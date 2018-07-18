Kadir Has Üniversitesi'nde 'Yüksek Lisans ve Doktora' başvuruları başladı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerKadir Has Üniversitesi'nde 'Yüksek Lisans ve Doktora' başvuruları başladı
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Kampüs
18.07.2018 - 10:22, Son Güncelleme:

Kadir Has Üniversitesi'nde 'Yüksek Lisans ve Doktora' başvuruları başladı

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Kadir Has Üniversitesi'nde 'Yüksek Lisans ve Doktora' başvuruları başladı

Yüksek lisans ve doktora için başvurular 18 Haziran tarihinde başladı. Yüksek lisans ve doktora eğitimi almak isteyen adaylar, kayıt için 10 Ağustos 2018 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

Yüksek lisans programları katılımcılara, güncel bilgilerle yeteneklerini geliştirme ve kendi eşdeğerleri arasında farklılaşma imkanı elde etme imkanı gibi çok önemli bir avantaj sağlıyor. Yüksek lisans programları, bireylerin kendilerini farklılaştırabileceği seviyede şekillendirmesi ile iş hayatında fark yaratılabiliyor. Kadir Has Üniversitesi bünyesinde bulunan Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün yüksek lisans ve doktora programları, alanların güncel ihtiyaçlarına ve katılımcıların taleplerine dayalı olarak yer alıyor.

 

Kadir Has Üniversitesi lisansüstü program başvuruları online olarak http://www.khas.edu.tr/2929/lisansustu-egitim adresinden yapılabiliyor. Tüm tezli yüksek lisans ve doktora programı başvurularında ALES ya da eşdeğer belge zorunluluğu bulunuyor. Tezsiz yüksek lisans programlarında ise ALES şartı aranmıyor.

Lisansüstü programlara başvuru yapan tüm adaylara, mülakatlardaki değerlendirmelerde başarılı olmaları ve uygun görülmesi halinde kontenjan sınırlaması olmadan %100’e varan burs imkanları da sunuluyor. Kamu personeline ise, tüm lisansüstü programlarında %20 indirim uygulanıyor.

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