Kadir Has Üniversitesi'nde 'Yüksek Lisans ve Doktora' başvuruları başladı
Yüksek lisans ve doktora için başvurular 18 Haziran tarihinde başladı. Yüksek lisans ve doktora eğitimi almak isteyen adaylar, kayıt için 10 Ağustos 2018 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.
Yüksek lisans programları katılımcılara, güncel bilgilerle yeteneklerini geliştirme ve kendi eşdeğerleri arasında farklılaşma imkanı elde etme imkanı gibi çok önemli bir avantaj sağlıyor. Yüksek lisans programları, bireylerin kendilerini farklılaştırabileceği seviyede şekillendirmesi ile iş hayatında fark yaratılabiliyor. Kadir Has Üniversitesi bünyesinde bulunan Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün yüksek lisans ve doktora programları, alanların güncel ihtiyaçlarına ve katılımcıların taleplerine dayalı olarak yer alıyor.
Kadir Has Üniversitesi lisansüstü program başvuruları online olarak http://www.khas.edu.tr/2929/
Lisansüstü programlara başvuru yapan tüm adaylara, mülakatlardaki değerlendirmelerde başarılı olmaları ve uygun görülmesi halinde kontenjan sınırlaması olmadan %100’e varan burs imkanları da sunuluyor. Kamu personeline ise, tüm lisansüstü programlarında %20 indirim uygulanıyor.
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