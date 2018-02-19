Kalbimizden kalbinize: Namaste!

21 ŞUBAT ULUSLARARASI ANADİL GÜNÜ

“Biriyle anladığı dilden konuşursanız zihnine, eğer onun kendi dilinde konuşursanız kalbine hitap etmiş olursunuz.” – Nelson Mandela

Dilin kemiği yok derler, doğru. Gün içerisinde sık sık karşınızdaki insanla aynı dili konuşmuyor gibi hissedebilirsiniz, aman ne mesele! Arkanıza yaslanın ve Mandela’nın sözlerine kulak verin. UNESCO’nun 1999 yılında ilan ettiği bugünün anlamı oldukça büyük. 1952 yılında Bengal Dili Hareketi’nde hayatını kaybedenlerin anıldığı önemli bir gün olarak bilinen 21 Şubat zaman içerisinde nesli tükenmekte olan dillerin korunması ve çok kültürlülüğün teşvik edilmesi üzerine etkinliklerin yapıldığı bir güne dönüşmüş. Sosyal uyum, kültürel farkındalık ve hoşgörünün sergilendiği çok kültürlü festivaller bireysel olarak da kişisel kimliği bağlayan iletişim nüansları ve incelikleri değerli kılar. Aynı zamanda yok olma tehlikesi altında bulunan dillere de dikkat çeken etkinlikler, bir dilin ölmesiyle birlikte binlerce yıl tecrübe edilen pek çok kavramsal becerinin de yok olması demek olduğunun altını çiziyor. Böyle bir farkındalığa etkinliklere katılarak sen de destek olabilirsin!

22 ŞUBAT DÜNYA YOGA GÜNÜ

Namaste! Yoganın sağlığa olan faydaları binlerce yıldır bilinen bir gerçek. Yoga; esnekliği, dengeyi ve duruşu geliştirir. Kas kuvveti oluşturur ve kan akışınız ile bağışıklığınızı artırır. Kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan yoga aynı zamanda odaklanmanızı kolaylaştırdığı gibi daha iyi uyumanıza da yardımcı olur. Hayatınızı kolaylaştıracak birkaç seçenek ve hatta sağlıklı bir hayat için çok daha fazlasını vadeden yoga, evrenle olan ilişkinizde pozitif bir etkileşim yaratır. Keşke tüm dünya aynı anda yapsa da şu ölü toprağı üzerimizden bi’ atsak dediğinizi duyar gibiyiz! Bir gün, neden olmasın? Güzel enerjiler biriktirip bunu evrene yayma mantığıyla yapılan yoganın bir yoga günü olarak tüm dünyada kutlanmasının hikayesine gelince… Gülümseten detaylara hazır mısın? Almanya’da yaşayan bir yoga öğretmeni olan Samira Radsi, insan hakları ihlal edilen mağdurlara yardım etme fikriyle doğan bu fikrin bir cumartesi sabahı cappuccino içerken aklına geldiğini söylüyor. Radsi, ilk olarak yakınındaki yogilerle paylaştığı bu fikrini zamanla tüm dünyadaki yoga okullarıyla iletişime geçerek büyüttü. Dünyadaki yoga öğretmenlerinin, yoga okullarının ve tüm yogilerin zamanlarını, alanlarını, enerjilerini ve paralarının bir kısmını insan hakları ihlal edilenlere bağışlaması ve tüm bunların belki de bir insanın hayatına dokunacak olması kadar daha iyi hissettiren ne olabilir ki! Yapmanız gereken sadece en yakın yoga okuluna başvurmak. İyi hissetmek işte bu kadar kolay… Belli mi olur, Dünya Yoga Günü’nü kutlamak sizin için daha sağlıklı ve verimli bir hayatın da başlangıcıdır belki?

23 ŞUBAT TENİS GÜNÜ

1800’lü yılların ortalarında Harry Gem ve Augurio Perera’nın İngiltere’de keşfettiği “Çim tenisi” oyunu modern tenisin de tarihi olarak kabul edilir. 19. yüzyıldan beri pek çok kişinin favori sporu olan tenisi henüz denemediyseniz zamanı geldi. Nispeten hafif ve tutması kolay bir raket, birkaç top ve en yakın tenis kortu seni bekliyor! Tenis Günü’nün en güzel tamamlayıcısı ise bu oyunu çok sevdiğin biriyle keşfetmek olacak. Güvenmek zorunda kalmayacağınız bir ekip üyesi olmadan, tek kişilik dev kadro olduğun ve kararlılığın ile çevikliğinin test edileceği bu oyun, hızlı tempoları sevenler için de bire bir…

Yazan: Özge Yağmur