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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kampüs
27.09.2018 - 11:41, Son Güncelleme:

Kadir Has Üniversitesi'nden 'herkese açık ders'

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Kadir Has Üniversitesi'nden 'herkese açık ders'

Kadir Has Üniversitesi’nde herkesin katılım sağlayabileceği ‘Açık Ders’ 6 Ekim’de başlıyor. Ocak ayının sonuna kadar devam edecek olan ‘Açık Ders’ programında 4 farklı konuda ders bulunuyor. Katılım sağlayanlara ders sonunda Üstün Başarı, Başarı Sertifikası veya tavsiye mektubu kazanma şansı verilecek.

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Vekili Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, “Beyin Bilimi ve Nöroloji: Geleceğin Bilimi” dersini ve üniversitenin 7 Fakülte, Dekan ve Bölüm Başkanlarının da katılımıyla, ortak olarak verdiği ders ise “Hayal, Gerçek, Bilim, Toplum ve Hukuk” olacak.

Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Berker de, açık dersler kapsamında “Yasaların Verdiği ve Edebiyatın Geri Aldığı Kadın Hakları: Reşat Nuri Güntekin” ve MIT’de geliştirmiş olduğu, “Faz Geçişleri ve Renormalizasyon Grubu” derslerini herkese açık olarak verecek. Reşat Nuri Güntekin, Halit Ziya Uşaklıgil ve Ömer Seyfettin’in eserlerinin inceleneceği kadın hakları dersinde haftada 200 sayfalık kitap okuma zorunluluğu olacak.

 

“ HER İNSAN OKUDUKLARINDAN DEĞİŞİK ANLAMLAR ÇIKARIYOR”

Kendi verdiği derste her hafta 200 sayfa okuma yaptıklarını ve kişinin okuduğu şeyler üzerine fikirlerini belirtmesinin çok değerli olduğu dile getiren Prof. Dr. Nihat Berker; “Her türlü fikirleri olan, hayatın her köşesinden, her meslekten gelen insanlar var. Farklı geçmişten olan insanlarla çalışmayı çok seviyoruz çünkü karşılıklı fikir değiş tokuşu çok güzel oluyor. Öğrencilerin okuduğunu ben de okuyorum. Birçok öğrencim ders bittikten sonra da okumaya devam ettiklerini söyledi. Kitap okumak güzel bir şey hayatımızı canlandırıyor, başka bir perspektif katıyor. Bunu hep beraber yapıyor olabilmek de çok keyifli. İki insan aynı şeyi okuyor, değişik anlamlar çıkarıyor ve karşılıklı olarak birbirinden faydalanıyorlar. Bunu bu derslerde keşfetmek çok güzel bir şey” diye konuştu.

 

“EDEBİYATTA KADINA YAPILAN HAKSIZLIĞI HEMEN GÖREMİYORUZ”

Prof. Dr. Berker, Reşat Nuri Güntekin’in romanlarında, hak ve özgürlüklerini kullanan kadınların ve ailelerinin acımasızca küçük görüldüğünün ve cezalandırıldığının görüldüğünü dile getirdi. Halit Ziya Uşaklıgil, Reşat Nuri Güntekin ve Ömer Seyfettin gibi yazarların eserlerinin karşılaştırılarak okunacağı derslerin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Berker; “Bir kurgu olarak dizilerde de kadınların cezalandırıldığını görüyoruz. Kadınlar ve aileleri kendi haklarını kullandıkları için cezalandırıyorlar ve bu çok üzücü bir şey bu da o kadar çok yapılıyor ki farkına varmıyoruz, hemen göremiyoruz. Bu derste bunları da göreceğiz” dedi.

 

“Beyin Bilimi ve Nöroloji: Geleceğin Bilimi”, “Yasaların Verdiği ve Edebiyatın Geri Aldığı Kadın Hakları: Reşat Nuri Güntekin”, “Hayal, Gerçek, Bilim, Toplum ve Hukuk” ve “Faz Geçişleri ve Renormalizasyon Grubu” derslerinin yer aldığı açık derslerde kontenjan sınırının da bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Berker, derslerin içeriğine ilişkin “Derse katılım için okuma ödevlerini, sınıf yazılarını, sınavları, dönem ödevini yapmak mutlaka gerekmektedir.Her derste bir kısa sınav ve dönem ortası dönem sonu sınavı var. Herkesin yapacağı fakat kendini vermesi gereken çalışmalar. Başarılı katılımcılara Üstün Başarı Sertifikası veya Başarı Sertifikası verilecektir.Üstün Başarı Sertifikasını alanlara referans olunabilir veya tavsiye mektubu yazılabilir. Öğrenciler başvurularını https://acik-ders.khas.edu.tr/ adresinden yapabilirler” dedi.

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