

    Mülakat Simülasyonları, Vaka ve Atölye Çalışmaları, Code Master Yarışması

    AvivaSA, Loreal, Allianz, Mavi Jeans, Novartis gibi önde gelen firmaların mülakat simülasyonları, Toyota firması tarafından yapılacak olan vaka çalışması, OBSS iş birliği ile gerçekleştirilecek olan Code Master yarışması ve atölye çalışmaları ile bir şenlik havasında geçecek olan Kariyer Festivali, binlerce öğrenci ve mezunumuzun gün boyu düzenlenen oturumlarda sektör liderleriyle bir araya gelmesini sağlayacak. Festivalde, Türk Hava Yolları, Unilever, Philips, Oracle, Abdi İbrahim, Glaxo Smith Kline, AvivaSA, Huawei, Mavi Jeans, Toyota, Sony, Yves Rocher, White and Case Türkiye, Kariyer.net gibi seçkin firmaların yanı sıra hukuk ve eczacılık alanında yetkin isimlerin de yer aldığı oturumlar gerçekleşecek.

    Kariyer Festivali kapsamında, sektörün önde gelen firmaları, stantları ile birlikte kampüste ağırlanarak, öğrenci ve mezunların iş ve staj başvurularını toplayabilecek. Bu sayede Yeditepeli öğrenciler ve yeni mezun Yeditepeliler kariyer hayatlarındaki ilk adımlarını kampüsün dışına çıkmadan atma fırsatı yakalayacak. Yüzlerce öğrencinin iş ve staj başvurusunu kabul edip, kendi insan kaynakları süreçlerini anlatan firmalar arasında dünya devleri de yer alacak.

    Etiketler: üniversite , kariyer , yeditepe üniversitesi , kariyer festivali
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri