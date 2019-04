Kampüs'te müzik tarihimize gururlu bir yolculuk: Türkiye'nin Eurovision Yolculuğu

1975, Semiha Yankı – Seninle Bir Dakika

Seninle Bir Dakika şarkısıyla Eurovision'un ilk Türkiye temsilcisi Semiha Yankı, Hollanda'nın kazandığı yarışmada 19. oldu.

1980, Ajda Pekkan - Petrol

1980 Eurovision Şarkı Yarışması, 19 Nisan'da Hollanda-Den Haag, Congresgebouw'da gerçekleşti. Türkiye’nin 15. Olduğu yarışmada İrlanda birincilik elde etti.

1988, Mazhar-Fuat-Özkan – Sufi

Yarışmanın birincisi İsviçre adına "Ne partez pas sans moi" ile yarışan Céline Dion oldu. Dion bu başarının ardından uluslararası şöhrete ulaştı. MFÖ ise 15. oldu.

1990, Kayahan – Gözlerinin Hapsindeyim

5 Mayıs 1990 günü yapılan 35. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Kayahan 17. oldu. Yarışmada Kayahan'ın vokalistliğini Demet Sağıroğlu yaptı.

1997, Şebnem Paker - Dinle

Yarışmada Türkiye o güne kadar olan en iyi derecesi olan üçüncülüğünü Levent Çoker'in besteleyip Şebnem Paker'in seslendirdiği "Dinle" adlı parça ile kazandı.

2000, Pınar Ayhan - Yorgunum Anla

Türkiye ilk defa yarı İngilizce bir şarkıyla katıldı ve 10. oldu.

2003, Sertab Erener – Everyway That I Can

2003 yılında Türkiye'yi temsil eden ve Türkiye'ye ilk birinciliği getiren şarkı "Everyway That I Can" oldu.

2004, Athena - For Real

Athena hareketli şarkısı "For Real" ile 4. oldu.

2007, Kenan Doğulu – Shake It Up Şekerim

2007 yılında kırkı aşkın katılımcı ülke ile en kalabalık yıllarından birini yaşayan organizasyonda Türkiye'yi temsil eden ve ülkeye 4.’lük kazandıran şarkı Kenan Doğulu'nun "Shake It Up Şekerim"i oldu.

2008, Mor ve Ötesi – Deli

Yarışmaya "Deli" ile katılan rock müziğin iddialı grubu Mor ve Ötesi yarışmada 7. oldu.

2009, Hadise – Düm Tek Tek

Favoriler arasında gösterilen Hadise yarışmada 4. oldu.

2010, maNga - We Could Be The Same

Sertab Erener'in ardından en iyi dereceyi alan grup 2. oldu.

2012, Can Bonomo – Love Me Back

Türkiye’nin son kez katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması’nda Can Bonomo ‘Love Me Back’ adlı şarkıyla 112 puan alarak 7’nci oldu.

Spotify listemizde buradakilerin yanı sıra daha birçok şarkıya ulaşabilirsiniz.