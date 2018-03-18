Kadınların sineması, kadınların festivali

10 Mart’ta İstanbul’da başlayan festival, 10 Mayıs’a kadar Trabzon, İzmir, Antalya, Bodrum, Mersin, Adana, Diyarbakır dahil tam 8 şehirde sinema tutkunları ve kadınlarla buluşmaya devam ediyor. Göğsümüzde çiçekler açtıran Festival Baharı’nın, Filmmor’un ardından Uçan Süpürge ile devam edeceğini de belirtmeden geçmeyelim.

Festivalin İstanbul ayağında izleyiciler kadın yönetmenlerin kadın filmlerinden öte, sinemaya ve hayata farklı kadrajlar açan kadınların ve 21. yüzyılın ustalarının sinemayla dansını izleme olanağını yakaladı. Fransız Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gösterimlerle Filmmor, Türkiye ve dünyadan 48 filmle birlikte söyleşiler, atölyeler ve toplu gösterimlerle dolu dolu bir program sunarak “Ne Söz Biter, Ne Yol, Ne de Düş” dedi.

Filmmor Kadın Kooperatifi, İzmir Kadın Dayanışma Derneği, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, Antalya Kadın Dayanışma Derneği, Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği, İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi, Kadın Emeği Kolektifi Derneği, Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği ve Adana Kadın Platformu dayanışması ile gerçekleştirilen 16. Filmmor Kadın Filmleri Festivali tam 2 boyunca 8 şehirde ücretsiz olarak seyirciyle buluşmaya devam edecek. Sinemaseverler yeryüzünde konuşulan yüzlerce dilde, yüzlerce yönetmenden 48 film izlemenin yanı sıra; sözlerini, yollarını, düşlerini, masallarını, şiirlerini, öykülerini, şarkılarını, umutlarını, dirençlerini, deneyimlerini ve üretimlerini de paylaşacak.

Her yıl merakla beklenen Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nin şehir ve tarihleri ise şu şekilde:

İstanbul 10-17 Mart

Antalya 23-25 Mart

İzmir 30 Mart-1 Nisan

Trabzon 6-8 Nisan

Bodrum 13-15 Nisan

Mersin 20-22 Nisan

Adana 27-29 Nisan

Diyarbakır 4-6 Mayıs

Daima dayanışmanın başrolde olduğu ve bu sene 48 filmin gösterileceği festivalde yarışmanın olmaması bir yana dursun, biri sinemacılara umut olan diğeri ise korku salan iki ödülden de bahsetmeden geçmeyelim. Basın toplantısında yapılan açıklamaya göre “Mor Kamera Umut Veren Kadın Sinemacı Dayanışma” ödülünün bu yıl ‘Ölçek’ ile Emine Gezici Üstündağ’a verileceği belli olmuştu. Henüz belli olmayan ve daha sonra açıklanacak Altın Bamya Ödülleri’nin ise kime gideceği merak konusu. Türkiye Sineması’ndaki cinsiyetçiliğe dikkat çekmek amacıyla ve her sene bir daha vermemek umuduyla verilen “Altın Bamya Ödülleri”nde bu sene kimi konuşacağız bakalım. Doğrusu, Altın Bamya Film Akademisi vermekten bıktı, Türkiye sineması layık olmaktan bıkmadı.

Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde Mutlaka İzlemeniz Gereken 10 Film

1- Mekanlar ve Yüzler

2- Ölçek

3- Kanatlarını Aç

4- Beni Öldürmeyen…

5- Silvana: Uyandığında Beni de Uyandır

6- Adela

7- Arin

8- İlginç Zamanlar Göresin

9- Yeva

10- Evin Sakinleri

Yazan: Özge Yağmur