Kariyer Fest'e rekor katılım
5000 lise öğrencisi gerçek kampüs ortamında bir günlük üniversite deneyimi yaşadı.
“Geleceğin Seni Bekliyor” sloganıyla Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve 4 Mayıs 2018 Cuma günü gerçekleştirilen Okan Üniversitesi Kariyer Fest 2018’e, İstanbul ve çevre illerden 5000 lise öğrencisi katıldı. Kariyer Fest’te bir araya gelen 5000 lise öğrencisi gerçek kampüs ortamında bir günlük üniversite deneyimi yaşadı.
Hayallerindeki bölümü Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde tanımak ve üniversite hayatındaki eğlenceyi yaşamak için bir araya gelen öğrenciler fakültelerde üniversitenin farklı bölümlerinin dekanları tarafından karşılandı. Dekanlar öğrencilerin sorularına yanıt verdi ve bölümlerini tanıttı.
Festivalde, Okan Üniversitesi’nin düzenlediği Liselerarası Müzik Yarışması, Liselerarası Bilgi Yarışması ve Liseli Gençler Sosyal Girişimcilik Proje Yarışması’nda derece alan öğrencilere ödülleri verildi. Liselerarası Müzik Yarışması kazananlarının performanslarının ardından sahneye Cem Belevi çıktı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle