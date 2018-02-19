Kalbimizden kalbinize: Namaste!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Kampüs
19.02.2018 - 11:05, Son Güncelleme:

Kalbimizden kalbinize: Namaste!

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Kalbimizden kalbinize: Namaste!

Namaste! Bu hafta da keyif alarak yapabileceğimiz ve belki de ilham alabileceğimiz birçok şey var. O zaman Neşeli Günler’den kocaman bir merhaba!

21 ŞUBAT ULUSLARARASI ANADİL GÜNÜ

“Biriyle anladığı dilden konuşursanız zihnine, eğer onun kendi dilinde konuşursanız kalbine hitap etmiş olursunuz.” – Nelson Mandela

Kalbimizden kalbinize: Namaste

Dilin kemiği yok derler, doğru. Gün içerisinde sık sık karşınızdaki insanla aynı dili konuşmuyor gibi hissedebilirsiniz, aman ne mesele! Arkanıza yaslanın ve Mandela’nın sözlerine kulak verin. UNESCO’nun 1999 yılında ilan ettiği bugünün anlamı oldukça büyük. 1952 yılında Bengal Dili Hareketi’nde hayatını kaybedenlerin anıldığı önemli bir gün olarak bilinen 21 Şubat zaman içerisinde nesli tükenmekte olan dillerin korunması ve çok kültürlülüğün teşvik edilmesi üzerine etkinliklerin yapıldığı bir güne dönüşmüş. Sosyal uyum, kültürel farkındalık ve hoşgörünün sergilendiği çok kültürlü festivaller bireysel olarak da kişisel kimliği bağlayan iletişim nüansları ve incelikleri değerli kılar. Aynı zamanda yok olma tehlikesi altında bulunan dillere de dikkat çeken etkinlikler, bir dilin ölmesiyle birlikte binlerce yıl tecrübe edilen pek çok kavramsal becerinin de yok olması demek olduğunun altını çiziyor. Böyle bir farkındalığa etkinliklere katılarak sen de destek olabilirsin!

 

22 ŞUBAT DÜNYA YOGA GÜNÜ

Namaste! Yoganın sağlığa olan faydaları binlerce yıldır bilinen bir gerçek. Yoga; esnekliği, dengeyi ve duruşu geliştirir. Kas kuvveti oluşturur ve kan akışınız ile bağışıklığınızı artırır. Kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan yoga aynı zamanda odaklanmanızı kolaylaştırdığı gibi daha iyi uyumanıza da yardımcı olur. Hayatınızı kolaylaştıracak birkaç seçenek ve hatta sağlıklı bir hayat için çok daha fazlasını vadeden yoga, evrenle olan ilişkinizde pozitif bir etkileşim yaratır. Keşke tüm dünya aynı anda yapsa da şu ölü toprağı üzerimizden bi’ atsak dediğinizi duyar gibiyiz! Bir gün, neden olmasın? Güzel enerjiler biriktirip bunu evrene yayma mantığıyla yapılan yoganın bir yoga günü olarak tüm dünyada kutlanmasının hikayesine gelince… Gülümseten detaylara hazır mısın? Almanya’da yaşayan bir yoga öğretmeni olan Samira Radsi, insan hakları ihlal edilen mağdurlara yardım etme fikriyle doğan bu fikrin bir cumartesi sabahı cappuccino içerken aklına geldiğini söylüyor. Radsi, ilk olarak yakınındaki yogilerle paylaştığı bu fikrini zamanla tüm dünyadaki yoga okullarıyla iletişime geçerek büyüttü. Dünyadaki yoga öğretmenlerinin, yoga okullarının ve tüm yogilerin zamanlarını, alanlarını, enerjilerini ve paralarının bir kısmını insan hakları ihlal edilenlere bağışlaması ve tüm bunların belki de bir insanın hayatına dokunacak olması kadar daha iyi hissettiren ne olabilir ki! Yapmanız gereken sadece en yakın yoga okuluna başvurmak. İyi hissetmek işte bu kadar kolay… Belli mi olur, Dünya Yoga Günü’nü kutlamak sizin için daha sağlıklı ve verimli bir hayatın da başlangıcıdır belki?

 

23 ŞUBAT TENİS GÜNÜ

1800’lü yılların ortalarında Harry Gem ve Augurio Perera’nın İngiltere’de keşfettiği “Çim tenisi” oyunu modern tenisin de tarihi olarak kabul edilir. 19. yüzyıldan beri pek çok kişinin favori sporu olan tenisi henüz denemediyseniz zamanı geldi. Nispeten hafif ve tutması kolay bir raket, birkaç top ve en yakın tenis kortu seni bekliyor! Tenis Günü’nün en güzel tamamlayıcısı ise bu oyunu çok sevdiğin biriyle keşfetmek olacak. Güvenmek zorunda kalmayacağınız bir ekip üyesi olmadan, tek kişilik dev kadro olduğun ve kararlılığın ile çevikliğinin test edileceği bu oyun, hızlı tempoları sevenler için de bire bir…

 

Yazan: Özge Yağmur

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