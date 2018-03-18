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    Kadınların sineması, kadınların festivali

    Hürriyet Haber
    18.03.2018 - 19:46 | Son Güncelleme:

    Kadınlarla kadınlar için sinema yapmak üzere kurulan Filmmor Kadın Kooperatifi, bu sene Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nin 16.’sını düzenliyor. Biz de 84. sayımızın 101 sayfasında bu hafta size bu şahane festivalden bahsettik.

    10 Mart’ta İstanbul’da başlayan festival, 10 Mayıs’a kadar Trabzon, İzmir, Antalya, Bodrum, Mersin, Adana, Diyarbakır dahil tam 8 şehirde sinema tutkunları ve kadınlarla buluşmaya devam ediyor. Göğsümüzde çiçekler açtıran Festival Baharı’nın, Filmmor’un ardından Uçan Süpürge ile devam edeceğini de belirtmeden geçmeyelim.

     

    Festivalin İstanbul ayağında izleyiciler kadın yönetmenlerin kadın filmlerinden öte, sinemaya ve hayata farklı kadrajlar açan kadınların ve 21. yüzyılın ustalarının sinemayla dansını izleme olanağını yakaladı. Fransız Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gösterimlerle Filmmor, Türkiye ve dünyadan 48 filmle birlikte söyleşiler, atölyeler ve toplu gösterimlerle dolu dolu bir program sunarak “Ne Söz Biter, Ne Yol, Ne de Düş” dedi.

     

    Filmmor Kadın Kooperatifi, İzmir Kadın Dayanışma Derneği, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, Antalya Kadın Dayanışma Derneği, Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği, İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi, Kadın Emeği Kolektifi Derneği, Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği ve Adana Kadın Platformu dayanışması ile gerçekleştirilen 16. Filmmor Kadın Filmleri Festivali tam 2 boyunca 8 şehirde ücretsiz olarak seyirciyle buluşmaya devam edecek. Sinemaseverler yeryüzünde konuşulan yüzlerce dilde, yüzlerce yönetmenden 48 film izlemenin yanı sıra; sözlerini, yollarını, düşlerini, masallarını, şiirlerini, öykülerini, şarkılarını, umutlarını, dirençlerini, deneyimlerini ve üretimlerini de paylaşacak.

     

    Her yıl merakla beklenen Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nin şehir ve tarihleri ise şu şekilde:

     

    İstanbul 10-17 Mart

    Antalya 23-25 Mart

    İzmir 30 Mart-1 Nisan

    Trabzon 6-8 Nisan

    Bodrum 13-15 Nisan

    Mersin 20-22 Nisan

    Adana 27-29 Nisan

    Diyarbakır 4-6 Mayıs

     

    Daima dayanışmanın başrolde olduğu ve bu sene 48 filmin gösterileceği festivalde yarışmanın olmaması bir yana dursun, biri sinemacılara umut olan diğeri ise korku salan iki ödülden de bahsetmeden geçmeyelim. Basın toplantısında yapılan açıklamaya göre “Mor Kamera Umut Veren Kadın Sinemacı Dayanışma” ödülünün bu yıl ‘Ölçek’ ile Emine Gezici Üstündağ’a verileceği belli olmuştu. Henüz belli olmayan ve daha sonra açıklanacak Altın Bamya Ödülleri’nin ise kime gideceği merak konusu. Türkiye Sineması’ndaki cinsiyetçiliğe dikkat çekmek amacıyla ve her sene bir daha vermemek umuduyla verilen “Altın Bamya Ödülleri”nde bu sene kimi konuşacağız bakalım. Doğrusu, Altın Bamya Film Akademisi vermekten bıktı, Türkiye sineması layık olmaktan bıkmadı.

     

    Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde Mutlaka İzlemeniz Gereken 10 Film

    1- Mekanlar ve Yüzler

    2- Ölçek

    3- Kanatlarını Aç

    4- Beni Öldürmeyen…

    5- Silvana: Uyandığında Beni de Uyandır

    6- Adela

    7- Arin

    8- İlginç Zamanlar Göresin

    9- Yeva

    10- Evin Sakinleri

     

    Yazan: Özge Yağmur

    Etiketler: filmmor , Festival , kadın filmleri festivali
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